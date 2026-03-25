Chốt giá vàng hôm nay ngày 25/3 đồng loạt tăng cực mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 25/3, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 25/3 tăng giá vàng miếng lên mức 173,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 25/3, giá vàng trong nước ngày 25/3/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 170,5 triệu đồng/lượng mua vào và 173,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 25/3 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 3,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 170,5 triệu đồng/lượng mua vào và 173,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 3,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 25/3 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 170,5 triệu đồng/lượng mua vào và 173,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 3,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 172 triệu đồng/lượng mua vào và 175 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 4,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 25/3, tăng rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 25/3, tiếp đà tăng rất mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 25/3, tăng dữ dội ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 170,5 –173,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 170,3 – 173,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 3,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 172,5 – 175,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 4,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 25/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 25/3 tăng rất mạnh với giá vàng giao ngay tăng 190 USD/ounce, lên mức 4.560 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.412 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều tăng giá, lên trên mốc 4.500 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang trải qua những phiên biến động mạnh và khó lường.

Sau nhiều phiên giảm, giá vàng hồi phục trở lại là do giới đầu tư kỳ vọng xung đột tại Trung Đông lắng xuống. Áp lực lên nền kinh tế toàn cầu từ giá năng lượng cao và sự gián đoạn chuỗi cung ứng cũng sẽ giảm bớt.

Một yếu tố khác hỗ trợ giá vàng là vào thời điểm bắt đầu chiến dịch do Mỹ và Israel dẫn đầu chống lại Iran, đã có một sự dịch chuyển đáng kể dòng vốn từ các quỹ vàng sang lĩnh vực năng lượng. Khi hy vọng về một giải pháp xuất hiện, dòng vốn đó bắt đầu đảo ngược.

Nhiều tổ chức tài chính vẫn giữ quan điểm tích cực về xu hướng dài hạn của vàng. Ngân hàng Montreal (BMO) nhận định, đà tăng của thị trường chỉ tạm thời chững lại chứ chưa bị đảo chiều. Theo dự báo, giá vàng thế giới có thể đạt trung bình khoảng 4.800 USD/ounce trong quý 3 và tiến tới vùng 4.900 USD/ounce vào quý 4/2026.

Với giá vàng trong nước tăng rất mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.560 USD/ounce (tương đương khoảng 145 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 25/3 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 28,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 25/3, giá vàng ngày 26/3 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.