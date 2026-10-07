Chợ hoa lớn nhất châu Á, nơi một cú bấm chốt giá mua trong 4 giây

Bên trong Trung tâm Giao dịch đấu giá hoa quốc tế Côn Minh, hàng trăm nhà buôn và môi giới hoa ngồi thành từng dãy trước các màn hình điện tử. Phía trước họ là những đồng hồ giao dịch hiển thị mã hàng, chủng loại và giá của từng lô hoa.

Trên màn hình là đồng hồ giao dịch hiển thị mã hàng, chủng loại và giá của từng lô hoa. Ảnh: Nhân Dân nhật báo

Không giống cách mua bán thông thường, người mua tại đây không đứng trước quầy mặc cả mà theo dõi giá trên hệ thống đấu giá điện tử. Mỗi lô hoa bắt đầu ở mức giá cao rồi giảm dần. Khi mức giá xuống đến ngưỡng chấp nhận được, người mua bấm nút; người đầu tiên bấm sẽ giành quyền mua.

Một giao dịch trung bình chỉ mất khoảng 4 giây. Giá càng giảm, người mua càng phải quyết định nhanh bởi chỉ chậm một nhịp, họ có thể bỏ lỡ lô hoa.

Đấu Nam áp dụng đấu giá giảm giá kiểu Hà Lan, trong đó giá được điều chỉnh từ cao xuống thấp thay vì tăng dần như hình thức đấu giá phổ biến.

Những cú bấm nút nhanh không hoàn toàn dựa vào phản xạ. Trước phiên đấu giá, hoa được kiểm tra và phân loại theo giống, chiều dài cành, kích thước, độ nở, chất lượng và nhiều tiêu chí khác. Các nhà buôn có thể xem trước những lô hàng quan tâm, ghi lại mã số và xác định mức giá tối đa có thể chấp nhận.

Các nhà buôn có thể xem trước những lô hàng trước khi tham gia phiên đấu giá. Ảnh: Nhân Dân nhật báo

Một nhà buôn có hơn 10 năm kinh nghiệm tại Đấu Nam nói với Tân Hoa Xã rằng trước mỗi phiên, ông ghi lại mã số những lô muốn mua rồi ước tính mức giá phù hợp. Khi lô hàng xuất hiện trên đồng hồ, ông phải nhanh tay để mua được hoa ở mức giá mong muốn.

Trung tâm hiện có khoảng 900 vị trí giao dịch. Trong giờ đấu giá, hàng trăm người cùng hướng mắt về các màn hình, theo dõi từng lô hoa lần lượt xuất hiện rồi nhanh chóng được sang tay.

Quy mô Đấu Nam hiện nay bắt đầu từ một khu chợ rất nhỏ. Năm 1983, người dân địa phương đưa lay ơn vào trồng thử và bán hoa trên con đường dài khoảng 50 m trong làng, hình thành khu chợ họp trên đường. Đến năm 1999, chợ hoa chuyên nghiệp đầu tiên được xây dựng, đánh dấu bước chuyển từ mua bán tự phát sang giao dịch tập trung.

Chợ hoa Đấu Nam những năm 1980. Ảnh: Nhân Dân nhật báo

Cũng trong năm 1999, khi Côn Minh tổ chức Triển lãm Làm vườn thế giới, đại diện trung tâm đấu giá hoa Aalsmeer của Hà Lan đến tham quan Đấu Nam. Trước quy mô thị trường ngày càng lớn, cách mua bán trực tiếp giữa người trồng, người bán và người mua dần bộc lộ hạn chế, thúc đẩy Đấu Nam tìm hiểu mô hình đấu giá của Hà Lan.

Sau khoảng ba năm chuẩn bị, ngày 20/12/2002, Trung tâm Giao dịch đấu giá hoa quốc tế Côn Minh mở phiên đầu tiên tại Đấu Nam. Những phiên đầu có khoảng 300 vị trí giao dịch và ba đồng hồ điện tử, đặt nền móng cho hệ thống đấu giá hoa phát triển như hiện nay.

Năm 2024, Đấu Nam giao dịch 141,76 tỷ cành hoa, trị giá 115,74 tỷ nhân dân tệ, đứng đầu Trung Quốc về sản lượng và giá trị giao dịch năm thứ 25 liên tiếp. Thị trường có hơn 1.600 chủng loại hoa, từ hồng, cẩm chướng, ly, cúc đến cát tường; hoa được phân phối tới các thành phố trong nước và xuất khẩu tới hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Từ những bó hoa bán bên đường, Đấu Nam nay trở thành chợ giao dịch hoa cắt cành lớn nhất châu Á, nơi một lô hoa có thể hoàn tất mua bán chỉ trong vài giây.

Bên trong Trung tâm Giao dịch đấu giá hoa quốc tế Côn Minh. Ảnh: Nhân Dân nhật báo