Phụ huynh chuyển tiền cho giáo viên lập quỹ lớp từ ngày 15/11 có vi phạm?

Từ ngày 15/11/2026, Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT chính thức có hiệu lực, thay thế Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT và thiết lập một hành lang pháp lý hoàn toàn mới đối với hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Đáng chú ý, Thông tư mới siết chặt kỷ luật tài chính, đặt ra lằn ranh rõ ràng nhằm chấm dứt hoàn toàn tình trạng lập quỹ lớp theo kiểu thu gom tập trung. Sự thay đổi này khiến nhiều phụ huynh và giáo viên băn khoăn về cách thức vận hành các hoạt động chung của lớp sao cho vừa đảm bảo tính thiết thực, vừa không vi phạm quy định pháp luật.

Theo Điều lệ mới tại Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT, hành lang pháp lý đã quy định rất rõ các giới hạn nhằm bảo vệ quyền lợi cho cha mẹ học sinh.

Cụ thể, Ban đại diện cha mẹ học sinh và các thành viên không được đặt ra các khoản đóng góp bắt buộc, ấn định mức hỗ trợ, mức hỗ trợ bình quân, mức tối thiểu hay thời hạn hỗ trợ. Mọi hình thức ép buộc hoặc gây áp lực dưới bất kỳ hình thức nào đối với cha mẹ học sinh đều bị nghiêm cấm.

Ảnh minh hoạ.

Đồng thời, Ban đại diện cha mẹ học sinh không có chức năng thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ hoạt động. Các hành vi lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện để vụ lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân đều trái pháp luật.

Khoản 3 Điều 17 Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT quy định rất rõ phương thức khi cha mẹ học sinh tự nguyện quyết định hỗ trợ một hoạt động cụ thể thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban đại diện và đã được xác định công khai trong kế hoạch hoạt động.

Theo đó, phụ huynh thực hiện hỗ trợ bằng cách cung cấp trực tiếp hàng hóa, dịch vụ cần thiết cho hoạt động, hoặc thanh toán trực tiếp cho tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ đó.

Điều này đồng nghĩa với việc Ban đại diện cha mẹ học sinh, cá nhân trưởng ban hay giáo viên chủ nhiệm đều không được phép đứng ra thu tiền mặt, không được nhận chuyển khoản vào tài khoản cá nhân để lập quỹ lớp hay quỹ hoạt động chung. Mọi hình thức gom tiền về một đầu mối để tự chi tiêu, quản lý đều trái với cơ chế hỗ trợ mới.

Phụ huynh không bị cấm tự nguyện chung tay đóng góp sức người, hiện vật hoặc trực tiếp chi trả cho các hoạt động thiết thực phục vụ học sinh của lớp, nhưng tư duy giao tiền cho giáo viên hoặc ban đại diện giữ và chi tiêu chung là không còn phù hợp.

Bên cạnh đó, Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT cũng quy định rõ nguồn hỗ trợ tự nguyện không được dùng cho các mục đích thuộc trách nhiệm của nhà trường hoặc các chi phí hành chính thường xuyên.

Cụ thể, nghiêm cấm sử dụng nguồn kinh phí này để xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất của nhà trường; mua sắm, thuê, sửa chữa trang thiết bị dạy học, thiết bị phục vụ quản lý; thực hiện hoạt động quản lý, chuyên môn, chương trình giáo dục; trả thù lao, tiền công, tiền thưởng cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; hoặc chi cho các dịch vụ thường xuyên của cơ sở giáo dục.

Để đảm bảo quyền lợi toàn diện cho học sinh, quy định cũng nêu rõ việc cha mẹ học sinh có hay không tham gia hỗ trợ một hoạt động cụ thể tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, cũng như không được dùng làm căn cứ để phân biệt đối xử hoặc gây bất lợi cho người học.

Việc chuyển đổi sang cơ chế mới từ ngày 15/11/2026 đòi hỏi sự minh bạch tuyệt đối từ phía nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và Ban đại diện cha mẹ học sinh. Khi mọi khoản đóng góp đều được thực hiện công khai, minh bạch theo đúng phương thức tự chi trả hoặc cung cấp hiện vật, dịch vụ trực tiếp, những biến tướng của quỹ lớp sẽ được xóa bỏ, trả lại đúng ý nghĩa nhân văn và tinh thần tự nguyện của sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục học sinh.