Bộ Công Thương làm việc với BigC: BigC hứa sẽ mua lại hàng 150 nhà cung cấp Việt

Thứ Sáu, ngày 05/07/2019 08:13 AM (GMT+7)

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương ngày 4/7, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, sáng cùng ngày, ông cùng nhiều đơn vị khác của Bộ đã có cuộc làm việc với lãnh đạo tập đoàn Central Group của Thái Lan và lãnh đạo BigC xung quanh thông báo ngừng nhập hàng dệt may của các doanh nghiệp Việt trong hệ thống của BigC.

Theo đó, Bộ Công Thương đã mời đại diện của Central Group, đơn vị mua và có quyền sở hữu BigC trong 10 năm, đến làm việc với Tổng giám đốc BigC. Buổi làm việc còn có sự tham dự của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thái Lan tại Việt Nam.

Theo ông Hải, Big C là tập đoàn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Central và BigC đã đóng góp vào ngân sách nhà nước Việt Nam 1.000 tỷ đồng, trong đó BigC đóng góp 500 tỷ đồng. Hệ thống siêu thị này cũng tham gia làm nhiều chương trình quy mô rất lớn tại Việt Nam và cũng phối hợp với Bộ Công Thương làm những chương trình quảng cáo hàng Việt tại Thái Lan.

Tại buổi họp, đại diện Central Group cho hay, tập đoàn đang có chiến lược mới trong hàng may mặc và đang set up lại các mô đun tại các siêu thị nên sẽ tạm dừng mua hàng trong 15 ngày và có thể kéo dài hơn. Các đơn hàng đã ký vẫn sẽ tiếp tục được thực hiện. Đến nay có gần 4.000 nhà cung cấp cho các hệ thống của BigC, trong đó có 200 nhà cung cấp hàng may mặc.

Sáng ngày 4/7, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã có buổi làm việc với ông Philippe Broianigo, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Central Group Việt Nam. ảnh: Báo Công Thương

“Quan điểm của Bộ Công Thương, những gì mà các DN FDI đã làm ở Việt Nam như đóng góp vào ngân sách, tạo công ăn việc làm, xây dựng hệ thống phân phối hiện đại thì chúng tôi hoan nghênh. Nhưng chúng tôi cũng nêu quan điểm, việc giải quyết của BigC với 200 DN may mặc là việc của DN phải căn cứ trên hợp đồng và tuân thủ các quy định khác của luật pháp Việt Nam. Quan điểm của chúng tôi, một mặt hoan nghênh, tạo điều kiện cho các DN FDI nhưng một mặt kiên quyết bảo vệ quyền lợi cho các DN và người tiêu dùng Việt Nam”, ông Hải cho hay.

Cũng theo lãnh đạo Bộ Công Thương, sau cuộc họp, BigC cam kết mở lại đơn hàng trong ngày cho 50 trong số 200 DN may mặc của Việt Nam và trong 2 tuần tới sẽ mở thêm đơn hàng cho khoảng 100 nhà cung cấp khác. Như vậy sẽ có 150 nhà cung cấp sẽ tiếp tục cung cấp hàng cho BigC. Còn 50 nhà cung cấp còn lại BigC sẽ làm việc kỹ hơn để đảm bảo yêu cầu về việc cấp hàng liên quan đến việc sản xuất, cung ứng hàng hóa tại Việt Nam nhằm đảm bảo hàng may mặc vào Big C sẽ đảm bảo chất lượng, mẫu mã, giá cả.

“Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với BigC và các DN dệt may để đảm bảo quyền lợi của các DN FDI cũng như các DN dệt may trong nước. Tại cuộc họp sáng nay cũng có Phó chủ tịch Hiệp hội dệt may Việt Nam, ông Trương Văn Cẩm và hai bên cũng ký thỏa thuận sẽ làm việc để giải quyết các vấn đề liên quan đến các thỏa thuận của các DN”, ông Đỗ Thắng Hải cho hay.