34 tuổi thất nghiệp, tôi tính bán căn hộ gần 2 tỷ đồng để về quê làm lại

Tôi 34 tuổi, đã lập gia đình, có con hơn một tuổi, hiện sống ở gần TP HCM. Cuối năm ngoái, tôi chủ động nghỉ việc vì công ty thay đổi cơ cấu, cơ hội thăng tiến gần như không còn. Lúc đó tôi nghĩ mình có kinh nghiệm, tìm việc mới sẽ không quá khó. Nhưng mọi thứ không như tôi tính.

Sau Tết, tôi nộp hồ sơ hơn 10 nơi nhưng đều không đi đến kết quả. Có chỗ nói tôi thiếu kinh nghiệm quản lý, chỗ lại cho rằng tôi không còn phù hợp với vị trí nhân viên. Ở tuổi này, tôi bắt đầu thấy mình lỡ dở, không đủ trẻ để cạnh tranh vị trí thấp, cũng chưa đủ dày để lên cao.

Trước đây, thu nhập của tôi khoảng 23-27 triệu đồng mỗi tháng, có thêm việc ngoài thì lên được gần 40 triệu đồng. Hiện tại, tôi chỉ làm vài việc tự do, thu nhập bấp bênh, chủ yếu để tự trang trải.

Vợ tôi là nhân viên văn phòng, thu nhập khoảng 12 triệu đồng mỗi tháng, đủ lo sinh hoạt cơ bản cho gia đình ba người. Tuy nhiên, mỗi tháng chúng tôi phải trả gần 9 triệu đồng tiền góp căn hộ, chưa kể chi phí nuôi con nhỏ và phụ giúp hai bên gia đình. Khoản nợ hiện tại còn khoảng 450 triệu đồng.

Áp lực lớn dần khiến tôi bắt đầu nghĩ đến phương án khác. Nếu vài tháng nữa vẫn không tìm được việc, tôi sẽ bàn với vợ bán căn hộ, giá hiện tại khoảng gần 2 tỷ đồng, để tất toán nợ.

Ở quê, chúng tôi có sẵn một mảnh đất nhỏ. Nếu về đó, vợ tôi có thể xin chuyển công tác, còn tôi sẽ tìm cách buôn bán hoặc làm nghề tự do để sống qua ngày.

Nếu tiếp tục ở lại, tôi sợ mình sẽ kiệt quệ vì thất nghiệp và áp lực tài chính. Nhưng nếu về quê, tôi lại sợ đó là bước lùi, là từ bỏ những cơ hội cuối cùng ở thành phố. Ở tuổi 34, tôi không biết nên cố bám trụ hay chấp nhận làm lại từ đầu.