Bỏ phố về quê trồng thứ “không phải thịt, chẳng phải rau”, kiếm bạc tỷ/năm

“Mọt sách” bỏ phố về quê trồng “vàng trong giới nấm”

Tờ mờ sáng, khi mọi người còn đang say giấc, Zhang Lei (29 tuổi) đã bận rộn làm việc trong lều trồng nấm ở thôn Li Jia Gou, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Khi anh nhấc tấm bạt lên, ánh đèn pin quét qua những cây nấm bụng dê nằm rải rác trên mặt đất. Nụ cười của Zhang Lei nở rộ, mẻ nấm này đủ để giúp anh trả tiền cọc cho ba căn nhà ở huyện.

Ba năm trước, chàng “mọt sách” Zhang Lei” - cử nhân trường đại học nông nghiệp của tỉnh bỏ phố về quê, mang theo toàn bộ tiền tích lũy. Người trong làng đều cười nhạo Zhang Lei, cho rằng anh về quê vì không trụ nổi ở thành phố. Tuy nhiên khi Tết đến, thấy Zhang Lei lái chiếc SUV mới mua đi giao quà Tết, cả làng lại kéo nhau đến nhà anh để học hỏi bí quyết làm giàu.

Về quê, Zhang Lei chọn khởi nghiệp bằng nghề trồng nấm bụng dê. Ban đầu, anh trồng thử nghiệm trên ba mẫu đất, nhưng tất cả phôi nấm đều bị thối rữa. Sau đó, anh phát hiện độ pH của nước suối trên núi quá cao nên phải dùng lá thông để cải tạo đất. Zhang Lei lấy điện thoại ra xem dữ liệu giám sát các thông số kỹ thuật liên quan khi trồng nấm, anh đã kiên trì theo dõi và ghi chép lại tất cả trong suốt hơn 300 ngày.

Đầu mùa xuân năm 2024, các chuyên gia từ Viện Khoa học nông nghiệp tỉnh đã vào làng và trở về với các mẫu nấm cải tiến của Zhang Lei. Ba tháng sau, khi vụ nấm bụng dê phiên bản cải tiến đầu tiên được các thương lái Thượng Hải mua với giá 760 NDT (2,7 triệu đồng)/kg, kế toán của ủy ban làng đã đếm tiền tới bảy lần, tổng cộng là 380.000 NDT (1,3 tỷ đồng) tiền mặt.

Hiện tại, chàng “mọt sách” từng bị cười chê ngày nào nay đã trở thành tấm gương để cả làng học hỏi. Trang trại nấm bụng dê của anh có 12 nhà kính thông minh, được kiểm soát nhiệt độ và được bố trí dọc theo sườn núi.

Mỗi nhà kính đều được trang bị cảm biến IoT, cho phép Zhang Lei nhận thông báo về độ ẩm của đất qua điện thoại. Dây chuyền sản xuất sấy lạnh mới lắp đặt năm nay đã giúp nấm từ vùng núi sâu được bán tới các siêu thị ở tận Dubai.

Zhang Lei cho biết, nấm bụng dê chính là “vàng trong giới nấm”. Tại trang trại của anh, người dân miệt mài phân loại nấm để kiếm tiền. Bà Wang (62 tuổi) cho biết, làm việc cho Zhang Lei, bà kiếm được nhiều tiền hơn cả đứa con trai đang làm việc ở nhà máy điện tử.

Ngôi làng nghèo khó trước đây giờ đã có 23 hộ gia đình trồng nấm. Một trung tâm đào tạo, được cải tạo từ trường tiểu học cũ ở làng thường xuyên đón tiếp các đoàn khách ghé thăm. Theo ghi chép của Zhang Lei, thị trường Trung Quốc năm nay thiếu hụt hơn 2.000 tấn nấm bụng dê. Giá đặt mua trước trên các nền tảng thương mại điện tử đã tăng 45% so với cùng kỳ năm trước.