Đề xuất gỡ khó cho doanh nghiệp giải thể: “Đừng bắt doanh nghiệp sống lại rồi mới chết”

Về nước 1 tháng, lo không kịp đóng mã số thuế doanh nghiệp

Vừa từ Đức trở về thăm quê, chị Mai Kiều, ở phường Đống Đa, Hà Nội, bất ngờ khi nhận được thông báo có một doanh nghiệp đứng tên mình chưa hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế.

Hơn 10 năm trước, chị từng thành lập một công ty xây dựng. Do kinh doanh không hiệu quả, chị quyết định dừng hoạt động. Tuy nhiên, thời điểm đó, chị không biết vẫn phải thực hiện thủ tục với cơ quan thuế để chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Nhân viên thuế hỗ trợ người dân thực hiện nghĩa vụ thuế. Ảnh: Cục Thuế

Đến cơ quan thuế tìm hiểu, chị được biết thời gian giải quyết có thể kéo dài gần 2 tháng, ngay cả khi hồ sơ thuận lợi, không phát sinh vướng mắc.

Điều khiến chị Kiều lo lắng là chuyến về Việt Nam lần này chỉ kéo dài 2 tháng. Chị mua vé máy bay khứ hồi và không thể tùy ý thay đổi lịch trình. Nếu không kịp hoàn tất thủ tục, chị có thể phải hủy vé, phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến công việc ở nước ngoài.

“Tôi mong cơ quan chức năng có cơ chế ưu tiên, tạo luồng xanh để những trường hợp hồ sơ rõ ràng, không có vướng mắc sớm được giải quyết”, chị Kiều chia sẻ.

Tương tự, anh Hà Anh, ở Hà Nội, cho biết 8 năm trước, anh thành lập một công ty dịch vụ. Do hoạt động không hiệu quả, công ty ngừng kinh doanh nhưng anh không tiếp tục làm thủ tục giải thể. Đến nay, khoản nghĩa vụ thuế phát sinh đã lên khoảng 60 triệu đồng, gồm tiền phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế, lệ phí môn bài và tiền chậm nộp lệ phí môn bài.

Theo anh Hà Anh, nếu chính sách mới được thông qua, gánh nặng tài chính của những trường hợp như anh sẽ giảm đáng kể. Tuy nhiên, điều đáng lo là dù được tháo gỡ về tiền thuế, người dân vẫn phải tốn thời gian và chi phí để hoàn tất thủ tục giải thể.

“Muốn giải thể được, doanh nghiệp phải làm thủ tục để cho doanh nghiệp “sống” lại rồi mới được "chết". Quá trình này tôi phải tốn rất nhiều chi phí và thời gian”, anh Hà Anh nói.

Luật sư đề xuất cơ chế riêng cho doanh nghiệp đã bị khóa mã số thuế

Trao đổi với Dân Việt, luật sư, Trọng tài viên Nguyễn Văn Được, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín, cho rằng chủ trương xóa lệ phí môn bài, tiền chậm nộp và các khoản phạt đối với người nộp thuế thuộc mã 03, 06 (người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký) là chính sách nhân văn, giúp tháo gỡ vướng mắc tồn đọng cho người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo ông, chỉ xóa nợ là giải pháp trước mắt, chưa giải quyết tận gốc vấn đề.

Luật Quản lý thuế đã quy định trường hợp không phát sinh nghĩa vụ thuế thì người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế. Trong khi đó, doanh nghiệp bị khóa mã số thuế không thể tiếp tục sử dụng hóa đơn để kinh doanh hợp pháp. Vì vậy, việc buộc những doanh nghiệp đã ngừng hoạt động 10-20 năm phải khôi phục sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và hồ sơ khai thuế là không phù hợp với thực tế.

Theo ông Được cần xem xét cơ chế cho phép doanh nghiệp 03,06 thực hiện thủ tục giải thể theo hướng được tính từ thời điểm bị khóa mã số thuế.

Yêu cầu này vừa khiến doanh nghiệp tốn chi phí thuê kế toán, hoàn thiện chứng từ, mua chữ ký số, vừa làm tăng khối lượng công việc cho cơ quan thuế. Đáng nói, quá trình khôi phục nghĩa vụ còn có thể khiến nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp và tiền phạt tiếp tục phát sinh, để rồi lại phải xem xét xóa nợ. Như vậy, chính sách mới chỉ giải quyết phần ngọn.

Theo luật sư Nguyễn Văn Được, Quốc hội nên xem xét ban hành nghị quyết hoặc sửa đổi các luật liên quan, theo hướng cho phép doanh nghiệp trạng thái 03, 06 được hồi tố thời điểm nộp hồ sơ giải thể từ khi bị khóa mã số thuế, đồng thời không phải kê khai thuế bổ sung trong giai đoạn này.

Với đề xuất trên, doanh nghiệp vẫn có thể bị xử phạt hành vi chậm thực hiện thủ tục giải thể, nhưng không phải khôi phục những nghĩa vụ kê khai không còn phù hợp với thực tế.

Theo ông, cách làm này giúp xử lý đúng bản chất vấn đề: Doanh nghiệp không hoạt động kinh doanh, không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không nên tiếp tục phải thực hiện các thủ tục khai thuế tương ứng với khoảng thời gian đã ngừng hoạt động.

Ông cũng đề xuất dành tối thiểu 45 ngày để xử lý hồ sơ giải thể, trong đó cơ quan thuế có tối đa 20 ngày kiểm tra, xác định nghĩa vụ thuế theo quy định. Hồ sơ đơn giản có thể được giải quyết trong 5-10 ngày. Riêng doanh nghiệp đã bị khóa mã số thuế trên 10-15 năm, nếu đủ điều kiện và không còn căn cứ truy thu, xử phạt, nên được xem xét giải quyết nhanh trong 1-2 ngày.

Cơ chế này không đồng nghĩa với bỏ qua vi phạm. Trường hợp doanh nghiệp bị khóa mã số thuế nhưng vẫn tiếp tục hoạt động, có hành vi trốn thuế thì vẫn phải xử lý theo quy định.

Theo ông, điều doanh nghiệp cần không chỉ là xóa nợ thuế mà quan trọng hơn là được giải quyết dứt điểm tình trạng pháp lý, giảm thủ tục và chi phí tuân thủ. Có những người Việt Nam ở nước ngoài không quá bận tâm đến số tiền phải nộp, nhưng rất ngại việc phải đi lại nhiều lần, chờ đợi kéo dài và thực hiện thủ tục phức tạp.