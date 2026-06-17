Giá vàng hôm nay 17-6: Tiếp tục đi lên

Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng

Khoảng 6 giờ ngày 17-6 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay của thế giới dao động quanh mức 4.336 USD/ounce, tăng 31 USD so với mức giá thấp nhất của phiên đêm qua (4.305 USD/ounce).

Đà tăng của giá vàng hôm nay được thúc đẩy bởi sự suy yếu đồng bộ của các yếu tố rủi ro truyền thống. Giá dầu giảm xuống dưới ngưỡng 80 USD/thùng lần đầu tiên kể từ đầu tháng 3, sau khi xuất hiện thông tin các tàu chở dầu của Iran nối lại hoạt động vận chuyển.

Theo các nguồn tin, Mỹ và Iran cơ bản đã đạt được thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt phong tỏa, mở lại eo biển Hormuz và khởi động giai đoạn đàm phán hạt nhân kéo dài 60 ngày.

Các nhà phân tích dự báo quá trình phục hồi thị trường dầu mỏ có thể mất từ vài tuần đến vài tháng.

Trong bối cảnh đó, giá dầu giảm đã kéo lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đi xuống, làm suy yếu đồng USD và hỗ trợ giá vàng thế giới, dù nhu cầu trú ẩn an toàn giảm bớt do rủi ro địa chính trị hạ nhiệt.

Thị trường đang hướng sự chú ý vào cuộc họp quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra hôm nay (17-6).

Đây là cuộc họp đầu tiên dưới sự lãnh đạo của tân Chủ tịch Fed – ông Kevin Warsh. Các nhà giao dịch dự báo Fed sẽ giữ nguyên mức lãi suất mục tiêu trong khoảng 3,5% - 3,75% sẽ tiếp tục hỗ trợ cho giá vàng.