Chốt giá vàng hôm nay ngày 4/5 trong tăng ngoài giảm lạ kỳ

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 4/5, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 4/5 tăng giá vàng miếng lên mức 166,3 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn sau kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 4/5, giá vàng trong nước ngày 4/5/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 163,3 triệu đồng/lượng mua vào và 166,3 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 4/5 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 163,3 triệu đồng/lượng mua vào và 166,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 4/5 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 163,6 triệu đồng/lượng mua vào và 166,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 163,3 triệu đồng/lượng mua vào và 166,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 4/5, tăng cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 4/5, tăng giá vàng nhẫn và giá vàng miếng trong nước.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 4/5, tăng ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 163,3 –166,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 162,8 – 165,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 163,3 – 166,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 4/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 4/5 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 46 USD/ounce, xuống mức 4.570 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.617 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới lại đảo chiều giảm giá, xuống dưới mốc 4.600 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới bước vào tuần này với áp lực điều chỉnh gia tăng khi nhiều yếu tố bất lợi cùng lúc xuất hiện. Từ góc độ kỹ thuật, đà phục hồi gần đây đang có dấu hiệu suy yếu, trong khi môi trường lãi suất cao tiếp tục làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý.

Ông Marc Chandler - Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex - cho rằng, giá vàng đang đánh mất động lực tăng sau khi không thể duy trì đà đi lên quanh vùng 4.647 USD/ounce.

Theo ông, việc lực mua suy yếu khiến giá vàng có nguy cơ quay lại kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4.495 USD/ounce. Nếu mốc này bị xuyên thủng, giá vàng thế giới có thể tiếp tục giảm sâu hơn, với vùng mục tiêu kế tiếp quanh 4.400 USD/ounce.

Với giá vàng trong nước tăng và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.570 USD/ounce (tương đương khoảng 145,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 4/5 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 20,9 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 4/5, giá vàng ngày 5/5 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.