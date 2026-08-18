519 căn hộ CT6 Kiến Hưng: Hơn 10 năm chờ sổ, giá tăng 3 lần

VKSND TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Lê Thanh Thản, Tổng giám đốc Công ty CP sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes về tội “Lừa dối khách hàng” liên quan dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, Hà Nội.

Hàng trăm cư dân CT6 Kiến Hưng nhiều năm sinh sống trong tình trạng các căn hộ không được cấp sổ đỏ. Ảnh: Anh Văn

Giá rao bán căn hộ dự án CT6 Kiến Hưng tăng gấp khoảng 3 lần dù xuống cấp

Theo tìm hiểu, dự án được chào bán từ khoảng đầu năm 2011, với giá gốc do chủ đầu tư công bố khoảng 19,5 - 21 triệu đồng/m2. Sau hơn một thập kỷ bàn giao, mặt bằng giá tại CT6 Kiến Hưng đã tăng mạnh.

Khảo sát trên Batdongsan.com.vn, căn hộ tại đây hiện được rao bán dao động 54 - 62,5 triệu đồng/m2. Với diện tích phổ biến 62 - 83,3 m2. So với giá mở bán ban đầu, con số này đã tăng khoảng 3 lần.

Đáng chú ý, nhiều căn hộ tại dự án này vẫn chưa có sổ đỏ.

Theo Kết luận định giá ngày 10/7 của UBND TP. Hà Nội, 519 căn hộ không sổ đỏ tại CT6 Kiến Hưng (bao gồm 438 căn tại CT6C do xây thêm ngoài quy hoạch; 42 căn tại các tầng 2, 3, 4 và 32 của CT6A; 26 căn tại các tầng tương ứng của CT6B do thay đổi công năng sử dụng; cùng 13 căn thấp tầng xây không đúng quy hoạch) được định giá tại thời điểm tháng 5/2026 từ gần 1,14 tỷ đồng đến gần 5,26 tỷ đồng/căn.

Tuy nhiên, cơ quan định giá lưu ý kết quả này được thực hiện nhằm phục vụ định giá trong tố tụng hình sự theo quy định tại Nghị định 250 và không sử dụng cho các mục đích khác.

Khảo sát thực tế, dự án CT6 Kiến Hưng đang cho thấy dấu vết xuống cấp rõ rệt. Nhiều mảng tường bên ngoài phủ rêu đen, nấm mốc, lớp sơn bong tróc, khiến các tòa nhà mang vẻ cũ kỹ sau nhiều năm đưa vào sử dụng.

Với cư dân, những dấu hiệu xuống cấp này chưa phải vấn đề lớn nhất. Điều khiến họ thực sự mắc kẹt là tình trạng pháp lý của căn nhà đã bỏ tiền mua.

Chị Hoa (35 tuổi), cư dân tòa CT6C cho biết, gia đình mua căn hộ khoảng 8 năm trước nhưng đến nay vẫn chưa được nhận sổ đỏ. Theo chị Hoa, mong muốn lớn nhất của gia đình là được cấp giấy chứng nhận để ổn định cuộc sống.

“Việc đăng ký cho con đi học, thực hiện các thủ tục liên quan đến cư trú hay vay thế chấp ngân hàng đều gặp khó khăn”, chị Hoa chia sẻ.

Sau hơn một thập kỷ đưa vào sử dụng, nhiều mảng tường tại CT6 Kiến Hưng phủ rêu, nấm mốc, bong tróc, cho thấy dấu hiệu xuống cấp rõ rệt. Ảnh: Anh Văn

Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, anh Kiên (40 tuổi), cư dân tòa CT6B cho biết, gia đình gặp khó ngay cả khi muốn bán căn hộ bởi tài sản chưa hoàn thiện về pháp lý.

Trong trường hợp dự án phải thu hồi hoặc xử lý theo một phương án khác, nhiều cư dân cho biết mong muốn được bồi thường tương xứng với giá thị trường.

519 căn hộ và câu chuyện phía sau vụ án

Mới đây, VKSND TP. Hà Nội truy tố ông Lê Thanh Thản (SN 1950), Tổng giám đốc Công ty Bemes, về tội “Lừa dối khách hàng” liên quan những sai phạm tại khu chung cư CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ.

Theo cáo trạng, ông Thản bị cáo buộc tổ chức xây dựng CT6 Kiến Hưng sai quy định, vi phạm nghiêm trọng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội) phê duyệt. Công trình có nhiều sai phạm trong thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu, dẫn tới không đủ điều kiện cấp sổ đỏ và đưa vào giao dịch nhà ở.

Cáo trạng xác định Công ty Bemes đã bán 519 căn hộ không đủ điều kiện pháp lý, qua đó thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng, gây thiệt hại cho khách hàng. Ảnh: Anh Văn

Được biết, Công ty Bemes đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng, dù các căn hộ không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cơ quan tố tụng xác định số tiền thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng, đồng thời đây cũng là thiệt hại của các khách hàng.

Cùng vụ án, 5 cựu cán bộ thuộc UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Cáo trạng xác định những người này đã không thực hiện đầy đủ việc thanh tra, kiểm tra, để các sai phạm tại công trình kéo dài mà không được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời.