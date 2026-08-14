Chi tiết độc đáo trong căn hộ 127m2 của MC VTV vừa tự nhận mình là "người chồng tệ nhất thế gian"

MC Đức Bảo đã từng giành giải Én Vàng năm 2013 (Cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình). Đức Bảo là một MC khá quen thuộc khi đảm nhiệm nhiều chương trình truyền hình như "Chúng tôi là chiến sĩ", "Cà phê sáng với VTV3", "Chiếc nón kì diệu"... Ngoài ra, Đức Bảo còn từng dẫn cho nhiều sự kiện lớn như MAMA 2017, Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Việt Nam... Anh thường được người mến mộ gọi với biệt danh "MC giàu nhất VTV". Bà xã của anh là Bùi Phương Thảo (SN 1992). Cặp đôi kết hôn vào năm 2018. VTC News đưa tin.

Mới đây trên trang cá nhân, MC Đức Bảo chiếm được nhiều cảm tình khi tự nhận mình là người chồng tệ nhất thế gian. Dòng trạng thái nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác cùng những lời chúc dành cho gia đình nhỏ của nam MC. Không ít khán giả bày tỏ sự thích thú trước cách Đức Bảo tự "nhận tội" với vợ nhưng vẫn khéo léo gửi gắm sự quan tâm và tình cảm chân thành qua từng câu chữ.

Điều khiến nhiều người đồng cảm nằm ở chi tiết rất đời thường: công việc đôi khi khiến những người làm truyền hình không thể có mặt trong các dịp đặc biệt của gia đình. Thay vì né tránh, Đức Bảo thẳng thắn bày tỏ sự áy náy, đồng thời cho biết anh đã chuẩn bị quà, hoa và hẹn sẽ cùng vợ con ăn một bữa cơm ấm cúng khi trở về.

MC Đức Bảo vốn là gương mặt quen thuộc của Đài Truyền hình Việt Nam và khá kín tiếng về đời sống cá nhân. Kể từ khi lập gia đình, anh vẫn giữ thói quen hạn chế chia sẻ chuyện riêng lên mạng xã hội. Chính vì vậy, mỗi lần nam MC đăng tải những khoảnh khắc liên quan đến vợ con đều thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Hiện cặp đôi sống hạnh phúc trong căn hộ sang trọng, độc đáo tại Hà Nội.

MC Đức Bảo và bà xã chính thức chuyển về tại căn hộ đang ở vào Tết năm 2022. "Căn nhà này với ý tưởng thiết kế của mình, mong muốn là mang tới cho người sinh sống trong căn nhà cũng như khách ghé chơi một cảm giác hiện đại, tinh tế, thanh lịch và sự thoáng đãng rộng rãi. Mình thiết kế căn nhà xuất phát từ mong muốn của bản thân. Công việc của 1 người dẫn chương trình thường xuyên phải di chuyển nhiều nơi. Nên khi bước về nhà mình muốn bước vào không gian thật là thoải mái, rộng rãi nên mình lấy ý tưởng thiết kế chủ đạo là phong cách hiện đại. Với 3 gam màu trung tính trắng - đen và nâu", MC Đức Bảo chia sẻ. Ngôi sao đưa tin.

Căn nhà có tổng diện tích sử dụng khoảng 127m2 với 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, phòng khách có cửa kính lớn để đón ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài.

Không gian căn hộ được thiết kế với 3 gam màu chủ đạo là trắng, đen và nâu

Phòng khách nối liền với bếp được thiết kế theo phong cách mở. Là một người luôn phải di chuyển liên tục, ít có thời gian ở nhà nên MC Đức Bảo đã quyết định thiết kế căn nhà đảm bảo tiêu chí hiện đại và mang đến cảm giác thoải mái hết sức có thể. Phòng khách và bếp được để thông để tạo không gian mở để dù bận bịu nấu nướng vẫn có thể trò chuyện được với mọi người.

Trong không gian của mình, Đức Bảo còn sử dụng 1 phòng lớn để làm Home Office kết hợp với nơi để quần áo. Ngoài ra, phòng cho em bé cũng được nam MC và bà xã chuẩn bị vô cùng chỉn chu.

Phòng ngủ ấn tượng với loạt hình ảnh của cặp đôi trên đầu giường. Chiếc tủ phơi quần áo thông minh cũng được để trong phòng.

Bức tranh vẽ hình cặp đôi theo phong cách hiện đại, như mô tả một lát cắt của video, tuy đơn giản nhưng thú vị, được cặp đôi dùng trang trí trong phòng khách. Theo Đức Bảo, nếu bạn muốn xây dựng không gian sống chuẩn gu thì có lẽ điều quan trọng nhất chính là "Do your research", tìm ra phong cách mà mình thấy phù hợp, đầu tư xứng đáng cho những thứ thiết yếu và quan trọng với bạn để cuộc sống được thuận tiện, dễ dàng.

Một góc phòng là nơi lưu trữ những món đồ yêu thích của cặp đôi.

Khu vực phòng khách sang trọng, thoải mái được trang trí theo phong cách Châu Âu hiện đại.

Bức tranh chú chó lộn ngược ấn tượng trong phòng khách. Nam MC cho biết: "Ai đến cũng thắc mắc tưởng mắt chủ nhà lác. Nhưng thực ra đây là dụng ý nghệ thuật".

Phòng làm việc của vợ chồng MC Đức Bảo.

Phòng ngủ có thêm chiếc ghế đọc sách, thư giãn của vợ chồng Đức Bảo.

Không gian hành lang ấn tượng với bức tranh tường đơn giản và lọ hoa đẹp tinh tế.

Những khoảng decor nhỏ nhưng ăn điểm nhờ chất nghệ thuật tuyệt đối.

Không gian trang điểm của vợ nam MC.

Khu vực bếp trong căn hộ.