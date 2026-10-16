Giá vàng hôm nay 16/10: Hồi phục trở lại

Giá vàng tăng trở lại trong bối cảnh các số liệu lạm phát mới của Mỹ cao hơn dự kiến và thị trường vẫn nghiêng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27 và 28/10. Theo dữ liệu được Kitco dẫn lại, xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp này được thị trường định giá ở mức khoảng 29-34%.

Giá vàng hôm nay hồi phục trở lại. (Ảnh: Minh Đức).

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 0,1 điểm phần trăm, xuống gần 5,09%. Đồng USD suy yếu cũng góp phần hỗ trợ giá vàng, bởi kim loại quý này trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 16/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.163 USD/ounce, tăng 58 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, dự báo Fed không tăng lãi suất trong tháng 10. Ngân hàng trung ương Mỹ đang đứng trước bài toán khó khi vừa phải kiểm soát lạm phát, vừa tránh tạo ra những tranh cãi về ảnh hưởng chính trị đối với chính sách tiền tệ.

Ryan McKay, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại TD Securities, nhận định, giá vàng chưa thể vượt ngưỡng kháng cự 4.200 USD/ounce, khiến các quỹ đầu cơ bán vàng. Số liệu lạm phát cao hơn dự kiến càng thúc đẩy hoạt động bán ra.

Tuy nhiên, dòng vốn ETF vàng và hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương vẫn khá vững. Những yếu tố này có thể giúp giá vàng duy trì vùng hỗ trợ 4.000 - 4.100 USD/ounce.

Các chuyên gia tại TD Securities cũng dự báo Fed sẽ không tăng lãi suất ngay trong tháng 10. Cơ quan này cho rằng lạm phát dai dẳng có thể khiến lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn. Dữ liệu kinh tế mạnh hơn dự kiến cũng làm tăng khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách trong những tháng tới.