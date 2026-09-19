Hà Nội đề xuất chấm dứt 7 dự án khỏi danh sách chậm triển khai: Có dự án 18 năm chưa động thổ

Nhiều dự án nằm im hàng chục năm

Hà Nội rà soát danh mục 300 dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai có liên quan đến đất đai, bất động sản. Trong số này, Hà Nội đề xuất 7 dự án được tách thành nhóm cần xem xét chấm dứt đầu tư.

Sở Tài chính được giao tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố phương án xử lý. Theo phân loại hiện tại, 4 dự án mới dừng ở hướng “dự kiến kiến nghị chấm dứt hoạt động”, trong khi 3 dự án đã được xác định theo hướng “kiến nghị chấm dứt hoạt động”.

Điểm chung của nhóm dự án này là thời gian kéo dài nhưng chưa tạo ra sản phẩm đầu tư tương xứng. Một số khu đất vẫn đang do người dân hoặc tổ chức sử dụng, trong khi nhà đầu tư chưa hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa dự án vào triển khai.

Khu đô thị phía Bắc huyện Lương Sơn quy mô 120 ha được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2008 nhưng đến nay chưa được giao đất, chưa xây dựng.

Trong nhóm 4 dự án dự kiến kiến nghị chấm dứt, có dự án quy mô lên tới 120 ha tại khu vực nay thuộc xã Yên Xuân.

Đây là Khu đô thị phía Bắc huyện Lương Sơn (cũ) của Công ty CP đầu tư xây dựng khu công nghiệp và đô thị Việt Nam. Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 31/7/2008 nhưng đến nay chưa được giao đất và chưa xây dựng.

Phần diện tích dự án hiện vẫn do các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng. Sau khi địa giới hành chính được điều chỉnh về Hà Nội, dự án tiếp tục phải chờ rà soát với các đồ án quy hoạch liên quan trước khi xác định hướng xử lý.

Cùng nằm tại khu vực Yên Xuân là Khu biệt thự nhà vườn và dịch vụ Bình Tây, do Công ty TNHH Ong Vàng làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích 75 ha, được cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 29/2/2008.

Theo rà soát, dự án chịu tác động bởi tuyến cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình. Đất tại khu vực dự án hiện vẫn do các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

Một trường hợp khác có diện tích hơn 53 ha là Khu đô thị mới Bình Minh tại Đan Phượng. Dự án do Công ty CP Xây dựng và Du lịch Bình Minh, nay là Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và Du lịch Bình Minh thực hiện.

Từ năm 2007, Thành phố đã đồng ý chủ trương và giao lập quy hoạch chi tiết. Tuy nhiên, sau nhiều năm, dự án vẫn chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng, chưa được giao đất hoặc cho thuê đất.

Với tình trạng này, Sở Tài chính đề xuất chấm dứt dự án và giao địa phương quản lý phần đất theo quy định.

Quy mô nhỏ hơn đáng kể là Khu chức năng đô thị mới TCL tại xã Sơn Đồng, với diện tích khoảng 1,88 ha. Dự án do Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 thực hiện, từng được UBND tỉnh Hà Tây giao chủ đầu tư và phê duyệt chủ trương đầu tư.

Hiện, khu đất vẫn được sử dụng vào sản xuất nông nghiệp. Dự án đồng thời phát sinh vướng mắc trong quá trình điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

Hà Nội đang rà soát 300 dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, trong đó 7 dự án được đưa vào diện xem xét chấm dứt hoạt động. Ảnh minh họa: Anh Văn

Có dự án chưa giải phóng mặt bằng, có dự án sử dụng đất sai mục tiêu

Ba dự án còn lại được đưa vào diện kiến nghị chấm dứt hoạt động có những vấn đề cụ thể hơn về tiến độ và việc thực hiện mục tiêu đầu tư.

Tại xã Đại Thanh, Dự án Trường dân lập kỹ thuật tổng hợp Hà Nội có diện tích 2,045 ha. Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 10/4/2015 nhưng đến nay khu đất vẫn là đất nông nghiệp, người dân tiếp tục sản xuất.

Một trong những nguyên nhân được xác định là nhà đầu tư chưa huy động được nguồn lực tài chính cần thiết để thực hiện dự án.

Tại Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, Dự án Trường mầm non tại ô đất O7-NT1 có diện tích 0,352 ha. Công ty TNHH đầu tư kinh doanh phát triển nhà và thương mại Hà Nội được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 9/5/2014.

Sau khoảng 12 năm, dự án vẫn chưa giải phóng mặt bằng, chưa được giao hoặc cho thuê đất và chưa triển khai xây dựng.

Ngày 15/6/2026, Thanh tra Thành phố tổ chức cuộc họp liên ngành nhằm rà soát dự án. Nhà đầu tư không tham dự cuộc họp. Sau rà soát, các đơn vị liên ngành thống nhất đề nghị chấm dứt hoạt động dự án.

Đáng chú ý nhất trong nhóm này là dự án tại số 142 Đội Cấn, nay thuộc phường Ngọc Hà, do Công ty TNHH Ngọc Linh thực hiện.

Dự án có tên gọi Văn phòng giao dịch cho thuê và cơ sở sản xuất gia công, lắp ráp, kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ, với diện tích 0,287 ha, tương đương khoảng 2.870 m2.

Theo hồ sơ rà soát của Thành phố, dự án không được triển khai theo mục tiêu ban đầu. Doanh nghiệp từng đề xuất chuyển sang thực hiện dự án xây dựng nhà ở để bán và cho thuê trên phần diện tích 1.673,2 m2.

Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định nhưng đã tự chuyển nhượng diện tích này cho 19 hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà ở.

Hồ sơ cũng nêu việc doanh nghiệp tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi chưa được UBND Thành phố cho phép. Bên cạnh đó, từ năm 2010 đến nay, Công ty TNHH Ngọc Linh chưa thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.