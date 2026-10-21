Các quán nướng kín bàn buổi tối kín thực khách dịp lễ 20/10

Bàn kín khách, nhân viên phục vụ liên tục quá tải trong nhiều giờ

Tối 20/10, tại Smile BBQ ở số 52/52 Tô Ngọc Vân (phường Tây Hồ, Hà Nội), nhiều dãy bàn chật kín các nhóm bạn và gia đình. Tiếng trò chuyện xen với hoạt động liên tục của nhân viên mang món và hỗ trợ khách nướng thịt. Theo thông tin ghi nhận tại quán, có nhân viên phải chạy bàn gần như liên tục trong khoảng bảy tiếng. Những khung giờ đông khách vì thế không chỉ tạo doanh thu mà còn đòi hỏi nhà hàng duy trì nhịp phục vụ ổn định.

Các bàn ăn tại Smile BBQ đông khách trong buổi tối 20/10; nhiều nhóm bạn và gia đình cùng dùng bữa. Ảnh: Linh Thảo.

Khi phỏng vấn khách có mặt tại quán, Bùi T.L. và Nguyễn M.C. (24 tuổi, Hà Nội) cho biết đã chủ động đặt chỗ vì dự đoán các hàng ăn sẽ đông vào dịp 20/10. Hai bạn chọn món nướng khi thời tiết Hà Nội chuyển thu và đánh giá cao không khí nhộn nhịp, phù hợp để cùng bạn bè trò chuyện. Việc đặt bàn trước, từ lựa chọn tự nhiên của thực khách, cũng cho thấy một thay đổi trong cách chuẩn bị cho bữa ăn dịp lễ: Ngoài chọn món, khách còn tính đến khả năng có chỗ ngồi đúng giờ.

Khách hàng chia sẻ cảm nhận về không khí quán nướng dịp lễ 20/10. Video: Linh Thảo

Giá ăn theo nhóm và điều kiện khuyến mại

Bên cạnh lượng khách, mức chi là yếu tố đáng chú ý. Smile BBQ niêm yết các combo 490.000–590.000 đồng dành cho 2–3 người và combo 790.000 đồng cho 3–4 người. Khách cũng có thể gọi món riêng với các mức giá khác nhau. Vì vậy, để ước tính chi phí một bữa nướng, người ăn cần đối chiếu giá theo số người, lượng thịt trong set và các món, đồ uống gọi thêm; giá combo không đồng nghĩa với tổng hóa đơn cuối cùng.

Các nhóm khách dùng bữa và nhân viên hỗ trợ chế biến tại Smile BBQ trong giờ cao điểm. Ảnh: Linh Thảo.

Trong ba ngày 19–21/10, Smile BBQ triển khai chương trình bốc thăm với các phần quà gồm đồ uống, phô mai nướng, phần thịt đặc biệt có số lượng giới hạn hoặc voucher giảm 10% cho lần ăn sau. Điểm cần phân biệt là quà tặng dùng ngay và quyền lợi chỉ phát sinh ở lần quay lại: Voucher 10% không làm giảm hóa đơn hiện tại, đồng thời không áp dụng vào thứ Bảy và Chủ nhật. Do đó, ưu đãi được quảng bá hấp dẫn đến đâu vẫn cần được nhìn cùng điều kiện sử dụng thực tế.

Lượng khách đông ghé Smile BBQ vào tối 20/10. Ảnh: Linh Thảo.

Doanh thu tăng, áp lực giữ chất lượng phục vụ

Tại Nướng Láng, số 36 Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các khu bàn có mái che và khu vực mở cũng ghi nhận nhiều nhóm khách dùng bữa. Theo chủ quán N.K. Linh, doanh thu những ngày gần đây thường tăng khoảng ba lần so với ngày bình thường. Điều đáng nói, nhiều nhóm khách đến vào cùng khung giờ, nên việc chuẩn bị nguyên liệu, phân bổ nhân viên và bảo đảm tốc độ lên món trở thành những khâu đáng chú ý không kém số bàn có khách.

Mặt tiền và khu vực phục vụ ngoài trời tại Nướng Láng có nhiều bàn khách. Ảnh: Linh Thảo.

Về chi phí, Nướng Láng niêm yết các set nướng từ khoảng 200.000 đến 360.000 đồng, còn nhiều món gọi theo đĩa có giá 50.000–60.000 đồng. Hình thức gọi set và gọi lẻ giúp nhóm khách lựa chọn theo số người, nhưng các món thêm và đồ uống vẫn có thể làm thay đổi tổng tiền. Dịp 20/10, Nướng Láng triển khai chương trình tặng một phần thịt xiên cho tất cả các bàn có khách nữ.

Khu nướng có mái che và khu vực bàn mở tại Nướng Láng trong giờ ăn tối. Ảnh: Linh Thảo.

Những bàn ăn kín khách trong buổi tối cận 20/10 không chỉ phản ánh nhu cầu gặp gỡ, ăn uống dịp lễ mà còn cho thấy sức mua đang tạo thêm cơ hội cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Tuy nhiên, phía sau không khí nhộn nhịp ấy là áp lực vận hành không nhỏ, nhân viên phải phục vụ liên tục nhiều giờ, trong khi nhà hàng cần bảo đảm tốc độ lên món và chất lượng dịch vụ.

Với thực khách, một bữa ăn dịp lễ không đơn thuần được quyết định bởi giá món ăn hay những phần quà khuyến mại. Khả năng đặt bàn thuận tiện, thời gian chờ, chi phí thực tế và chất lượng phục vụ mới là những yếu tố tạo nên trải nghiệm. Trong những ngày sức mua tăng cao, giữ chân khách bằng trải nghiệm tốt cũng quan trọng không kém việc lấp đầy các bàn ăn.

Nguyễn Linh Thảo