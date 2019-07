Big C bất ngờ ngưng nhập hàng may Việt: Câu chuyện đằng sau là gì?

Big C phát triển các thương hiệu mới

Vụ việc Big C tạm dừng nhập hàng của các nhà cung cấp hàng may mặc trở nên lùm xùm từ đầu giờ chiều ngày 2-7, khi hơn 40 DN cung cấp hàng may mặc cùng nhân công của họ kéo đến trụ sở chính của Big C Việt Nam trên đường Phan Đăng Lưu (quận Phú Nhuận, TP HCM) căng băng rôn phản đối việc ngưng nhập hàng này. Trong văn bản Central Group gửi cho họ chỉ ghi chung chung là "tạm dừng thu mua các sản phẩm may mặc từ các nhà cung cấp ngành hàng may mặc tại Việt Nam, kể từ tháng 7-2019 cho đến khi có thông báo".

Một số DN cũng cho biết trước văn bản chính thức này, DN đã nhận được thông báo miệng của bộ phận thu mua Big C là sẽ thu hẹp lại diện tích ngành hàng may mặc để mở rộng quy mô siêu thị điện máy Nguyễn Kim (cũng thuộc Central Group).

Trong khi đó, vào chiều 3-7, tại siêu thị Big C Nha Trang, Cần Thơ, Huế vẫn bán hàng may mặc Việt Nam. Ông Vũ Thanh Tân, đại diện truyền thông Big C Việt Nam, cho biết Big C Việt Nam đang phát triển các thương hiệu mới. Big C Việt Nam đã và đang thực hiện quá trình phát triển này trong chuỗi bán lẻ của mình. Cách tiếp cận tương tự được áp dụng cho ngành hàng may mặc.

Nhóm phóng viên