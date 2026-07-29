Đang diễn ra việc 'đi đêm' lãi suất huy động

Lãi suất niêm yết ổn định, lãi suất thực tế vượt 9%/năm

Biểu lãi suất niêm yết của các ngân hàng ngày 26/7 cho thấy, mặt bằng lãi suất huy động gần như không có biến động lớn so với những ngày đầu tháng. Tuy nhiên, sự phân hóa giữa mức lãi suất ở các ngân hàng vẫn khá rõ.

Ở kỳ hạn 6 tháng, ACB đang dẫn đầu với mức 7,6%/năm. Theo sau là Bac A Bank với 7,05%/năm; MBV và VCBNeo cùng niêm yết 7%/năm...

Nhóm ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng áp dụng mức 6,6%/năm. Trong khi đó, Techcombank niêm yết 6,55%/năm; Nam A Bank và Sacombank cùng 6,4%/năm; MSB 6,3%; ABBank 6,25%; NCB và SHB 6,2%; TPBank 6,05%/năm...

Tuy nhiên, theo khảo sát thực tế, mức lãi suất huy động mà khách hàng nhận được lại cao hơn đáng kể so với bảng niêm yết. Thông qua các chương trình ưu đãi, gửi trực tuyến hoặc chính sách dành cho từng nhóm khách hàng, nhiều ngân hàng cộng thêm từ 1,5-2,5%/năm.

Lãi suất thực tế một số ngân hàng vượt 9%/năm cho kỳ hạn 6-12 tháng.

Với khoản tiền gửi khoảng 100 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng, khách hàng tại VPBank có thể nhận lãi suất tới 8,5%/năm; tại BIDV nhận khoảng 8%/năm; TPBank 8,6%/năm; MBV 8,75%/năm; GPBank 8,8%/năm. Đáng chú ý, VikkiBank đang chào mức lãi suất trên 9%/năm, HDBank triển khai mức 9,05%.... cho cùng kỳ hạn.

Trong khi đó, số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước về mặt bằng lãi suất tiền gửi bình quân trong tháng 6 vẫn cho thấy mức thấp hơn đáng kể. Cụ thể, tiền gửi kỳ hạn từ 6-12 tháng phổ biến trong khoảng 6,1-7,6%/năm; kỳ hạn trên 12 đến 24 tháng ở mức 5,9-7,3%/năm và trên 24 tháng khoảng 7,1-7,8%/năm.

Khoảng cách giữa lãi suất huy động được niêm yết và lãi suất thực tế cho thấy cuộc cạnh tranh huy động vốn giữa các ngân hàng đang diễn ra quyết liệt hơn so với những gì thể hiện trên bảng công bố chính thức.

Áp lực thanh khoản, an toàn vốn khiến lãi suất khó hạ nhiệt

Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS, TS. Đặng Ngọc Đức - Viện trưởng Viện Công nghệ tài chính, Trường Đại học Đại Nam - cho biết, bức tranh lãi suất thời gian gần đây đang có sự khác biệt rõ rệt giữa mức công khai và mức thực tế.

Theo ông Đức, trong tháng 6 và tháng 7, nhiều ngân hàng vẫn giữ lãi suất niêm yết ở mức tương đối thấp, nhưng lãi suất thực trả cho khách hàng, đặc biệt là với tiền gửi trực tuyến hoặc theo chương trình riêng, đã tăng mạnh.

PGS, TS. Đặng Ngọc Đức - Viện trưởng Viện Công nghệ tài chính, Trường Đại học Đại Nam.

Theo ông Đức, nguyên nhân đầu tiên khiến các ngân hàng phải duy trì lãi suất huy động ở mức cao là tăng trưởng tín dụng tiếp tục vượt xa tốc độ huy động vốn. Cuối năm 2025, tín dụng tăng 17,8% trong khi huy động vốn chỉ tăng hơn 14%.

Đến cuối tháng 5, tín dụng tăng 5,7% nhưng huy động mới tăng hơn 2,9%, khiến khoảng cách giữa dư nợ tín dụng và nguồn vốn huy động trên thị trường ước vượt 2,5 triệu tỷ đồng. Khi nhu cầu cho vay tăng nhanh hơn tốc độ huy động, các ngân hàng buộc phải nâng lãi suất để thu hút dòng tiền.

Bên cạnh đó, sự mất cân đối về kỳ hạn cũng tạo thêm áp lực. Hiện tại, khoảng 80% tiền gửi trong hệ thống là các khoản có kỳ hạn dưới 6 tháng, trong khi nhu cầu vốn trung và dài hạn cho đầu tư hạ tầng, sản xuất, kinh doanh ngày càng lớn. Điều này khiến các ngân hàng phải tăng lãi suất ở các kỳ hạn dài để cải thiện cơ cấu nguồn vốn.

Một yếu tố khác là chất lượng tài sản của hệ thống ngân hàng chưa cải thiện rõ rệt. Để đảm bảo thanh khoản và an toàn vốn, nhiều ngân hàng phải duy trì nguồn dự phòng lớn hơn, qua đó tiếp tục giữ mặt bằng lãi suất huy động ở mức cao.

Ngoài ra, dòng tiền nhàn rỗi đang có xu hướng dịch chuyển sang các kênh đầu tư khác khiến ngân hàng phải cạnh tranh quyết liệt hơn để giữ chân người gửi tiền. Cùng với đó, khi nhiều ngân hàng thương mại cổ phần liên tục nâng lãi suất huy động để hút vốn, các ngân hàng khác cũng phải điều chỉnh theo.

Theo ông Đặng Ngọc Đức, đưa lãi suất huy động trở lại mặt bằng thấp sẽ không dễ được thực hiện trong ngắn hạn. Nguyên nhân là lãi suất đã được thiết lập ở mức cao từ quý I, trong khi mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 10% khiến tín dụng vẫn cần được mở rộng...