Xôn xao clip hai giáo viên mầm non ở Thanh Hoá “tác động” và có lời lẽ thiếu chuẩn mực với trẻ

Hai giáo viên mầm non ở Thanh Hoá “tác động” và có lời lẽ thiếu chuẩn mực với trẻ. Ảnh cắt từ clip: HD.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, bà Nguyễn Thị Liên - Hiệu trưởng Trường mầm non Hậu Lộc, xã Hậu Lộc (Thanh Hoá) xác nhận vụ việc và cho biết hai người xuất hiện trong clip chính là giáo viên của nhà trường tại phân hiệu Lộc Tân, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 16/10/2026.

“Tôi vô cùng bất ngờ và sốc khi nhận được điện thoại thông báo về việc trên mạng xã hội xuất hiện clip quay cảnh giáo viên trường mình đánh học sinh”, bà Liên chia sẻ.

Nơi xảy ra sự việc. Ảnh: HD.

Hiệu trưởng Trường mầm non Hậu Lộc cho biết thêm, ngay sau khi nắm bắt được thông tin, Ban giám hiệu nhà trường đã lập tức mời hai giáo viên có liên quan lên làm việc. Tại buổi làm việc, cả hai cô giáo đều thừa nhận hành vi “tác động” và có những lời nói thiếu chuẩn mực, sai lệch đạo đức nghề nghiệp khi ứng xử với trẻ trong lớp.

Cũng theo bà Liên, điều đáng tiếc trong sự việc là cả hai giáo viên liên quan đều là những người có thâm niên và rất năng động trong các phong trào của trường - cô N. T. B đã có 28 năm công tác, cô N. T. T. L hiện đang giữ chức vụ Bí thư Đoàn trường, đã có 8 năm kinh nghiệm đứng lớp.

Trường mầm non Hâụ Lộc phân hiệu Lộc Tân, xã Hậu Lộc (Thanh Hoá). Ảnh: HD.

Trước sự việc trên nhà trường đã tạm đình chỉ công tác dạy học đối với hai cô giáo, đồng thời yêu cầu hai giáo viên này viết bản tường trình chi tiết toàn bộ diễn biến vụ việc để làm căn cứ xử lý nghiêm theo quy định.

Cũng theo bà Liên, ngay trong ngày, Phòng Văn hóa xã Hậu Lộc cùng Lực lượng Công an xã đã nhanh chóng có mặt, trực tiếp làm việc với hai cô giáo và các bên liên quan để xác minh, làm rõ mức độ vi phạm.