Giá dầu giảm 5 phiên liên tiếp sau thông tin mới về đàm phán Mỹ-Iran

Kết phiên, giá dầu Brent, chuẩn dầu quốc tế, giảm 1% xuống còn 99.25 USD/thùng. Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) giảm 1.2%, xuống 94.59 USD/thùng. Tính từ đầu tuần, giá dầu đã giảm hơn 4%, nhưng vẫn tăng hơn 9% trong tháng.

Ông Trump cho biết Mỹ đã gặp phái đoàn Iran trong 3 giờ bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. “Đó là một cuộc gặp rất tốt”, ông Trump nói với các phóng viên trong cuộc gặp song phương với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Liên Hợp Quốc.

Trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc vào ngày 22/09, ông Trump nói ông đang phải đưa ra một “quyết định lớn” về việc tìm kiếm một thỏa thuận đàm phán với Iran hay “tiêu diệt Cộng hòa Hồi giáo”.

“Tôi tin rằng chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận ngay sau cuộc bầu cử, bởi không có lý do gì để họ không làm vậy”, ông Trump nói. “Họ đang chờ xem tôi thể hiện thế nào trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Điều họ không nhận ra là tôi không tranh cử.”

Ông Trump cho biết quân đội Mỹ gần đây đã hộ tống hơn 1 tỷ thùng dầu đi qua Eo biển Hormuz. Theo ông, lượng dầu đi qua eo biển dưới sự bảo vệ của quân đội Mỹ hiện cao hơn bất kỳ thời điểm nào khác kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng đang tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong ngày 20/09, ông Trump nói với Fox News rằng ông sẵn sàng gặp ông Pezeshkian. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đạt được một thỏa thuận thông qua đàm phán giữa Mỹ và Iran cho đến nay đều kết thúc bằng việc giao tranh tái diễn.

Nguồn cung dầu có thể được cải thiện

Đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu tại Trung Đông có thể dịu bớt trong tuần này.

Ả-rập Saudi đang ở giai đoạn đầu khởi động lại đường ống East-West quan trọng, theo những người nắm rõ vấn đề. Riyadh đặt mục tiêu khôi phục dòng chảy đáng kể qua đường ống vào thứ Bảy, một trong những nguồn tin cho biết.

Các nguồn tin nói với Reuters rằng đường ống này đã bắt đầu vận chuyển dầu ở mức thấp và có thể nối lại hoạt động xuất khẩu qua cảng Yanbu trên Biển Đỏ ngay trong ngày thứ Ba.

Ả-rập Saudi đã đóng đường ống sau khi tuyến này bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái xuất phát từ Iraq hôm 10/9. Đường ống đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hướng dầu thô xuất khẩu của Ả-rập Saudi sang Biển Đỏ, trong bối cảnh Mỹ và Iran cạnh tranh quyền kiểm soát Eo biển Hormuz.

Trong thời gian đường ống ngừng hoạt động, Riyadh đã chuyển hướng dầu trở lại qua Eo biển Hormuz.

Ras Tanura, cảng dầu ở bờ biển phía Đông của Ả-rập Saudi, đã ghi nhận ngày bốc dầu nhộn nhịp nhất kể từ trước khi chiến tranh bắt đầu vào ngày 28/2, theo công ty dữ liệu hàng hải Kpler.

Theo Kpler, 6 siêu tàu chở dầu đã bốc gần 12 triệu thùng dầu tại Ras Tanura và Juaymah trong ngày 21/09.