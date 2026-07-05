Loại cây càng trồng càng lan rộng giúp nông dân một xã ở Lạng Sơn hái ra tiền dưới tán rừng

Sa nhân bén rễ, người dân thu tiền dưới tán rừng

Cuối tháng 6, tại khu vườn dưới tán cây trám, cây keo của gia đình ở thôn 2, xã Quốc Việt, anh Trần Văn Huân giới thiệu với chúng tôi những bụi sa nhân xanh tốt, lá thon dài, có hình dáng khá giống cây riềng.

Anh Huân (người bên trái ảnh) chia sẻ về những cây sa nhân. Ảnh: Hoàng Tính

Chỉ tay về phía những khóm cây phát triển um tùm, anh cho biết: “Gia đình tôi trồng sa nhân từ năm 2020. Ban đầu chỉ trồng với khoảng cách 2x2m, nhưng sau đó cây sinh trưởng tốt, tự lan rộng và đẻ nhánh phủ kín khu vực xung quanh".

Nhận thấy diện tích dưới tán rừng của gia đình còn bỏ trống, từ năm 2020, anh Huân đã sang khu vực giáp biên giới Trung Quốc mua 1.000 cây sa nhân giống về trồng thử nghiệm.

Cây sa nhân phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương. Đến năm 2023, vườn sa nhân của gia đình anh Huân bắt đầu cho thu hoạch những lứa quả đầu tiên.

Đến năm 2025, diện tích sa nhân phát triển lên hơn 1ha, cho sản lượng khoảng 1,5 tấn quả tươi. Với giá bán ổn định 70.000 đồng/kg, gia đình anh thu về hơn 100 triệu đồng.

Những cây sa nhân đã góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình anh Huân. Ảnh: Hoàng Tính

Anh Huân chia sẻ: “Cây sa nhân khá dễ trồng, chủ yếu chỉ cần làm cỏ sạch gốc. Mỗi ha tôi chỉ bón khoảng 5 bao phân NPK, chi phí phân bón khoảng 1 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau mỗi vụ thu hoạch phải cắt bỏ những cây già đã cho quả để tạo không gian và dinh dưỡng cho chồi mới phát triển”.

Cũng gắn bó với cây sa nhân từ năm 2021, ông Hà Văn Tùng ở thôn 3, xã Quốc Việt đã tận dụng diện tích dưới tán rừng tre và rừng lát của gia đình để trồng 1.000 cây sa nhân.

Ông Tùng cho biết, đến năm 2025, dù mới bước vào vụ thu hoạch đầu tiên, vườn sa nhân đã cho khoảng 100kg quả tươi, với giá bán 65.000 đồng/kg.

Xã Quốc Việt nhân rộng vùng dược liệu dưới tán rừng

Không chỉ dừng lại ở một vài hộ gia đình, mô hình trồng dược liệu dưới tán rừng đang được nhân rộng trên địa bàn xã Quốc Việt, từng bước biến những diện tích dưới tán rừng trước đây bỏ trống thành vùng sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế.

Cây sa nhân rất phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu của xã Quốc Việt. Ảnh: Hoàng Tính

Điển hình tại Bản Deng, thôn 2, xã Quốc Việt, 18 hộ dân đã trồng 13ha cây sa nhân dưới tán rừng. Trong năm 2025, các hộ thu hoạch khoảng 6 tấn quả tươi, mang lại nguồn thu đáng kể.

Để chủ động mở rộng trồng cây sa nhân, bà con Bản Deng còn hỗ trợ nhau miễn phí cây giống ban đầu, cứ từ tháng 8 âm lịch sau khi thu hoạch quả xong, bà con lại chọn tách những mầm cây con đạt tiêu chuẩn có 2 đốt mắt mầm, cao từ 25-30cm để đem đi trồng mới.

Trao đổi với phóng viên, ông Chu Văn Hợp, Phó Chủ tịch UBND xã Quốc Việt, cho biết phát triển dược liệu dưới tán rừng đang trở thành hướng đi hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Đến nay, toàn xã đã phát triển được 76ha cây sa nhân. Bên cạnh đó, một số cây trồng có giá trị kinh tế cao như trà hoa vàng, dành dành... cũng đang được mở rộng diện tích.

Ông Tùng chia sẻ về những cây sa nhân bước đầu đã cho hiệu quả kinh tế sau 5 năm trồng. Ảnh: Hoàng Tính

Nhận thấy tiềm năng của mô hình, từ năm 2022, trong chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp, UBND xã Quốc Việt đã hỗ trợ người dân giống cây sa nhân để khuyến khích nhân rộng.

Thực tế từ các mô hình trồng sa nhân dưới tán rừng của gia đình anh Huân, ông Tùng và người dân Bản Deng cho thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt, góp phần giúp người dân phát triển sinh kế từ rừng.

Theo lãnh đạo địa phương, thời gian tới, xã Quốc Việt sẽ tiếp tục vận động người dân tận dụng diện tích rừng keo, rừng trám, rừng tre... để mở rộng vùng trồng dược liệu.

Đồng thời, địa phương sẽ tìm kiếm doanh nghiệp liên kết bao tiêu sản phẩm, hướng tới chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị các loại dược liệu như sa nhân, dành dành, trà hoa vàng..., góp phần phát triển bền vững thương hiệu dược liệu Quốc Việt.