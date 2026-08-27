Từ vụ Hải Sapa TV quảng cáo thịt trâu Ấn Độ thành đặc sản Tây Bắc: Cách để chọn thịt trâu gác bếp chuẩn vị

Từ thịt trâu đông lạnh nhập khẩu đến "đặc sản Tây Bắc"

Thịt trâu gác bếp từ lâu đã trở thành một trong những món đặc sản được nhiều người tìm mua. Nếu có dịp tới các tỉnh Tây Bắc, du khách thường không thể quên các đặc sản miền sơn cước này.

Món ăn được ưa chuộng vì sự thơm ngon, bùi bùi, lạ miệng, thích hợp để tiếp đón khách. Thú vị hơn cả là cảm giác khi thưởng thức thịt trâu gác bếp trong một ngày se lạnh. Khi xé, thịt trâu gác bếp có độ dai nhất định, mùi thịt hòa với mùi gia vị và khói. Ăn vị đậm đà và cay thơm đặc trưng.

Tuy nhiên, nhiều nơi sản xuất thịt này thủ công, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không được kiểm định và cũng không có hạn sử dụng, tiềm ẩn nhiều mối nguy với sức khỏe.

Hải Sapa TV vừa bị khởi tố về hành vi "Lừa dối khách hàng" khi nhập và quảng cáo thịt trâu Ấn Độ thành đặc sản Tây Bắc. Ảnh TL

Ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố Vũ Hoàng Hải, thường được biết đến với tên Hải Sapa TV về hành vi "Lừa dối khách hàng". Cùng bị khởi tố với Hải Sapa TV, là Bùi Thị Kim Tuyên (vợ) và Phạm Văn Hà - Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sản phẩm được Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam sản xuất từ nguyên liệu thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ, có tên "thịt trâu sấy khô tê cay". Sau đó, sản phẩm được quảng cáo trên mạng xã hội với tên "thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc" và gắn logo Hải Sapa TV để bán ra thị trường. Tại cơ quan điều tra, Hải Sapa TV thừa nhận việc tự ý đổi tên sản phẩm thành "đặc sản Tây Bắc" là sai.

Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã từng bắt giữ những vụ liên quan đến việc sản xuất thịt trâu giả. Như đường dây sản xuất hàng trăm tấn thịt trâu gác bếp giả tại Công ty MQ FOOD đã được công an tỉnh Phú Thọ triệt phá vào tháng 8/2025. Tại đây, cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ 30 tấn thịt trâu, thịt lợn tươi, 3 tấn thịt trâu sấy khô và 3,4 tấn thịt lợn sấy khô cùng nhiều sản phẩm khác để sản xuất các sản phẩm thịt sấy và đóng gói dưới những nhãn mác khác nhau.

Những vụ việc này một lần nữa nhắc người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm. Để hạn chế mua phải sản phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng thì cần phải làm gì là điều mà không ít người quan tâm.

Những lưu ý để mua thịt trâu gác bếp ngon

Quan sát bên ngoài khi mua thịt trâu gác bếp

Khi lựa chọn sản phẩm ngon, điều đầu tiên là quan sát bên ngoài. Thịt trâu gác bếp thường có lớp ngoài sẫm màu do quá trình làm khô, bên trong có màu đỏ hồng và thớ thịt dài, chắc.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên cán bộ Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội đã từng lưu ý người tiêu dùng là có thể quan sát màu sắc và trạng thái của thịt khi lựa chọn. Thịt trâu gác bếp thường có màu sẫm bên ngoài, bên trong có màu hồng của thịt. Sản phẩm kém chất lượng hoặc bị làm giả thường có màu bất thường.

Tuy nhiên, đây chỉ là quan sát về mặt cảm quan. Với sản phẩm đã qua tẩm ướp, sấy, hun khói… mắt thường không phải là phương pháp kiểm nghiệm để xác định thành phần nguyên liệu.

Chú trọng nguồn gốc thực phẩm

Với thịt trâu gác bếp đóng gói, người tiêu dùng nên ưu tiên sản phẩm có thông tin rõ ràng về tên hàng hóa, đơn vị chịu trách nhiệm, thành phần, xuất xứ, ngày sản xuất, hạn sử dụng, hướng dẫn bảo quản và các thông tin cần thiết khác theo quy định về ghi nhãn hàng hóa.

Nghị định 43/2017/NĐ-CP (và được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 111/2021/NĐ-CP) quy định về nội dung và cách ghi nhãn hàng hóa lưu thông tại Việt Nam, trong đó thực phẩm thuộc nhóm phải thể hiện các thông tin phù hợp với tính chất sản phẩm.

Người mua nên kiểm tra chú ý các đặc điểm:

+ Nguồn gốc, xuất xứ: thông tin phải rõ ràng, không đánh tráo giữa nơi sản xuất và vùng miền được dùng để quảng bá.

+ Đơn vị chịu trách nhiệm: có tên, địa chỉ và thông tin liên hệ cụ thể.

+ Ngày sản xuất, hạn sử dụng: không mua sản phẩm không có thông tin rõ ràng về thời hạn sử dụng.

+ Bao bì: không mua sản phẩm có dấu hiệu bao bì rách, phồng, hở, chảy nước hoặc có dấu hiệu bất thường.

+ Hướng dẫn bảo quản: đặc biệt quan trọng với sản phẩm thịt đã qua chế biến.

Trường hợp mua hàng trực tuyến, người tiêu dùng cũng nên lưu lại thông tin sản phẩm, hóa đơn, thông tin của người bán... Đây sẽ là căn cứ cần thiết nếu không may sản phẩm có vấn đề hoặc mua phải hàng không đúng thực tế quảng cáo.

Tránh mua và không nên cố ăn sản phẩm mùi vị bất thường

Một đặc điểm nhận diện nữa để chọn được thịt trâu gác bếp ngon là dựa vào mùi vị. Mọi người cần tránh mua khi thịt có mùi bất thường, mùi ôi, chua, bề mặt nhớt…

Khi sản phẩm có dấu hiệu bất thường hoặc xuất hiện nấm mốc, không cố dùng. Nhiều người cho rằng nướng, chiên hoặc hấp lại là sẽ không sao. Tuy nhiên, việc xử lý bằng nhiệt không đồng nghĩa với việc mọi nguy cơ mất an toàn thực phẩm đều được loại bỏ.