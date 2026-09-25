Dàn CEO công nghệ dự quốc yến đón ông Tập

Tối 24/9 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì tiệc chiêu đãi đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng. Sự kiện này diễn ra trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Tập tới Mỹ sau hơn một thập kỷ.

Ngoài quan chức hai nước, cuộc gặp còn có sự tham gia của hàng chục lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ, chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ. Họ điều hành các hãng công nghệ giá trị nhất thế giới và cũng sở hữu khối tài sản thuộc top lớn nhất hành tinh. Theo ước tính của Forbes, các CEO công nghệ tham gia sự kiện này có tổng tài sản khoảng 2.400 tỷ USD.

Đóng góp gần 40% con số này là người giàu nhất thế giới Elon Musk. Ông hiện nắm 927 tỷ USD. Theo sau là nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos với 369 tỷ USD. Người giàu thứ 4 và thứ 5 thế giới là Mark Zuckerberg (266 tỷ USD) và Michael Dell (265 tỷ USD) cũng góp mặt.

Cùng tham gia tiệc tối tại Nhà Trắng còn có CEO Nvidia Jensen Huang (194,5 tỷ USD) và CEO Microsoft Satya Nadella (1,4 tỷ USD). Cựu CEO Tim Cook (3,1 tỷ USD) cũng xuất hiện tại đây.

Elon Musk, Tim Cook và Jensen Huang là những cái tên quen thuộc, từng đi cùng Tổng thống Trump tới Bắc Kinh hồi tháng 5. Khi đó, Tổng thống Mỹ tới Trung Quốc cùng 10 lãnh đạo doanh nghiệp.

Các lãnh đạo doanh nghiệp tham gia tiệc chiêu đãi ông Tập tại Nhà Trắng ngày 24/9/2026. Từ trái qua, có CEO Tesla Elon Musk, CEO AMD Lisa Su, CEO Nvidia Jensen Huang và Chủ tịch Apple Tim Cook. Ảnh: AP

CEO OpenAI Sam Altman (3,3 tỷ USD) được mời đến tiệc chiêu đãi ngày 24/9. Tuy nhiên, CEO Anthropic Dario Amodei lại không có mặt trong danh sách 130 người tham dự. Trong cuộc trao đổi trước đó, cả ông Trump và ông Tập đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý AI. Chủ tịch Trung Quốc cho biết công nghệ này là trọng tâm chuyến thăm Mỹ của ông.

Nhà Trắng cũng mời cả CEO tập đoàn hàng xa xỉ lớn nhất thế giới LVMH Bernard Arnault (Pháp) và con trai ông - Alexandre Arnault.

CEO OpenAI Sam Altman nói chuyện cùng CEO Meta Mark Zuckerberg tại tiệc chiêu đãi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Nhà Trắng, ngày 24/9/2026. Ảnh: AP

Dù vậy, buổi tiệc gây chú ý khi vắng bóng các lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc. AP trích nguồn tin thân cận cho biết giới chức Mỹ và Trung Quốc từng thảo luận về việc mời một số lãnh đạo các doanh nghiệp tên tuổi của Trung Quốc tham dự.

Tuy nhiên, một trở ngại nảy sinh trong quá trình này là phía Mỹ chậm đề xuất các quy tắc và làm rõ vai trò của các CEO Trung Quốc trong chuyến thăm. AP cho biết một số lãnh đạo cấp cao của các công ty Trung Quốc đã đến Washington ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh, nhưng họ di chuyển riêng, không đi cùng ông Tập.

Từ trước khi chuyến thăm diễn ra, giới truyền thông Mỹ đã đưa tin ông Tập có thể không đưa theo lãnh đạo doanh nghiệp nào đến Mỹ. Việc này sẽ làm giảm kỳ vọng hai bên đạt được những kết quả đáng kể về kinh doanh trong cuộc gặp lần này.