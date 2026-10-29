Giá vàng hôm nay 29/10: Vàng thế giới chìm trong sắc đỏ

Giá vàng trong nước giảm

Trước giờ mở cửa phiên sáng 29/10, giá vàng trong nước đồng loạt được điều chỉnh giảm ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Cụ thể, ngay sau khi mở phiên, giá vàng miếng SJC nhanh chóng được điều chỉnh xuống còn 139,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 142,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng so với phiên trước đó. Đáng chú ý, biên độ mua - bán đối với vàng miếng tiếp tục neo ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng chung xu hướng, thị trường vàng nhẫn cũng ghi nhận đà giảm diện rộng. Tại Bảo Tín Mạnh Hải, thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 13,74 triệu đồng/chỉ mua vào và 14,14 triệu đồng/chỉ bán ra (tương đương 137,4 - 141,4 triệu đồng/lượng), giảm 600.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

Trong khi đó, vàng nhẫn SJC được điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá mua vào xuống còn 13,55 triệu đồng/chỉ và bán ra từ 13,85 triệu đồng/chỉ (tương đương 135,5 - 138,5 triệu đồng/lượng).

Không đứng ngoài cuộc đua, DOJI cũng điều chỉnh giảm 600.000 đồng/lượng, đẩy giá mua - bán xuống còn 13,76 - 14,16 triệu đồng/chỉ (tương đương 137,6 - 141,6 triệu đồng/lượng).

Giá vàng thế giới lao dốc

Khảo sát vào rạng sáng 29/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.044,89 USD/ounce, giảm 16,53 USD/ounce, tương đương mức giảm 0,41% trong vòng 24 giờ. Quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện đang ở mức 126,8 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng thế giới chìm trong sắc đỏ dưới sức ép đồng thời từ đà vọt giá của thị trường dầu mỏ và những phát biểu từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh.

Trước đó, đúng như giới phân tích dự báo, ngân hàng trung ương này đã quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách ở biên độ 3,75% - 4,00% nhằm chờ đợi thêm dữ liệu lạm phát cũng như quan sát cục diện sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.

Đường đi của giá vàng ghi nhận nhiều biến động tâm lý trong suốt thời gian diễn ra cuộc họp báo của Fed. Dù hầu như "băng giá" ngay sau tuyên bố giữ nguyên lãi suất, kim loại quý này từng có thời điểm nhích tăng ngắn hạn khi Chủ tịch Kevin Warsh phát biểu, trước khi chịu áp lực chốt lời và quay đầu lao dốc. Dù Fed có cái nhìn tích cực hơn về sức tăng trưởng kinh tế, cơ quan này vẫn thừa nhận lạm phát còn dai dẳng và bỏ ngỏ khả năng sẵn sàng can thiệp khi cần thiết.

Nhận định về diễn biến này, ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, cho rằng lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn dài gia tăng do thị trường chưa hoàn toàn bị thuyết phục bởi lời giải thích của ông Warsh, qua đó tạo ra lực cản đáng kể khiến dư địa bứt phá của vàng bị siết chặt.

Tình hình càng trở nên phức tạp khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm nhích tăng 4,11 điểm cơ bản lên ngưỡng 5,034%. Cùng lúc đó, giá dầu Brent kỳ hạn nhảy vọt hơn 1% sau vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu tại Arab Saudi, làm bùng lên lo ngại về đứt gãy nguồn cung tại Trung Đông và thổi bùng rủi ro lạm phát.

Trong môi trường lạm phát cao, các ngân hàng trung ương có thể buộc phải kéo dài chính sách tiền tệ thắt chặt, một kịch bản bất lợi đối với tài sản không sinh lời như vàng. Theo công cụ FedWatch của CME, giới đầu tư hiện đặt cược xác suất Fed nâng lãi suất vào tháng 12 ở mức 86%, giảm nhẹ so với con số 88% trước cuộc họp. Giới giao dịch hiện đang dồn sự chú ý vào báo cáo Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ sắp công bố vào thứ Năm để tìm kiếm thêm tín hiệu về lộ trình lãi suất tiếp theo.