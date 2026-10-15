Chốt giá vàng hôm nay ngày 15/10 đảo chiều tăng mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 15/10, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng ngày 15/10 giữ giá vàng miếng ở mức 143,3 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 15/10, giá vàng trong nước ngày 15/10/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 15/10 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 15/10 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 138,2 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 600.000 đồng/lượng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 15/10, giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10, giữ ổn định giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 15/10, chủ yếu giữ nguyên ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 139 –143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 139,8 – 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 138,2 – 142,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 15/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 15/10 tăng với giá vàng giao ngay tăng 28 USD/ounce, lên mức 4.153 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.108 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều tăng giá, giữ vững mốc trên 4.100 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới tiếp tục gặp khó khăn trước áp lực lạm phát dai dẳng và kỳ vọng lãi suất tăng ngày càng lớn. Tuy nhiên, đợt suy yếu trong ngắn hạn có thể là cơ hội mua vào, đồng thời giá vàng cao hơn sẽ tiếp tục hỗ trợ lĩnh vực khai thác vàng.

Trong báo cáo mới nhất về lĩnh vực kim loại và khai khoáng được công bố ngày 9/10, các chuyên gia phân tích cho biết dù lợi suất trái phiếu tăng đã tạo ra lực cản đáng kể đối với giá vàng, họ vẫn lạc quan về kim loại quý trong dài hạn và dự báo giá sẽ tiếp tục tăng trong năm tới.

Bên cạnh đó, áp lực tài khóa ngày càng gia tăng sẽ buộc các nhà hoạch định chính sách phải thực hiện biện pháp kiềm chế chi phí vay vốn, qua đó tạo ra môi trường thuận lợi hơn cho vàng.

Với giá vàng trong nước giữ ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.153 USD/ounce (tương đương khoảng 130,6 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 15/10 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 12,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 15/10, giá vàng ngày 16/10 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.