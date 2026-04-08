Giá bạc hôm nay 8-4: Lên cao nhất trong 3 tuần

Sáng 8-4, thị trường bạc trong nước ghi nhận đà tăng ở cả bạc miếng và bạc khối, theo xu hướng đi lên của kim loại quý trên thị trường quốc tế.

Tại Tập đoàn Phú Quý, bạc miếng được niêm yết ở mức 2,85 triệu đồng/lượng mua vào và 2,94 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 170.000 đồng so với cuối ngày trước.

Trong khi đó, Công ty Kim loại quý Ancarat giao dịch bạc miếng quanh mức 2,87 – 2,96 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá bạc miếng bán ra cao nhất hiện thuộc về Công ty Vàng bạc - Đá quý Sacombank (SBJ), với mức niêm yết 2,88 triệu đồng/lượng mua vào và 2,96 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bạc trong nước tăng theo giá thế giới

Ở phân khúc bạc ký, giá bán ra tại nhiều doanh nghiệp tăng khoảng 1 triệu đồng/kg so với trước đó. Cụ thể, Ancarat bán ở mức 78,97 triệu đồng/kg, Phú Quý 79,11 triệu đồng/kg, trong khi SBJ niêm yết cao nhất khoảng 79,12 triệu đồng/kg.

Như vậy, giá bạc trong nước đã tăng thêm hàng triệu đồng/kg chỉ sau một ngày, đồng thời lên mức cao nhất trong khoảng 3 tuần qua.

Đà tăng của bạc chủ yếu đến từ diễn biến trên thị trường quốc tế. Giá bạc thế giới bật tăng cùng nhịp với vàng sau thông tin tích cực liên quan đến căng thẳng Trung Đông, khi Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ “tạm ngừng ném bom và tấn công” Iran trong hai tuần.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hiện giao dịch quanh 76,5 USD/ounce, tăng 4,7% chỉ trong một phiên. Trong khi đó, giá vàng cũng duy trì trên vùng 4.800 USD/ounce, tăng khoảng 2,2% so với phiên trước.