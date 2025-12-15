GenZ làm 20 công việc/tháng, thu nhập hàng chục triệu

“Thoát kén” công sở, GenZ kiếm bộn tiền nhờ nghề bán thời gian

Fan Tuan là một cử nhân đại học tại Hạ Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp, cô gái này đã làm tới 20 công việc trong một tháng để kiếm tiền. Mục tiêu của Fan Tuan là trả hết số nợ vay học phí 32.000 NDT (112 triệu đồng).

Giống như nhiều sinh viên mới ra trường, Fan Tuan từng gặp phải nhiều môi trường làm việc vô cùng khắc nghiệt. Có nơi đào tạo nhân viên một cách sơ sài nhưng lại áp đặt KPI (chỉ số định lượng giúp đánh giá hiệu suất công việc) cực kỳ vô lý. Một công ty khác thậm chí không ký hợp đồng lao động với cô, thậm chí còn trả mức lương thấp hơn so với thỏa thuận ban đầu.

Sau khi liên tiếp rơi vào các “cạm bẫy” công sở, Fan Tuan quyết định chỉ làm công việc bán thời gian thay vì làm toàn thời gian.

Một đồng nghiệp của Fan Tuan từng làm MC nên đã giới thiệu cô nhóm chuyên tuyển dụng các công việc bán thời gian như làm người mẫu, người mẫu sự kiện, dẫn chương trình. Theo thời gian, Fan Tuan cũng quen biết nhiều nhóm hơn, con số hiện tại đã lên đến 30 nhóm.

Fan Tuan có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cao ráo và khả năng ăn nói lưu loát. Những lợi thế này đã giúp cô có được rất nhiều công việc bán thời gian, chẳng hạn như làm diễn viên quần chúng với mức lương 260 NDT (909.000đ) trong nửa ngày, làm người mẫu thử đồ với mức lương 700 NDT (2,4 triệu đồng)/ngày, livestream về ngôi nhà ma với mức lương 6.000 NDT (21 triệu đồng) trong nửa tháng... Có lúc cô làm đến 20 công việc/tháng.

Fan Tuan làm diễn viên quần chúng trong một bộ phim "hot"

Nhờ vậy, thu nhập hàng tháng của Fan Tuan khá ổn định, thường dao động từ 5.000 - 6.000 NDT (17,4 - 21 triệu đồng), thậm chí có lúc hơn 10.000 NDT (35 triệu đồng). Tuy nhiên đổi lại, cô không có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Tuy cuộc sống như vậy không đều đặn và đôi khi mệt mỏi, nhưng Fan Tuan cảm thấy rất vui vì có thể tiếp xúc với nhiều người và nhiều điều mới mẻ. Và địa điểm làm việc thường được thay đổi liên tục.

Fan Tuan kể lại, cô từng làm nhân viên cho sự kiện cắm trại ở bãi biển với công việc chính là chơi trò chơi với khách. Có lần, khi làm việc bán thời gian tại một ngôi làng suối nước nóng, cô có thể ngâm mình thư giãn sau giờ làm việc. Ngoài ra, cô từng làm chuyên gia chăm sóc tay tại Dior. Đó là lần đầu tiên trong đời cô được bước vào một căn phòng cao cấp hạng tổng thống.

Trước đây khi còn làm livestream tại một công ty, cô thường làm việc trong một căn phòng tối và nhỏ ngày này qua ngày khác, tự nói chuyện với chính mình và có cảm giác bị tê liệt về mặt tinh thần.

Đôi khi, sếp cô muốn đo lưu lượng truy cập từ sáng sớm nên Fan Tuan phải dậy lúc 4-5 giờ sáng để làm việc.

"Không có bất kỳ tương tác xã hội nào cả. Tôi livestream một mình. Không ai nói chuyện với tôi suốt thời gian đó. Và tôi chỉ được nghỉ một ngày trong tuần. Tôi thậm chí không thể sắp xếp cuộc hẹn với bạn bè”, Fan Tuan nhớ lại.

Giờ đây, những công việc bán thời gian đã giải thoát Fan Tuan khỏi những ràng buộc khó chịu của công việc toàn thời gian. Sau ba tháng, Fan Tuan không chỉ được trải nghiệm nhiều công việc thú vị mà còn kiếm được rất nhiều tiền. Cô đã kiếm được hơn 10.000 NDT (35 triệu đồng). Fan Tuan chia sẻ, cô cảm thấy làm việc theo phương pháp này không khó. Cô còn dự định sau khi trả hết nợ sẽ tiết kiệm tiền để đưa người thân đi du lịch.