Giá xăng giảm mạnh

Cụ thể, từ 15h, giá xăng E5 RON92 giảm 732 đồng/lít, không cao hơn 26.971 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 giảm 1.225 đồng/lít, không cao hơn 27.029 đồng/lít.

Trong khi đó, giá các loại dầu tăng, giảm tùy loại. Cụ thể, giá dầu diesel giảm 22 đồng/lít, không cao hơn 29.106 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 1.043 đồng/kg, không cao hơn 22.135 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) với xăng sinh học là 200 đồng/lít, đồng thời chi sử dụng quỹ (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) với dầu mazut là 500 đồng/kg.

Giá xăng dầu hôm nay 15/10 đồng loạt giảm.

Theo liên bộ Tài chính - Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thỏa thuận xuất khẩu dầu diesel của Nga sang Mỹ; OPEC tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm 2026; căng thẳng giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục gia tăng; một số tàu dầu bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 8/10 và 15/10 là: 142,594 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (giảm 5,074 USD/thùng); 145,710 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10 RON95 (giảm 8,308 USD/thùng); 165,114 USD/thùng dầu diesel (tăng 1,808 USD/thùng); 771,592 USD/tấn dầu mazut (tăng 51,428 USD/tấn).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước năm 2026 (31/12/2025 đến 15/10/2026).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 15/10/2026 như sau:

Về giá xăng: Thái Lan: 32.471 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 34.026 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 52.104 VNĐ/lít; Trung Quốc: 35.017 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 27.029 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 33.646 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 35.298 VNĐ/lít; Lào: 40.644 VNĐ/lít; Trung Quốc: 31.924 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 29.106 VNĐ/lít.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu của Việt Nam hiện ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.