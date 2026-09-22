Cầu kỳ trồng hàng trăm quả bí ngô khổng lồ tại Đà Lạt, bán giá hơn 70.000 đồng/kg

Ghi nhận của phóng viên tại vườn trồng bí ngô khổng lồ tại Đà Lạt:

Anh Đinh Tiến Đăng (41 tuổi, phường Xuân Trường – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bên những quả bí ngô khổng lồ của mình. Anh Đăng cho biết, anh bắt đầu trồng bí ngô khổng lồ từ cách đây hơn 4 tháng, giống bí ngô này được anh nhập khẩu từ Mỹ. Ảnh: Văn Long.

Theo anh Đăng, trước đây anh có trồng bí ngô khổng lồ và được bạn bè, du khách đánh giá cao nên năm nay anh quyết định trồng 1.000m2 bí ngô trong nhà kính. Ảnh: Văn Long.

Bí ngô khổng lồ trong vườn của anh Đăng được trồng theo hướng công nghệ cao. Bí được trồng trên giá thể, tưới nhỏ giọt, được kiểm soát độ ẩm để tránh dây và lá cây bí bị nấm, hư hỏng trong quá trình phát triển. Ảnh: Văn Long.

Theo anh Đăng, sau 4 tháng chăm sóc, vườn bí của anh đã có 130 quả bí ngô khổng lồ đạt tiêu chuẩn xuất bán ra thị trường. Những quả bí này có trọng lượng từ 12-70kg và được anh Đăng bán với giá từ 65.000-75.000 đồng/kg. Ảnh: Văn Long.

"Hiện tại, chúng tôi đang dọn bỏ phần lá già, thân thừa, chỉ để dại phần thân chính nuôi quả bí giúp vườn trồng sạch sẽ, đảm bảo không có sâu bệnh cho những quả bí", anh Đinh Tiến Đăng cho hay. Ảnh: Văn Long.

Thân già không nuôi quả bí nào sẽ được nhân công cắt bỏ, hạn chế hư hỏng và tập trung dinh dưỡng vào cho quả bí khổng lồ đang được nuôi trên cây. Ảnh: Văn Long.

Những quả bí to nặng trên 50kg phải 3 người mới có thể khiêng lên cân được. Ảnh: Văn Long.

Theo anh Đăng, một số khách hàng sẽ thích những quả bí ngô khổng lồ có lớp vỏ xù xì, dễ trang trí. Ảnh: Văn Long.

Cuống một quả bí ngô khổng lồ nặng trên 50kg to hơn cổ tay người lớn. Theo anh Đăng, với số lượng bí và giá bán trên, sau khi xuất bán anh sẽ thu về khoảng 250 triệu đồng. Ảnh: Văn Long.

Chị Nguyễn Thị Nhung, khách đến mua bí ngô khổng lồ của anh Đăng cho hay: "Tôi biết vườn anh Đăng có bí ngô khổng lồ nên đến để lựa chọn vài quả về trưng bày trong nhà hàng. Những quả bí to thế này trưng bày thì du khách sẽ rất thích thú vì độc đáo. Vì vậy, tôi đến đây để mua mấy quả nặng trên 50kg về trưng bày”. Ảnh: Văn Long.