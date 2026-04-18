Chính quyền lên tiếng việc lấy phiếu khảo sát 'trả nhà lấy tiền' khu chung cư vạn dân

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Tạ Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cho biết, việc lấy ý kiến khảo sát người dân khu chung cư HH Linh Đàm, VP3, VP5 thông qua “phiếu thu thập thông tin” là hoạt động do Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Công an TP Hà Nội triển khai, phường có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

Cũng theo ông Dũng, tại phiếu khảo sát ngoài phương án “trả lại căn hộ để nhận lại tiền đã mua” hoặc “được đền bù bằng một căn hộ khác có giá trị tương đương tại dự án Thanh Hà” thì có phần ý kiến khác.

Khu chung cư HH Linh Đàm chỉ được phép xây dựng 27 tầng, tuy nhiên chủ đầu tư đã xây dựng tới 36 tầng với các tòa HH4 và 41 tầng đối với các tòa HH1, HH2, HH3 (vượt nhiều tầng so với quy hoạch được phê duyệt). Ảnh: Đình Phong.

Người dân đồng ý với phương án nào thì tích vào phương án đó. Trường hợp không đồng ý với 2 phương án này thì người dân có bất kỳ ý kiến, mong muốn nào sẽ ghi vào mục ý kiến khác.

Về tiến độ thu thập, lãnh đạo phường cho biết dự kiến đến ngày 20/4 phường sẽ thu lại “phiếu thu thập thông tin” để tổng hợp, bàn giao cho PC01.

“Đây chỉ là phiếu thu thập thông tin, khảo sát ý kiến của người dân do PC01 triển khai, phường chỉ phối hợp thực hiện”, ông Dũng nói và cho biết người dân không nên hoang mang trước những thông tin không chính thống đang lan truyền.

Như Tiền Phong thông tin, tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) được đưa vào sử dụng hơn 10 năm với khoảng 10.000 căn hộ, nơi sinh sống của khoảng 40.000 cư dân. Dù hình thành cộng đồng dân cư đông đúc, nhiều quyền lợi pháp lý của người dân vẫn bị “treo” do sai phạm của chủ đầu tư trong quá trình xây dựng, đặc biệt là việc chưa được cấp sổ hồng.

Những ngày gần đây, cư dân nhận được "phiếu thu thập thông tin" để ghi nhận nguyện vọng về hướng xử lý. Hai phương án chính được đưa ra gồm "trả lại căn hộ để nhận lại tiền đã mua" hoặc "được đền bù bằng căn hộ có giá trị tương đương tại dự án Thanh Hà" cùng với đó phần ý kiến khác.

Theo ghi nhận, hầu hết cư dân khu chung cư HH Linh Đàm đều không đồng ý với 2 phương án trên mà đều mong muốn được cấp sổ hồng để ổn định cuộc sống tại chính nơi mình gắn bó.

Anh Nguyễn Đức Trọng (cư dân HH4C) cho biết, gia đình mua căn hộ năm 2019 với giá khoảng 1,4 tỷ đồng – căn nhà đầu tiên của hai vợ chồng. “Nếu trả nhà lấy tiền thì giá tính theo thời điểm nào? Có tính chi phí nội thất, sửa chữa không? Còn nếu chuyển sang Thanh Hà thì căn hộ đền bù ra sao, diện tích thế nào, đã có sổ hồng hay chưa?” – anh Trọng đặt hàng loạt câu hỏi.

Anh Trọng cho biết, giá căn hộ tại khu Linh Đàm hiện đã lên hơn 50 triệu đồng/m² dù chưa có sổ, gấp hơn 3 lần so với thời điểm mua. Nếu trả nhà và nhận lại số tiền ban đầu cộng với lãi suất cơ bản thì người dân hoàn toàn thua thiệt và gia đình anh không thể mua được căn hộ tương tự tại khu vực này trong bối cảnh giá nhà neo cao.

Trong khi đó, việc chuyển sang nơi ở mới tại dự án Thanh Hà (nơi cách Linh Đàm khoảng 10km) sẽ kéo theo hàng loạt xáo trộn về công việc, học hành. Do đó, gia đình anh không đồng tình với phương án trả nhà nhận tiền hoặc đổi căn hộ, mà mong muốn cơ quan chức năng tháo gỡ vướng mắc để cấp sổ hồng cho người dân.

Dự án tổ hợp chung cư HH Linh Đàm do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên và CTCP Sản xuất, xuất nhập khẩu Bemes làm chủ đầu tư. Dự án này chỉ được phép xây dựng 27 tầng, tuy nhiên chủ đầu tư đã xây dựng tới 36 tầng với các tòa HH4 và 41 tầng đối với các tòa HH1, HH2, HH3 (vượt nhiều tầng so với quy hoạch được phê duyệt). Dự án gồm khoảng 10.000 căn hộ với hơn 40.000 cư dân. Dự án được đưa vào hoạt động từ năm 2015, tuy nhiên đến nay đã hơn 10 năm trôi qua, dự án vẫn chưa được cấp sổ hồng.