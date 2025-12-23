Chi tiết 9 loại phụ cấp đi kèm 5 bảng lương mới có thể được áp dụng năm 2026?

9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới nhất 2026?

Khoản 3.1 Tiểu mục 3 Mục 2 Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 quy định cụ thể về các loại phụ cấp được áp dụng khu vực công và lực lượng vũ trang.

Nghị quyết 27 nêu rõ, thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Đồng thời phải sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương.

Tiếp tục áp dụng phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp lưu động; phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).

Nếu cải cách tiền lương Việt Nam sẽ áp dụng 5 bảng lương và 9 khoản phụ cấp mới cho cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2026. Ảnh: N.T

Gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (gọi chung là phụ cấp theo nghề) áp dụng đối với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước (giáo dục và đào tạo, y tế, toà án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường,...). Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

Như vậy sẽ có 9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới gồm: phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp lưu động.

Phụ cấp ưu đãi theo nghề; phụ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính và theo phân hạng đơn vị sự nghiệp công lập; phụ cấp áp dụng riêng đối với lực lượng vũ trang.

Hiện bộ máy Nhà nước đang duy trì 18 loại phụ cấp

Trước đó, trong cuộc họp của Bộ Nội vụ về vấn đề hoạt động của các đơn vị sau sáp nhập, ông Tống Văn Lai - Phó Cục trưởng Cục Tiền lương - Bảo hiểm (Bộ Nội vụ) cho biết, trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy vừa qua có phát sinh nhiều vướng mắc về thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức.

Cụ thể về phụ cấp, ông Lai cho biết Bộ Nội vụ đã rà soát, thống kê lại cho thấy hiện nay chúng ta đang áp dụng trả tất cả 18 loại phụ cấp.

Cụ thể, đó là các loại phụ cấp: Chức vụ lãnh đạo; thâm niên vượt khung; kiêm nhiệm; khu vực; đặc biệt; thu hút; lưu động; độc hại, nguy hiểm; trách nhiệm công việc; phục vụ an ninh, quốc phòng; thâm niên nghề; trách nhiệm theo nghề; ưu đãi theo nghề; phụ cấp đặc thù lực lượng vũ trang; công tác lâu năm vùng đặc biệt khó khăn; công vụ; công tác Đảng, đoàn thể; bảo vệ chính trị nội bộ và trách nhiệm chức danh cấp xã.

Phó Cục trưởng Cục Tiền lương - Bảo hiểm cũng thông tin thêm, có 2 loại phụ cấp được áp dụng rất rộng và có tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đặc biệt là cấp xã, đó là phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc biệt.

Với phụ cấp khu vực, trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy, cả nước có 4.390 xã trên tổng số hơn 10.000 xã được hưởng phụ cấp này. Còn phụ cấp đặc biệt được áp dụng với 255 trong số hơn 10.000 xã.

Sau khi sắp xếp lại các xã, Nhà nước chưa quy định phụ cấp cho những trường hợp này vì số lượng quá lớn, quá phức tạp.

Ông Lai cũng cho biết thêm, Bộ trưởng Nội vụ đang rà soát và sẽ lấy lại ý kiến của 34 tỉnh, thành phố. Các địa phương tiếp tục rà soát lại 2 loại phụ cấp này để xây dựng phương án mới.