Chiêu biến cỏ dại thành 'thần dược' của hệ thống đông y Hoàng Minh Đường

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố Hoàng Văn Toàn (40 tuổi), Lê Đình Tiến (30 tuổi) cùng 10 người khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đây là kết quả triệt phá chuyên án CT288, làm rõ đường dây sản xuất, kinh doanh thuốc xương khớp giả quy mô lớn liên tỉnh do Toàn cầm đầu.

Tại cơ quan điều tra, Toàn thừa nhận: "Tôi công khai bài thuốc gia truyền ba đời nhưng thực tế không có. Bản thân bài thuốc cũng chưa được cấp phép, nhân sự chưa đủ năng lực chuyên môn".

Nghi can cầm đầu Hoàng Văn Toàn bị bắt. Ảnh: Lam Sơn

Thành 'thần y' chỉ sau một khóa học online

Theo hồ sơ điều tra, Hoàng Văn Toàn (quê xã Bá Thước, Thanh Hóa) từng là nhân viên ngân hàng nhưng đã nghỉ việc. Năm 2016, Toàn tham gia một lớp học online về y học cổ truyền. Sau thời gian ngắn học việc tại một phòng khám, Toàn bắt đầu tự phối ngẫu các vị thuốc theo ý tưởng cá nhân dù không có chuyên môn sâu về dược tính.

Cuối năm 2020, lợi dụng dịch Covid-19 bùng phát, Toàn mượn địa điểm và thuê chứng chỉ hành nghề của người khác để kinh doanh sản phẩm tự chế mang tên "Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường".

Để mở rộng quy mô, Toàn cấu kết với Lê Đình Tiến, người phụ trách truyền thông, xây dựng hình ảnh một hệ thống y dược uy tín.

Quy trình sản xuất thuốc của Hoàng Minh Đường được cơ quan chức năng mô tả là sự chắp vá đầy nguy hiểm. Nguyên liệu không phải là dược liệu quý hiếm mà chỉ là thân, lá, vỏ cây và các loại cỏ trôi nổi được thu mua từ người dân địa phương.

Cỏ cây rừng được thu gom trước khi chế thuốc xương khớp Hoàng Minh Đường. Ảnh: Lam Sơn

Tại cơ sở sản xuất ở phố 1, xã Bá Thước, lực lượng công an thu giữ hơn 2,5 tấn nguyên liệu thô. Số này được rửa, phơi khô, băm nhỏ rồi nghiền thành bột trong điều kiện vệ sinh không đảm bảo. Thuốc thành phẩm được đóng vào túi zip; thậm chí phải bảo quản trong tủ đông như thực phẩm để tránh hư hỏng trước khi giao cho khách.

Dù nguyên liệu rẻ tiền, qua bộ phận marketing do Lê Đình Tiến điều phối, sản phẩm được quảng cáo như "thần dược". Nhóm này chi hàng tỷ đồng chạy quảng cáo trên Facebook, TikTok; đồng thời cắt ghép hình ảnh từ các đài truyền hình và mượn danh Hiệp hội Đông y để tạo lòng tin.

Bên trong trụ sở Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, đội ngũ bán hàng được đào tạo theo kịch bản sẵn. Nhân viên mạo danh bác sĩ, lương y để tư vấn online, cam kết chữa khỏi 100%, điều trị tận gốc.

80.000 bệnh nhân đã mua thuốc dỏm

Người mua "thuốc gia truyền ba đời" chủ yếu là người già, người lao động nghèo tại các vùng nông thôn - những người đang chịu đựng đau đớn vì bệnh xương khớp và dễ tin vào những lời quảng cáo có cánh trên mạng xã hội.

Khi khách phản ánh bị ngứa, phồng rộp da sau khi đắp thuốc, họ gửi Tetracyclin (loại thường dùng tra mắt) để khách tự xử lý tác dụng phụ, bất chấp nguy cơ biến chứng.

Lý do gửi thuốc này, bị can Lê Đình Tiến khai: "Bệnh nhân hay bị nóng, rộp phần đắp lá, nên chúng em gửi kèm Tetracyclin để làm mát vết thương tức thời".

Kết quả trích xuất phần mềm quản lý bán hàng cho thấy từ năm 2023 đến 2025, đường dây này đã thực hiện giao dịch thành công gần 87.000 đơn hàng cho hơn 80.000 nạn nhân trên cả nước. Tổng số tiền thu lợi bất chính lên tới hơn 227 tỷ đồng.

Ngoài thiệt hại về tiền, cơ quan điều tra ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhân sau khi sử dụng thuốc xương khớp Hoàng Minh Đường bị phù nề, hoại tử da và gặp nhiều biến chứng sức khỏe nghiêm trọng.

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, khẳng định: "Thực tế thuốc xương khớp Hoàng Minh Đường hoàn toàn không có giá trị về mặt y học".

Bên trong nhà xưởng sản xuất thuốc của Công ty Hoàng Minh Đường tại xã Bá Thước. Ảnh: Lam Sơn

Theo cơ quan điều tra, nhiều người trong đường dây dù biết rõ Toàn không phải lương y và bài thuốc không có cơ sở khoa học nhưng vẫn tham gia quảng cáo, tư vấn và bán hàng vì lợi nhuận.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng với các loại thuốc không rõ nguồn gốc, chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Việc tự ý sử dụng các bài thuốc gia truyền tự phong trên mạng có thể dẫn đến tình trạng tiền mất tật mang, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Theo đại diện Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, vào tháng 8/2025, đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra đột xuất Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường tại xã Bá Thước và phát hiện nhiều vi phạm như không báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi thay đổi người hành nghề, niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám, chữa bệnh. Ngoài ra cơ sở này còn quảng cáo thuốc khi chưa được cấp giấy phép lưu hành. Với những sai phạm nêu trên, ngày 3/9/2025, Sở Y tế Thanh Hóa đã xử phạt 82 triệu đồng với chủ cơ sở này.