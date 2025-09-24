Nghiên cứu sinh tiến sĩ cùng vợ bán mì, kiếm 1.200 USD một ngày

Sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ ở quê nhà, Ding, 37 tuổi, quê ở tỉnh Giang Tô, quyết định tới Bỉ để thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ trong lĩnh vực quản lý đất và sản xuất cây trồng. Trong quá trình nghiên cứu, anh đã công bố khoảng 30 bài báo khoa học.

Ding quen vợ - Wang - khi còn học đại học. Sau khi kết hôn, họ định cư tại Bỉ vào năm 2015 rồi sinh con. Do không thể tìm được công việc ổn định ngoài lĩnh vực nghiên cứu, cặp vợ chồng khởi nghiệp kinh doanh.

Hồi tháng 5, vợ chồng Ding bắt đầu bán mì đậu cay, một món ăn đặc trưng của Trùng Khánh, quê hương Wang, tại các khu chợ địa phương ở Bỉ. Món ăn là sự kết hợp của mì dai cùng đậu mềm và sốt thịt heo, nổi tiếng với vị mặn cay đậm đà. Để phù hợp với khẩu vị người địa phương, Wang đã giảm bớt độ cay.

Quầy mì đậu cay của cặp vợ chồng hiện đắt khách ở Bỉ. Ảnh: QQ

Chia sẻ với Jimu News, Wang cho biết cô lớn lên cùng món ăn này và đã ấp ủ ước mơ mở một quầy bán mì từ lâu. Quầy hàng chỉ có vài chiếc ghế để khách ngồi. Vì đã chuẩn bị nguyên liệu sẵn từ trước, mỗi tô mì chỉ mất vài phút để phục vụ.

Theo Ding, mỗi tuần vợ chồng anh chỉ bán hai ngày, giá mỗi tô dao động từ 7 đến 9 euro (tương đương 8-11 USD), tùy loại mì. Những hôm đông khách nhất, họ có thể kiếm được 1.000 euro (1.200 USD).

Ngoài thời gian giúp vợ bán hàng, Ding vẫn tích cực tìm kiếm việc làm. Wang nói: "Bán hàng cũng chẳng khác gì nghiên cứu cả. Điều quan trọng là phải làm sao để nuôi sống gia đình".

Video về quầy mì ở Bỉ của cặp vợ chồng thu hút 78.000 người dân bản địa. Một phụ nữ lớn tuổi khi đến thưởng thức món ăn đã nói: "Đây là những bát mì ngon nhất tôi từng ăn", trong khi một người khách quen cho biết: "Tôi chưa bao giờ nghĩ đậu lại có thể ngon đến vậy".

Câu chuyện của vợ chồng Wang nhận nhiều sự quan tâm rộng rãi trên mạng xã hội. Một người dùng nhận xét: "Họ là những doanh nhân xuất sắc, mang ẩm thực đường phố Trung Quốc ra nước ngoài và kiếm tiền từ đó". Người khác viết: "Trung Quốc có vô số món ăn tuyệt vời xứng đáng được giới thiệu với cả thế giới".