Giá vàng bật tăng trở lại, rủi ro vẫn còn nếu ‘pháo đài’ bị xuyên thủng

Giá vàng phục hồi trong âu lo

Sau ba tuần liên tiếp suy yếu, thị trường vàng đã có dấu hiệu “hồi sinh” khi bước sang tuần giao dịch 23–27/3. Sự phục hồi này diễn ra trong bối cảnh không mấy thuận lợi: giá dầu tăng mạnh, đồng USD neo cao và những lo ngại về lạm phát đình trệ bắt đầu quay trở lại. Tuy vậy, việc vàng giữ vững vùng hỗ trợ quan trọng đã giúp củng cố niềm tin của giới đầu tư.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay đứng gần ngưỡng 4.500 USD/ounce, đánh dấu một diễn biến tích cực nếu so với thời điểm đầu tuần khi kim loại quý từng rơi xuống dưới 4.100 USD/ounce. Đáng chú ý, đà tăng của vàng trong phiên cuối tuần diễn ra song song với sự đi lên mạnh mẽ của giá dầu và đồng USD – một tín hiệu hiếm thấy, bởi thông thường các yếu tố này gây áp lực lên vàng.

Cụ thể, dầu WTI tăng thêm 7,4 USD, tương đương 7,9%, lên 101,17 USD/thùng, trong khi dầu Brent leo lên mức 114,8 USD/thùng.

Chia sẻ trên Kitco, Michael Brown - chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Pepperstone, tín hiệu tích cực cuối tuần cho thấy vàng có thể đã hình thành một vùng đáy tương đối bền vững. Ông nhận định động lực trú ẩn an toàn của vàng đang dần quay trở lại, dù chưa thực sự mạnh mẽ.

Tuy nhiên, bức tranh không hoàn toàn sáng sủa. Một trong những rủi ro lớn là khả năng các ngân hàng trung ương bán vàng để bổ sung thanh khoản trong trường hợp xung đột địa chính trị kéo dài. Dữ liệu mới nhất cho thấy Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã bán gần 60 tấn vàng chỉ trong hai tuần.

Bước sang phiên đầu tuần mới ngày 30/3, thị trường nhanh chóng cho thấy sự mong manh của đà phục hồi. Giá vàng giao ngay có thời điểm giảm gần 70 USD, tương đương 1,2%, xuống dưới 4.430 USD/ounce, sau đó lại bật lên vượt 4.500 USD/ounce. Trong nước, vàng SJC và vàng nhẫn vẫn ở quanh ngưỡng 170-173 triệu đồng/lượng.

Các chuyên gia cảnh báo rằng chỉ cần thêm một nhịp giảm nữa, xu hướng tăng kéo dài suốt 2-3 năm qua có thể bị đảo ngược. Dù vậy, vùng 4.100 USD/ounce hiện được xem là “pháo đài” quan trọng. Theo Michael Brown, phe mua nhiều khả năng sẽ bảo vệ quyết liệt vùng giá này trong ngắn hạn, giúp hạn chế đà giảm sâu nếu thị trường tiếp tục biến động.

Giá vàng biến động mạnh. Ảnh: Phạm Hải

Triển vọng quý II – cơ hội hay rủi ro đan xen?

Bước sang quý II, thị trường vàng đối mặt với nhiều dự báo trái chiều trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô và địa chính trị vẫn khó lường.

Nhóm phân tích của TD Securities cho rằng vàng có thể tiếp tục chịu áp lực khi một số ngân hàng trung ương có xu hướng sử dụng dự trữ để ứng phó lạm phát, khiến vàng tạm thời bị nhìn nhận như tài sản rủi ro.

Trong khi đó, căng thẳng Trung Đông có thể ảnh hưởng đến dòng vốn từ khu vực chính phủ – một động lực quan trọng của thị trường vàng thời gian qua, khiến triển vọng ngắn hạn kém tích cực.

Ông Neil Welsh nhận định thị trường vẫn trong trạng thái “chờ và quan sát”, cần thêm tín hiệu rõ ràng từ diễn biến địa chính trị để kích hoạt nhu cầu trú ẩn.

Theo chuyên gia này, đợt giảm khoảng 20% từ đỉnh gần đây là sự điều chỉnh cần thiết. Dù giá đã phục hồi từ vùng thấp, thị trường vẫn chịu tác động đan xen của nhiều yếu tố.

Ở chiều ngược lại, nếu xung đột kéo dài và đẩy giá năng lượng tăng cao, rủi ro lạm phát đình trệ có thể gia tăng – yếu tố thường hỗ trợ giá vàng trong trung hạn.

Aaron Hill, chuyên gia tại FP Markets, cho rằng còn quá sớm để kết luận về kịch bản đình trệ kinh tế. Tuy nhiên, các dữ liệu sản xuất và việc làm sắp công bố sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình kỳ vọng thị trường.

Về mặt kỹ thuật, ông Hill cảnh báo rằng đợt phục hồi vừa qua có thể chỉ là một “đợt bật thanh khoản”, chưa đủ cơ sở để xác nhận đáy. Theo đó, vàng cần duy trì ổn định trong vùng 4.200–4.300 USD/ounce trước khi có thể hướng tới các mốc cao hơn như 4.800 USD/ounce.

Ở góc nhìn tích cực hơn, Naeem Aslam – Giám đốc đầu tư tại Zaye Capital Markets – cho rằng các nhịp giảm giá hiện tại có thể là cơ hội mua vào. Ông nhấn mạnh áp lực lạm phát vẫn đang gia tăng và sẽ tiếp tục hỗ trợ vàng như một công cụ bảo toàn giá trị.

Một yếu tố quan trọng khác là sự tham gia của các tổ chức lớn. Theo Ryan McIntyre từ Sprott Inc., làn sóng đầu tư tổ chức vào vàng vẫn chưa thực sự bắt đầu, dù đây được xem là động lực tăng trưởng lớn tiếp theo của thị trường.

Ông cho rằng lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao đang là rào cản ngắn hạn. Tuy nhiên, về dài hạn, các yếu tố nền tảng như nợ công cao và khả năng nới lỏng tiền tệ sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng.

Đáng chú ý, nhiều tổ chức vẫn chưa mặn mà với vàng khi thị trường cổ phiếu vẫn hoạt động tốt. Thậm chí, dòng tiền còn bị phân tán sang các tài sản mới như tiền điện tử, làm giảm sức hấp dẫn của vàng trong ngắn hạn.

Đối với bạc, triển vọng còn phức tạp hơn khi kim loại này chịu ảnh hưởng lớn từ nhu cầu công nghiệp. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt rủi ro suy giảm, nhu cầu bạc có thể suy yếu, khiến giá khó bứt phá – ít nhất là cho đến khi vàng thực sự bước vào chu kỳ tăng mới.