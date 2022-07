Nhiều người tìm mua bán nhà phố, căn hộ

Báo cáo thị trường bất động sản quý II/2022 của chuyên trang Batdongsan.com.vn cho thấy giao dịch nhà ở riêng lẻ, nhà phố tại các quận nội thành TP HCM có xu hướng phục hồi tốt nhờ sự tăng trưởng của nền kinh tế và xu hướng đẩy mạnh tiêu dùng của người dân.

Cụ thể, trong quý II/2022 nhu cầu tìm mua nhà ở tại các quận nội thành như: 3, 5, 6, Tân Bình, Phú Nhuận… tăng từ 5%-8%, trong đó nhà phố tăng mạnh 13%-31% so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu tăng đã kéo theo giá bán của nhà riêng lẻ, nhà phố tại các quận này tiếp tục tăng giá. Giá bán nhà riêng lẻ tại quận 1, quận 3, quận 7 tăng từ 6%-7% so với cùng kỳ, riêng khu quận 2 cũ (TP Thủ Đức) hiện ghi nhận mức tăng đến 17%. Bên cạnh đó, giá chào bán nhà phố tại quận 2 cũ, quận 7 và quận 3 cũng tăng trung bình từ 5%-8% so với quý II/2021.

Ngoài nhu cầu tìm kiếm, giá bán, thanh khoản tăng, báo cáo cũng cho thấy lợi suất cho thuê nhà phố đang tăng trở lại ở cả TP HCM và Hà Nội, với tỉ lệ tăng lần lượt 2,6% tại Hà Nội và 3% tại TP HCM trong 6 tháng qua. Mức lợi suất này tại TP HCM đã xấp xỉ so với thời điểm trước dịch (năm 2019).

Ông Nguyễn Hữu Phúc (nhà TP Thủ Đức) cho biết cuối năm 2021, gia đình ông vay ngân hàng để mua căn nhà phố tại một dự án gần phà Cát Lái (TP Thủ Đức) với giá 6,7 tỉ đồng, nay đã lên hơn 7 tỉ đồng. Ông cũng tìm hiểu và nhận thấy các dự án nhà phố ở TP Thủ Đức chưa bao giờ giảm giá, chỉ chững lại khi đại dịch xảy ra, rồi sau đó tăng tiếp khoảng 5%-7% mỗi quý chứ không quá nóng như những khu vực khác.

Kinh tế khởi sắc đã thúc đẩy nhu cầu tìm mua nhà phố, nhà mặt tiền để đầu tư, kinh doanh tăng trở lại. Ảnh: TẤN THẠNH

Bà Hiền - chủ một cửa hàng vật liệu, thiết bị vệ sinh, dân dụng quy mô nhỏ trên đường Tô Hiến Thành, quận 10 - cũng cho hay trong thời gian dịch bệnh, bà có thỏa thuận với chủ nhà việc mua lại căn nhà diện tích 4x18, 1 trệt 2 lầu mà bà đang thuê, với giá 14,7 tỉ đồng. Hai bên đồng ý nhận cọc, đợi hết dịch sẽ làm thủ tục và thanh toán hết. Thế nhưng đến nay, khi hoạt động kinh doanh sầm uất trở lại, chủ nhà lại đòi tăng giá lên 15,2 tỉ đồng vì có người khác trả giá cao hơn. Hiện tại đã chốt lên 15,2 tỉ đồng, do chủ nhà thông báo có khách đồng ý mua giá đó. "Chủ nhà chấp nhận đền tiền cọc nếu tôi không đồng ý mức giá mới. Nhưng vì việc làm ăn đang tiến triển nên vợ chồng tôi quyết định bán mảnh đất ở quê để mua căn nhà này cho thuận tiện việc kinh doanh lâu dài" - bà Hiền nói.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực phía Nam của chuyên trang Batdongsan.com.vn, cho rằng sự biến động trên thị trường bất động sản thời gian qua nên các nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang tìm mua những sản phẩm có tính an toàn cao và dễ giao dịch như nhà phố, nhà ở riêng lẻ ở các quận nội thành. Bên cạnh đó, do lo ngại lạm phát, đồng tiền mất giá nên nhiều người đầu tư vào nhà phố, vừa an toàn vừa có thể cho thuê, kinh doanh dễ dàng mà không rủi ro cao, khó mua bán như đất nền ở những nơi xa.

Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Phú Vinh, ông Phan Công Chánh, nhận định khi nền kinh tế hồi phục, nhà phố, cũng như nhà ở riêng lẻ, đặc biệt là nhà mặt tiền ở khu vực trung tâm thành phố, cũng như những khu dân cư sầm uất, tiện nghi thường được nhiều người săn đón. Điều này sẽ khiến giá bán và giá thuê nhà ở những khu này hồi phục. Theo ông Chánh, phân khúc nhà phố ở trung tâm luôn là nhu cầu thực, ổn định trong khi bất động sản các tỉnh chỉ nóng từng đợt, theo phong trào, theo những thông tin tốt từ việc đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông… Vì vậy bất động sản ở tỉnh thường tăng nhanh và hạ nhiệt cũng nhanh, mua bán chậm hơn nhiều so với nhà phố, nhà ở riêng lẻ ở thành phố. Ngoài ra, sau khi cơn sốt đất nền, đất vườn ở các tỉnh đi qua, dòng tiền có xu hướng quay lại thành phố cũng là dễ hiểu. "Sau khi Việt Nam mở cửa trở lại, lượng khách quốc tế đến thành phố ngày càng đông, hoạt động thương mại, bán lẻ gia tăng cũng kéo theo nhu cầu và giá nhà phố, nhà mặt tiền tăng vọt" - ông Chánh nhận xét.

Căn hộ đã bàn giao hút khách

Bên cạnh nhà phố, nhà ở riêng lẻ, nhu cầu thuê, mua căn hộ đã bàn giao cũng đang hồi phục đáng kể so với quý I/2022. Ghi nhận tại khu Phú Mỹ Hưng (quận 7), các căn hộ thuộc khu Mỹ Phúc, Cảnh Viên, Sky Garden với giá bán trung bình 2,9-4,5 tỉ đồng/căn 2 phòng ngủ giao dịch khá tốt. Bà Huyền, chuyên môi giới bất động sản ở khu vực này, cho hay trong khi căn hộ mới chào bán ít người mua thì giao dịch căn hộ đã bàn giao lại khá nhộn nhịp, người mua để ở hoặc bán lại đều dễ chứ không phải chờ đợi hay giảm giá như trước. Theo bà Huyền, căn hộ ở các khu như Happy Valley, Green Valley có giá trung bình tầm 44-50 triệu đồng/m2, tùy theo dự án cũ, mới, số tầng, vị trí căn… tăng nhẹ so với vài tháng trước.

Trong các nhóm cư dân các khu vực quận Bình Thạnh, quận 7, TP Thủ Đức… thông tin chào mua hoặc cần thuê căn hộ cũng tăng đáng kể thời gian gần đây. Nhiều người chấp nhận trả giá cao hơn 10%-15% so với năm ngoái để thuê căn hộ mà mình ưng ý.

