Chưa từng thấy ở Lâm Đồng, cứ bẻ 1 quả ớt bé tý, dân bán 1.000 đồng, ruộng ớt trái đâm lên quá trời, cầm tiền cục

Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có hàng ngàn hecta đất trồng hoa màu, cây nông nghiệp bị ngập úng, ảnh hưởng, hư hại.

Chính vì vậy, nhiều loại nông sản đã có giá bán rất cao sau đợt mưa lũ, trong đó có ớt, mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân.

Tại xã Quảng Phú, tỉnh Lâm Đồng thời gian vừa qua, nhiều hộ gia đình đã có thu nhập cao nhờ giá ớt tăng cao. Cũng chính vì vậy, nhiều người dân trong vùng đã chuyển đổi từ trồng bí, ngô, khoai lang sang trồng các giống ớt như sen hồng, chỉ thiên.

Theo ước tính của xã Quảng Phú, trong vụ Đông – Xuân năm nay, người dân đã xuống giống khoảng 100ha ớt các loại.

Người dân Lâm Đồng phấn khởi vì giá ớt tăng cao trong thời gian qua. Ảnh: DP.

Phấn khởi trước giá ớt tăng cao, bà Nguyễn Thị Mẫn (thôn Xuyên Hà, xã Quảng Phú) chia sẻ, gia đình bà trồng 3.000m2 ớt và đang cho thu hoạch đều đặn. Vì có giá cao nên gia đình bà đã có thu nhập cao trong thời gian qua.

“Hiện tại, gia đình tôi đang phải thuê 4 người thu hoạch ớt mỗi ngày. Nhờ có giá cao, hàng lại cần nhiều nên thương lái chờ có hàng là thu mua luôn. Năng suất ớt trung bình 1.000m2 sẽ đạt 3 tấn/vụ, nếu giá cứ ổn định như thế này thì vườn ớt của gia đình tôi sẽ cho thu khoảng 120 triệu đồng đến cuối vụ.

Hiện tại, giá ớt đã tăng gấp 3-4 lần so với những năm trước. Do giá tăng cao, nguồn cung lại ít nên thương lái chờ sẵn để thu mua ớt, người dân không phải lo đầu ra như những năm trước”, bà Mẫn chia sẻ.

Bà Trần Thị Vải phấn khởi thu hoạch ớt trước thời điểm giá ớt tăng cao. Ảnh: DP.

Trong khi đó, chỉ với gần 2.000m2 đất trồng ớt, gia đình bà Trần Thị Vải (thôn, Xuyên Phước, xã Quảng Phú) cũng phấn khởi khi có thu nhập cao trong thời gian vừa qua. Vườn ớt trên được bà Vải trồng cách đây 3 tháng nên cho thu hoạch đúng lúc giá ớt lên cao.

Đang thu hoạch ớt trong vườn, bà Vải phấn khởi cho biết: “Giá ớt đang được thu mua với mức giá từ 90.000 – 140.000 đồng/kg, tính ra, mỗi quả ớt có giá 1.000 đồng. Nhờ giá ớt cao nên tôi có thu nhập khá ổn để bù lại những thiệt hại sau đợt lũ vừa qua.

Ngoài vườn ớt này, tôi có trồng mấy sào bí đỏ nhưng do ảnh hưởng mưa lũ, bị ngập và hư hỏng hết. Nhờ ớt có giá cao nên tôi đã có tiền tái đầu tư”.

Trong vụ Đông - Xuân năm 2025, tại xã Quảng Phú người dân đã xuống giống khoảng 100ha ớt. Ảnh: DP.

Lãnh đạo xã Quảng Phú cho biết, nhờ có khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp nên cây ớt phát triển tốt, cho năng suất cao. Chính vì giá ớt lên cao nên nhiều gia đình đã chuyển đổi cây trồng sang trồng ớt với kỳ vọng nâng cao thu nhập.

“Giá ớt lên cao, người dân có thu nhập tốt là điều đáng mừng, song chính quyền vẫn khuyến cáo người dân không nên phát triển ồ ạt, dẫn đến việc tiêu thụ gặp rủi ro.

Việc mở rộng diện tích nhanh nhưng thiếu liên kết tiêu thụ khiến người dân có thể đối mặt với tình trạng “được mùa, mất giá”, ông Ngân Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phú cho biết.