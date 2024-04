Nóng tuần qua: Tình hình ngân hàng SCB ra sao sau sai phạm của Vạn Thịnh Phát và Trương Mỹ Lan?

Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, vụ án Vạn Thịnh Phát và Trương Mỹ Lan do Tòa án Nhân dân TPHCM xét xử, trong đó có sai phạm của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), quan điểm của Ngân hàng Nhà nước là tất cả những sai phạm này do cá nhân gây ra. Ngân hàng Nhà nước đã quy định đầy đủ chặt chẽ chính sách, cơ chế cho vay.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú (ảnh: SBV).

Nói về giải pháp hỗ trợ SCB khi nhà băng này rơi vào tình trạng khó khăn thanh khoản và "khủng hoảng", Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết Ngân hàng Nhà nước đã có giải pháp kịp thời can thiệp để đảm bảo hệ thống ngân hàng nói chung cũng như hệ thống tài chính của quốc gia.

Ông Tú cho biết trong các biện pháp hỗ trợ đảm bảo sự ổn định của ngân hàng này có khoản cho vay của ngân hàng trung ương với ngân hàng thương mại. Khoản vay này đã được luật định các điều khoản và thực hiện đúng các quy định cho phép. Trong đề án tái cơ cấu sẽ có rà soát để đảm bảo các biện pháp cho vay, thu nợ được xác định đầy đủ, rõ ràng.

Chi tiết đấu thầu gần 17.000 lượng vàng SJC

Theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước, 16.800 lượng vàng dự kiến được đấu thầu trong đợt này. Một lô giao dịch quy định bằng 100 lượng.

Loại được đấu là vàng SJC do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất.

Theo quy chế, vàng miếng sẽ được đấu thầu theo giá, tỷ lệ đặt cọc 10%. Giá tham chiếu để tính cọc là 81,8 triệu đồng/lượng.

Khối lượng đấu thầu tối thiểu 1 thành viên được phép đặt thầu: 14 lô (tương đương 1.400 lượng). Khối lượng đấu thầu tối đa 1 thành viên được phép đặt thầu: 20 lô (tương đương 2.000 lượng). Bước giá dự thầu: 10.000 đồng/lượng. Bước khối lượng dự thầu: 1 lô (100 lượng).

Mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký 1 mức giá tối thiểu, bằng hoặc cao hơn giá sàn do Ngân hàng Nhà nước công bố.

Nhà điều hành cũng cho biết, hiện có 26 đơn vị, bao gồm cả ngân hàng thương mại và doanh nghiệp kinh doanh vàng thiết lập quan hệ giao dịch vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước. Đến thời điểm này, khoảng 15 đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu thầu.

Hãng xe điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thu về hơn 80 tỷ đồng mỗi ngày

Hãng xe điện VinFast (mã chứng khoán VFS trên sàn Nasdaq (Mỹ)), công ty con của Tập đoàn Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ vị trí người sáng lập kiêm Tổng giám đốc mới đây đã công bố báo cáo tài chính tự lập quý I/2024 với kết quả doanh thu tăng mạnh.

Cụ thể, trong quý đầu năm, tổng doanh thu của VinFast đạt 7.264 tỷ đồng (302,6 triệu USD) tương đương doanh thu đạt gần 81 tỷ đồng mỗi ngày trong 3 tháng đầu năm. Mức doanh thu này tăng 269,7% so với cùng kỳ năm 2023, nhưng lại giảm 31,0% so với quý 4 năm 2023. Trong đó, doanh số bán xe đạt 6.493 tỷ đồng (270,5 triệu USD), tương đương tăng 324,4% so với quý 1 năm 2023 và nhưng doanh thu này giảm 31,6% so với quý 4 năm 2023.

Hãng xe điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đặt mục tiêu bán 100.000 xe ô tô điện trong năm 2024

Trong quý 1/2024, VinFast đã bàn giao 9.689 ô tô điện, tăng 444% so với con số 1.780 ô tô điện trong quý 1/2023. Dù vậy, số lượng ô tô điện bàn giao trong quý đầu tiên trong năm 2024 của VinFast ghi nhận mức giảm 28% so với con số 13.513 xe ô tô điện trong quý 4/2023.

Cùng với đó, VinFast cũng đã bàn giao 6.632 xe máy điện, giảm 73% so với quý 4/2023 và giảm 32% so với cùng kỳ năm 2023.

Ngân hàng Nhà nước bán USD can thiệp tỷ giá

Ngân hàng Nhà nước bắt đầu bán USD cho các ngân hàng có trạng thái ngoại tệ âm với giá 25.450 đồng, thấp hơn 23 đồng so với mức trần.

Thông tin này được ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Chính sách tiền tệ cho biết ngày 19/4. Động thái bán ngoại tệ để can thiệp thị trường được nhà điều hành đưa ra trong bối cảnh tỷ giá tăng nóng, trên 5% từ đầu năm đến nay.

Theo ông Quang, đối tượng được mua là các ngân hàng có trạng thái ngoại tệ âm và có nhu cầu. Mức bán tối đa cho mỗi ngân hàng tương đương ngưỡng để họ đưa trạng thái ngoại tệ về mức cân bằng.

"Đây là biện pháp can thiệp rất mạnh, giải tỏa tâm lý trên thị trường, khơi thông nguồn cung và đảm bảo thanh khoản ngoại tệ thông suốt", ông Quang khẳng định.

Trạng thái ngoại tệ được xác định trên cơ sở số dư tài khoản mua, bán (giao ngay, kỳ hạn, quyền chọn), phát sinh trong giao dịch có liên quan đến tiền nước ngoài.

Giá bán can thiệp của Ngân hàng Nhà nước là 25.450 đồng đổi 1 USD, bằng tỷ giá bán ra niêm yết tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước. So với mức trần hôm nay 25.473 đồng, giá này thấp hơn 23 đồng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]