Triệt phá đường dây sản xuất thuốc An Cung, mỹ phẩm giả ‘cực khủng’

Thời gian gần đây, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một số tài khoản trên Zalo, Facebook đăng bán viên hoàn An Cung, quảng cáo sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ Hàn Quốc và giới thiệu công dụng liên quan đến phòng, chống đột quỵ.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định phía sau hoạt động kinh doanh này là một đường dây có sự tham gia của nhiều đối tượng tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh.

Các viên hoàn An Cung giả được các đối tượng giao bán trên mạng xã hội. Ảnh: CATH.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, các sản phẩm được quảng cáo là hàng có nguồn gốc Hàn Quốc, Trung Quốc nhưng thực tế không được nhập khẩu chính ngạch. Các đối tượng tìm mua viên hoàn, nguyên liệu trôi nổi, không rõ nguồn gốc cùng vỏ hộp, tem, nhãn mác từ Trung Quốc, sau đó vận chuyển về Việt Nam để đóng gói, hoàn thiện và đưa ra thị trường.

Đáng chú ý, qua xác minh, thành phần được sử dụng để sản xuất viên hoàn chủ yếu gồm bột mì, hóa chất, chất tạo màu và một số nguyên liệu khác.

Đối tượng Nguyễn Thanh Phương Tuyền. Ảnh: CATH.

Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Nguyễn Thanh Phương Tuyền (SN 1988, trú tại tỉnh Đồng Tháp), Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home, là đầu mối tổ chức sản xuất và cung cấp hàng hóa cho các đối tượng khác trong đường dây.

Mỗi hộp An Cung giả sau khi hoàn thiện có giá khoảng 105.000 đồng. Qua nhiều tầng trung gian, từ đầu mối cung cấp đến các đối tượng tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh rồi tiếp tục phân phối cho các đại lý, sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng được bán với giá gần 3 triệu đồng/hộp, cao gấp gần 30 lần giá thành.

Tang vật của vụ án. Ảnh: CATH.

Công an tỉnh Thanh Hóa đồng loạt khám xét 8 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc, kho hàng và địa điểm sản xuất của các đối tượng tại Thanh Hóa, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Tây Ninh, thu giữ 10.000 hộp An Cung các loại, khoảng 300kg viên hoàn, tương đương hơn 1 triệu viên, 3.000 vỏ hộp, hơn 20.000 tem, nhãn mác cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc đóng gói.

Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, bắt tạm giam 8 bị can gồm: Nguyễn Thanh Phương Tuyền (SN 1988, trú tại tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Văn Thể (SN 1991); Bùi Thị Năm (SN 1993); Tạ Duy Hùng (SN 1971); Nguyễn Anh Ngọc (SN 1980); Nguyễn Thị Nhung (SN 1972, cùng trú tại Hà Nội); Nguyễn Thị Hằng (SN 1993) và Trương Thị Hồng Thắm (SN 1984, cùng trú tại TP Hồ Chí Minh).

Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: CATH.

Riêng Vũ Thị Thúy (SN 1991, trú tại Hà Nội), do đang chăm con dưới 36 tháng tuổi, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật.

Không dừng lại ở việc sản xuất thuốc An Cung giả, quá trình điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa còn làm rõ Nguyễn Thanh Phương Tuyền tổ chức sản xuất mỹ phẩm giả với số lượng rất lớn.

Đây được xác định là vụ sản xuất mỹ phẩm giả có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện tại Thanh Hóa.

Tang vật bị thu giữ tại công an. Ảnh: CATH.

Dưới vỏ bọc Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home (địa chỉ tại Lô 48, đường số 11, Khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh), Tuyền vừa tổ chức sản xuất các sản phẩm mỹ phẩm mang thương hiệu Tami, vừa sản xuất mỹ phẩm giả mang thương hiệu của một số nước như Australia, Hàn Quốc. Các sản phẩm bị làm giả gồm nhiều loại mỹ phẩm như sữa rửa mặt, nước hoa hồng, nước tẩy trang, son dưỡng...

Các mặt hàng làm giả được sản xuất hết sức tinh vi, người tiêu dùng khó có thể phân biệt được hàng giả, hàng thật bằng mắt thường. Đến nay, lực lượng chức năng thu giữ gần 20 triệu sản phẩm thuộc 64 mã hàng giả, tổng khối lượng hàng hóa, nguyên liệu, máy móc, thiết bị ước tính hơn 1.000 tấn.

Tang vật vụ án. Ảnh: CATH.

Ngày 22/9, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố 7 bị can về tội "Buôn bán hàng giả", gồm: Ca Hoài Luân (SN 1993, trú tại xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau); Đặng Văn Nhân (SN 1991, trú tại phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp); Võ Quỳnh Nga (SN 1982, trú tại xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Trí Mạnh (SN 1979); Nguyễn Thị Phượng (SN 1986); Dương Thị Đức Hạnh (SN 1975) và Nguyễn Thị Tường Dung (SN 1974) cùng trú tại TP Hồ Chí Minh.