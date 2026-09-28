Có nên trồng loài cây bổ dưỡng này trước nhà khi dân gian cho rằng nặng âm khí?

Cây dâu tằm và đặc điểm nhận dạng

Cây dâu tằm tại Việt Nam gọi đơn giản là cây dâu, hay cây dâu trắng có nguồn gốc từ khu vực phía Đông Châu Á.

Cây gỗ, cao 2-3 m. Lá mọc so le, hình bầu dục, nguyên hoặc chia 3 thùy, có lá kèm, đầu lá nhọn hoặc hơi tù. Phía cuống hơi tròn hoặc hơi bằng, mép có răng cưa to. Từ cuống lá tỏa ra 3 gân rõ rệt. Hoa đực mọc thành bông, có lá đài, 4 nhị (có khi 3).

Hoa cái cũng mọc thành bông hay thành khối hình cầu, có 4 lá đài. Quả mọc trong các lá đài, màu đỏ, sau đen sẫm, ăn được, còn dùng làm thuốc hoặc ngâm rượu để uống, mùi thơm, vị chua ngọt.

Công dụng của cây dâu tằm

Rễ dâu có vị hơi đắng, ngọt, tính mát. Trong Đông y, đây là dược liệu thường được dùng để trị ho, hen...

Quả dâu trong Đông Y gọi là tang thầm. Dâu có vị ngọt, chua, tính ôn, chữa thiếu máu, mắt mờ, táo bón... Có thể làm siro dâu uống hàng ngày để giải khát, nhuận tràng...

Theo Bệnh viện đa khoa Quốc tế Medlatec, tang bạch bì thường được thu hoạch vào mùa hè – thu. Sau khi thu hoạch, cần rửa sạch, bỏ phần vỏ ngoài, lấy phần vỏ trắng bên trong. Sau đó cắt nhỏ và phơi hoặc mang đi sấy khô.

Lá dâu có chứa axit amin tự do, protid các loại vitamin như vitamin C, vitamin B1, vitamin D... Lá của cây này có vị đắng, ngọt, tính mát, có tác dụng mát gan, giải cảm... Một số tác dụng của lá dâu là chữa đau mắt, đỏ mắt, cải thiện tình trạng đổ mồ hôi trộm, điều trị chứng bệnh mất ngủ, cải thiện tình trạng phát ban...

Cành dâu trong Đông y còn được gọi là tang chi. Cành dâu có vị nhạt, đắng, tính bình, chữa tê thấp, cải thiện tình trạng đau xương, mỏi gối, phù thũng... Phần cành dâu thường được thu hái quanh năm. Nên lựa chọn những cành có đường kính 0,5 đến 1,5cm. Tuốt bỏ phần lá, sau đó cạo vỏ ngoài, thái lát khoảng 1cm. Sau đó phơi khô. Khi dùng, bạn sao vàng hoặc tẩm rượu vào rồi sao.

Quả dâu trong Đông Y gọi là tang thầm. Dâu có vị ngọt, chua, tính ôn, chữa thiếu máu, mắt mờ, táo bón... Có thể làm siro dâu uống hàng ngày để giải khát, nhuận tràng...

Theo quan niệm xưa, có nhiều ý kiến cho rằng, đây là loài cây âm khí nặng, nếu trồng trước nhà sẽ lôi cuốn khí xấu vào nhà, từ đó mang đến những điều không may mắn.

Quả dâu tươi cô thành cao lỏng và cho thêm chút mật ong hoặc cũng có thể ép lấy dịch và cô thành cao mềm, dùng để chữa những bệnh lý về gan, thận, táo bón, đau lưng... Bên cạnh đó, quả dâu còn có tác dụng làm đen tóc.

Có nên trồng cây dâu tằm trước nhà?

Thông tin từ VTC News, với nhiều công dụng trong cuộc sống, cây dâu tằm được nhiều gia đình lựa chọn để trồng. Tuy nhiên, trồng cây dâu tằm trước nhà hay sau nhà để phù hợp với quan niệm phong thủy là băn khoăn của không ít người. Bởi từ trước tới nay xoay quanh vấn đề trồng cây dâu tằm trước nhà có rất nhiều ý kiến trái chiều.

Theo quan niệm xưa, có nhiều ý kiến cho rằng, đây là loài cây âm khí nặng, nếu trồng trước nhà sẽ lôi cuốn khí xấu vào nhà, từ đó mang đến những điều không may mắn. Cây cũng có thể khiến nhà cửa khi nào cũng lạnh lẽo, gia đình bất hòa, sức khỏe không tốt.

Theo các chuyên gia phong thủy, cây dâu tằm thường được trồng ở sau vườn nhà, bờ dậu với mục đích trừ tà, bảo vệ ngôi nhà và gia đình bạn. Ngoài việc có tác dụng xua đuổi tà khí, cây dâu tằm còn mang đến nhiều tài lộc thịnh vượng cho gia chủ.

Cách sử dụng dâu tằm và lưu ý

Dâu tằm ngâm rượu là cách sử dụng phổ biến trong dân gian, nhưng chỉ nên dùng với lượng nhỏ. Khi lựa chọn, nên chọn quả chín tự nhiên, không dập nát và đảm bảo vệ sinh.

Dâu tằm chỉ nên là một phần của chế độ ăn cân đối và lối sống lành mạnh để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Cũng theo VOV, dù có nhiều lợi ích, dâu tằm không phải "thần dược". Dùng quá nhiều trong thời gian ngắn có thể gây rối loạn tiêu hóa, nhất là với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Người đang điều trị tiểu đường, huyết áp hoặc bệnh mạn tính nên tham khảo ý kiến chuyên môn trước khi dùng, đặc biệt với lá dâu hay cao chiết xuất. Dâu tằm chỉ nên là một phần của chế độ ăn cân đối và lối sống lành mạnh để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.