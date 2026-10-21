Học sinh lao vào hành hung cô giáo ở Hà Nội ngay trên bục giảng

Tối ngày 20/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh có hành vi hành hung giáo viên ngay trong lớp học.

Theo hình ảnh từ clip, khi cô giáo đang giảng bài trên bục giảng, một nam sinh bất ngờ lao tới, dùng tay đấm vào đầu nữ giáo viên. Chứng kiến sự việc, nhiều học sinh trong lớp đã lập tức chạy lên can ngăn. Sự việc được cho là xảy ra tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Hà Nội.

Sự việc được cho là xảy ra tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Hà Nội. Ảnh: Cắt từ clip

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo nhà trường xác nhận sự việc xảy ra vào gần 11h ngày 19/10, trong tiết học Toán tại trường. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã làm việc trực tiếp với cơ quan công an để phối hợp giải quyết, đồng thời báo cáo sự việc tới Sở GD-ĐT Hà Nội.

Hiện các nội dung liên quan đến vụ việc vẫn đang được xác minh, làm rõ.

Về tình hình của nữ giáo viên, đại diện nhà trường cho biết hiện sức khỏe và tinh thần cô đã ổn định, đang nghỉ ngơi tại nhà. Dự kiến, trong vài ngày tới, cô giáo có thể trở lại trường làm việc.

Chia sẻ với VietNamNet sáng 21/10, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay Sở đã nắm được thông tin sự việc diễn ra tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi.

Ông Hiền cho biết, trong sáng nay sẽ cùng đoàn của Sở GD-ĐT Hà Nội trực tiếp đến trường để nắm bắt, xác minh. Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết thêm, trong hôm nay, Sở GD-ĐT cũng sẽ có văn bản thông tin về sự việc.