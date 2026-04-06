Vào quán cà phê ngồi 10 tiếng chỉ gọi 1 ly nước: Thu phí hay làm ngơ để giữ khách?

Những ngày gần đây, câu chuyện "ngồi cà phê 10 tiếng, bị phụ thu 40.000 đồng/người, nhóm khách phản ứng bằng cách đánh giá quán 1 sao" thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Sự việc bắt nguồn từ một bài đăng trên mạng xã hội với tiêu đề: "Cả nhóm vào quán cà phê, chỉ gọi một ly nước rồi ngồi suốt 10 tiếng...".

Ngay sau khi được chia sẻ, bài đăng nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận trái chiều.

Điểm mấu chốt của tranh cãi nằm ở chỗ phía quán chưa có quy định rõ ràng về thời gian lưu trú tối đa của khách, trong khi nhóm khách lại công khai đánh giá 1 sao như một hình thức phản ứng sau khi bị tính thêm phụ thu. Hai phía đều có lý lẽ riêng, và cuộc tranh luận về việc ai đúng, ai sai vẫn chưa có hồi kết.

Tại Coffee Talk "Để cà phê trở thành di sản văn hóa" diễn ra ngày 5-4 trong khuôn khổ Lễ hội "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4 – năm 2026 do Báo Người Lao Động tổ chức tại TTTM Gigamall (TPHCM), trong vai trò diễn giả, nhà báo Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, cho biết tại TPHCM hiện nay đã có một số quán cà phê bắt đầu tính phí theo thời gian (ví dụ 20.000 đồng/giờ) đối với những khách hàng dùng laptop.

Ngồi lâu không bị đuổi nhưng bị để ý

Bà cũng chia sẻ trải nghiệm cá nhân rằng mình thường chọn vào các quán Highlands Coffee vì ở đó bà có thể ngồi lâu mà không thấy bị tính thêm tiền.

Cũng theo bà Vũ Kim Hạnh, tình huống phổ biến khi bà ngồi lâu ở các quán cà phê là nhân viên sẽ ra hỏi: "Cô ơi! Cô có gọi gì thêm không?".

Dù nhân viên chưa đuổi khách nhưng câu hỏi này mang hàm ý rằng việc khách ngồi quá lâu đang gây khó khăn cho việc kinh doanh.

Nếu khách trả lời là không gọi thêm gì, nhân viên có thể sẽ đi qua đi lại và quan sát khách liên tục.

Quang cảnh Coffee Talk "Để cà phê trở thành di sản văn hóa" ngày 5-4 - Ảnh: QUANG LIÊM

Chuyện kể của nhà báo Vũ Kim Hạnh nằm trong chủ đề "Để cà phê trở thành di sản văn hóa". Theo đó, quán cà phê không chỉ là nơi thưởng thức thức uống mà còn là không gian có tính cộng đồng, nơi kết nối, hẹn hò và là một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội.

Ở nước ngoài, như Mỹ, Starbucks tạo ra "không gian thứ ba" sau nhà và cơ quan; còn tại Áo, văn hóa quán cà phê ở Vienna được coi là "phòng khách công cộng".

Một quán cà phê mở 24/7 chuyên dành cho "công dân laptop" - NGỌC ÁNH

Phản ứng tiêu cực vì thái độ hơn là phải trả thêm tiền

Dưới góc nhìn chuyên gia, ông Nguyễn Thái Bình, đồng sáng lập Mapdy.vn và Học viện Concepts (VCS), cho rằng chuyện khách “ngồi đồng” không mới nhưng gần đây nóng hơn do áp lực chi phí đầu vào của quán tăng mạnh (mặt bằng, điện nước, nhân sự, giá nguyên liệu như cà phê).

Về phía khách hàng lại xem quán cà phê là không gian kết hợp làm việc và hiện tại, nhu cầu "trốn nóng" đang cao bởi mùa hè và người tiêu dùng lại đang thắt chặt chi tiêu. "Xung đột giữa kỳ vọng của khách và bài toán hiệu suất ghế của quán tất yếu bùng lên khi biên lợi nhuận kinh doanh cà phê mỏng lại" - chuyên gia phân tích.

Cũng theo ông Bình, rất nhiều quán dùng wifi, máy lạnh, nước lọc (trà đá), ổ cắm và không gian ngồi lâu như một phần của gói giá trị để thu hút khách. Nói cách khác, khách không tự nhiên nghĩ ra quyền lợi ấy; chính thị trường đã hình thành tiêu chuẩn cơ bản.

Tuy nhiên, hiện tại, việc dùng wifi, nước lọc, ngồi làm việc là hợp lý; còn kỳ vọng được sử dụng không giới hạn trong mọi mô hình quán, với mọi mức chi tiêu, thì không còn hợp lý nữa.

Theo ông, mỗi mô hình phải có luật chơi riêng. Quán nào định vị cho khách đến làm việc thì chấp nhận chuyện đó và phải định giá tương ứng. Quán nào thiên về vòng xoay chỗ ngồi, cần xoay vòng nhanh, thì cần nói rõ từ đầu.

Phản ứng tiêu cực của khách thường không đến từ số tiền phải trả thêm mà từ cảm giác bị nhắc nhở bất ngờ hoặc bị đối xử như người làm phiền quán. Trong ngành dịch vụ, cách nói đôi khi quan trọng không kém chính sách.

“Chủ quán cần chấp nhận rằng sẽ không có chính sách nào giữ được 100% khách mà giữ đúng nhóm khách phù hợp với mô hình mình đã chọn. Một quán cà phê không thể vừa bán một ly nước giá thấp, vừa cho khách ngồi làm việc không giới hạn vừa kỳ vọng lợi nhuận tốt” – ông Bình nhấn mạnh.