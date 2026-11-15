Hai nữ sinh ở Tuyên Quang đánh nhau, nhóm bạn đứng ngoài hò reo, quay clip

Theo thông tin phóng viên Tiền Phong nắm được, sự việc xảy ra vào tối 14/11. Clip ghi lại cảnh một nhóm học sinh vây quanh hai nữ sinh đang đánh nhau. Trong khi hai em liên tục giằng co, túm tóc, đấm đá và kéo lê nhau trên đường, những người đứng xem liên tục hò hét, thúc giục “đánh đi”.

Do sự việc diễn ra vào ban đêm, một số học sinh sử dụng ánh sáng từ xe điện để quan sát, đồng thời có người dùng điện thoại quay lại toàn bộ diễn biến.

Nữ sinh áo đen giật tóc, kéo lê bạn trên đường. Ảnh cắt từ clip.

Theo thông tin ban đầu từ phía phụ huynh, một trong hai nữ sinh liên quan là học sinh lớp 8, Trường THCS Minh Khai, phường Hà Giang 2. Nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn được cho là xuất phát từ "chuyện tình cảm yêu đương".

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, bà Đỗ Thị Ngọc Nhàn, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Khai, xác nhận nhà trường đang làm việc với phụ huynh và các học sinh liên quan để tìm hiểu, làm rõ sự việc.

“Nhà trường đang tiến hành làm việc với phụ huynh, học sinh liên quan. Khi nào có thông tin đầy đủ sẽ cung cấp cho báo chí”, bà Nhàn nói.

Hiện nguyên nhân, diễn biến cụ thể và mức độ ảnh hưởng đối với các học sinh liên quan đang được nhà trường làm rõ.