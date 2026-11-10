Nhân viên y tế khóc, nói lí do cầm dao chém hiệu trưởng trọng thương

Theo báo cáo của Trường THPT An Biên, vụ việc nhân viên y tế Phạm Hoàng Phương chém Hiệu trưởng Quách Mạnh Hùng xảy ra tại trường và sáng 5/11. Ông Phương đã bị công an tạm giữ. Còn thầy Hùng bị thương ở hai tay, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang, sức khỏe đang dần bình phục.

Về nguyên nhân vụ việc, ông Phương trình bày, bản thân bức xúc khi nghe thầy Hùng nói chưa ký giấy chuyển công tác cho mình, dù trước đó ông đã liên hệ, nộp đơn xin chuyển công tác về Trường THPT An Minh.

Ông Phương khóc trong lớp, dùng dao chém xuống bàn học sau khi chém hiệu trưởng bị thương.

Còn thầy Quách Mạnh Hùng trình bày, sau khi biết Đề án vị trí việc làm của Trường THPT An Minh còn thiếu vị trí y tế học đường, thầy đã thông tin để ông Phương liên hệ, xin ý kiến tiếp nhận, nếu Phương có nguyện vọng chuyển về trường gần nhà.

Sau đó, ông Phương báo lại đã được Trường THPT An Minh đồng ý tiếp nhận, thầy Hùng đã tìm người thay thế vị trí nhân viên y tế.

Đến ngày 29/10, Trường THPT An Biên mới tìm được người đáp ứng bằng cấp phù hợp vị trí y tế trường để liên hệ xin hợp đồng.

Thầy Hùng cho biết, đã thông báo sẽ giải quyết vụ việc (cho Phương chuyển công tác - PV) trong tuần tới (tuần đầu tháng 11 - PV), và trao đổi với ông Nguyễn Văn Vũ - Phó Hiệu trưởng Trường THPT An Biên.

Chiều 4/11, thầy Hùng đến Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang để hỏi ý kiến, xin hướng dẫn thủ tục chuyển công tác cho ông Phương và hợp đồng với nhân sự mới.

Theo kế hoạch, nhà trường dự kiến họp Hội đồng sư phạm vào ngày 6/11 để giới thiệu người mới và hoàn tất việc ký hồ sơ cho ông Phương chuyển trường.

Tuy nhiên, sáng 5/11, vụ việc đáng tiếc xảy ra.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, sáng 5/11, ông Phạm Hoàng Phương đến phòng hiệu trưởng gặp thầy Quách Mạnh Hùng. Khoảng 10 phút sau, ông quay lại phòng y tế. Sau đó, ông Phương ra nhà xe lấy con dao trong cốp rồi đi vào phòng hiệu trưởng chốt cửa, chém xuống bàn, ghế làm việc của thầy Hùng đang ngồi.

Khi thầy Hùng đứng dậy, ông Phương tiếp tục chém nhiều nhát, làm thầy Hùng bị thương. Thầy Hùng mở cửa bỏ chạy ra ngoài, Phương đuổi theo và cầm dao chém thầy Hùng bị thương ở cả 2 tay.

Sau đó, thầy Hùng chạy vào lớp 11A1 đang có nhiều học sinh học để tránh né. Ông Phương vẫn đuổi theo, đuổi học sinh ra ngoài, dùng dao chém vào chồng ghế nhựa trong lớp và ném một số bình nước của học sinh về phía thầy Hùng.

Khi sự việc xảy ra, các giáo viên trong lớp đã đến can ngăn và báo công an.

Sau khi được thuyết phục, ông Phương bỏ dao và đã bị công an tạm giữ phục vụ điều tra.

Thầy Hùng được đưa đến Bệnh viện An Biên, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh An Giang điều trị với nhiều vết thương. Hiện sức khỏe của thầy Hùng dần bình phục.

Toàn bộ sự việc được camera tại lớp học ghi lại, một số học sinh chứng kiến dùng điện thoại quay lại.