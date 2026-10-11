Quỹ phụ huynh theo Thông tư 81: "Không được tìm cách lách quy định bằng đổi tên 'thu quỹ' thành 'ủng hộ'”

Quỹ phụ huynh: Tự nguyện phải được hiểu là tự nguyện thực chất

Trao đổi với PV báo Dân Việt về Thông tư 81 đang gây tranh cãi, Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Công Thương TP.HCM (HUIT), nêu quan điểm khó khăn lớn nhất là điều kiện kinh tế của phụ huynh không đồng đều, trong khi quan điểm về các khoản chi cũng rất khác nhau. Trong cùng một lớp, có phụ huynh sẵn sàng đóng góp nhiều, nhưng cũng có gia đình phải cân nhắc từng khoản chi. Vì vậy, không nên áp dụng một mức đóng góp chung cho tất cả.

Thạc sĩ Sơn nhấn mạnh, tự nguyện phải được hiểu là tự nguyện thực chất, không phải chỉ đổi tên “quỹ” thành “hỗ trợ”. Nếu vẫn đưa ra mức tiền cụ thể, quy định thời hạn đóng góp hoặc tạo áp lực để phụ huynh tham gia thì bản chất vẫn không thay đổi.

Một buổi họp phụ huynh tại một trường ở Hà Nội. Ảnh: Tào Nga

Theo Thạc sĩ Sơn, cần chuyển từ tư duy "lập quỹ và đóng góp theo đầu năm học" sang "hỗ trợ theo từng nhu cầu cụ thể". Với mỗi hoạt động, nhà trường cần công khai mục đích, nội dung và chi phí để phụ huynh tự quyết định có tham gia đóng góp hay không. Đồng thời, cần hạn chế việc Ban đại diện cha mẹ học sinh trực tiếp thu và quản lý tiền.

Một vấn đề quan trọng khác là không nhất thiết phải đạt được sự đồng thuận tuyệt đối trong mọi khoản chi. Phụ huynh có quyền có ý kiến khác nhau, còn Ban đại diện cần phát huy vai trò cầu nối, tìm tiếng nói chung thay vì tạo áp lực để tất cả cùng đóng góp như nhau.

“Bình đẳng không có nghĩa là mọi gia đình phải đóng một khoản tiền giống nhau. Quan trọng hơn là không ai bị ép buộc và không học sinh nào bị phân biệt đối xử vì hoàn cảnh kinh tế của gia đình”, Thạc sĩ Sơn nêu quan điểm.

Thạc sĩ Sơn cũng cho rằng, những khoản thuộc trách nhiệm của nhà trường như cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học không nên được chuyển thành nghĩa vụ đóng góp của phụ huynh thông qua Ban đại diện.

Theo ông, Thông tư 81 là cơ hội để xác lập rõ ranh giới trách nhiệm: nhà trường thực hiện đúng chức trách, phụ huynh đồng hành trên tinh thần tự nguyện, còn Ban đại diện thực sự là cầu nối vì lợi ích của học sinh.

“Đừng biến sự tự nguyện thành một nghĩa vụ tài chính trá hình, cũng đừng để khác biệt về khả năng đóng góp trở thành nỗi khổ đối với học sinh”, Thạc sĩ Sơn nhấn mạnh.

Ban phụ huynh "núp bóng" thu quỹ dưới tên gọi "Ủng hộ" có vi phạm pháp luật không?

Giải đáp vấn đề này, TS.LS Đặng Văn Cường, giảng viên khoa Luật, Trường Đại học Thủy lợi cho hay, quy định mới không cho phép Ban đại diện cha mẹ học sinh thu, tiếp nhận, quản lý tiền hỗ trợ là động thái chấn chỉnh hoạt động của tổ chức này, đồng thời thể hiện quan điểm của cơ quan quản lý giáo dục trong việc bảo vệ tính tự nguyện, minh bạch và quyền lợi của phụ huynh, học sinh.

Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 15/11/2026. Theo Điều lệ mới, Ban đại diện không được đặt ra khoản đóng góp bắt buộc, ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ, quy định mức hỗ trợ bình quân, tối thiểu, thời hạn hỗ trợ, lập danh sách cha mẹ học sinh phải hỗ trợ hoặc gây áp lực đối với phụ huynh. Đặc biệt, Ban đại diện không được thu, tiếp nhận, quản lý tiền hỗ trợ hoạt động của chính Ban đại diện.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, Ban đại diện cha mẹ học sinh trước hết phải là tổ chức đại diện, kết nối, phản ánh ý kiến của phụ huynh và phối hợp với nhà trường trong việc chăm sóc, giáo dục học sinh, chứ không nên trở thành một “kênh tài chính” của lớp hoặc nhà trường.

Thực tế nhiều năm qua cho thấy, ở một số nơi, hoạt động của Ban đại diện bị đồng nhất với việc thu tiền, quản lý quỹ, tổ chức liên hoan, mua sắm, khen thưởng hoặc hỗ trợ những khoản thuộc trách nhiệm của nhà trường. Điều này dễ tạo ra tâm lý “đã là phụ huynh thì phải đóng”, biến hoạt động vốn dựa trên sự tự nguyện thành nghĩa vụ mang tính áp lực xã hội.

Về lo ngại quy định mới có thể khiến các hoạt động tập thể của học sinh bị hạn chế, Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng đây là băn khoăn có cơ sở, nhưng không nên vì thế mà duy trì cơ chế thu quỹ cũ.

Theo ông, với mỗi hoạt động, cần xác định rõ nội dung đó thuộc trách nhiệm của nhà trường, của Ban đại diện hay là hoạt động tự nguyện của phụ huynh. Thông tư 81 cũng quy định những nội dung không được sử dụng nguồn hỗ trợ của Ban đại diện, như xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm, thuê, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị; các hoạt động quản trị, quản lý, điều hành, chuyên môn; tiền công, tiền thưởng, quà tặng cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân sự hỗ trợ giáo dục và những dịch vụ thường xuyên thuộc trách nhiệm của cơ sở giáo dục.

Để tránh tình trạng “cấm thì cấm nhưng vẫn lách”, luật sư cho rằng cần triển khai đồng bộ các giải pháp. Trước hết, nhà trường phải công khai, minh bạch các khoản thu được phép thực hiện và những khoản không được phép. Giáo viên chủ nhiệm cũng cần tham gia vào quá trình này, bởi trên thực tế, giáo viên thường có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Ban đại diện.

Bên cạnh đó, cần có cơ chế kiểm tra, giám sát phù hợp. Khi phát hiện Ban đại diện sử dụng danh nghĩa của mình để thu tiền trái quy định, nhà trường và cơ quan quản lý giáo dục cần kịp thời chấn chỉnh, không để hình thành “quỹ ngầm”.

Một giải pháp khác là tuyên truyền để phụ huynh hiểu rằng tự nguyện không có nghĩa Ban đại diện muốn thu tiền theo cách nào cũng được. Việc hỗ trợ phải đúng chủ thể, đúng mục đích, đúng phương thức và không gây áp lực đối với những người không tham gia.

Tuy nhiên, Luật sư Đặng Văn Cường cũng lưu ý không nên biến Ban đại diện cha mẹ học sinh thành tổ chức chỉ “được quyền nói nhưng không được làm gì”. Ban đại diện vẫn cần có không gian để thực hiện vai trò đại diện, phản ánh ý kiến, kết nối và phối hợp với nhà trường. Siết chặt quản lý tiền không đồng nghĩa với hạn chế quyền tham gia của phụ huynh vào đời sống giáo dục của con em mình.

Thông điệp quan trọng nhất của quy định mới là chuyển từ tư duy “phụ huynh đóng bao nhiêu tiền” sang “phụ huynh tham gia giáo dục con em mình như thế nào”.

"Một Ban đại diện hoạt động hiệu quả không nhất thiết phải có quỹ lớn. Giá trị của tổ chức này nằm ở khả năng tập hợp ý kiến phụ huynh, phối hợp với nhà trường, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của học sinh, đồng thời tạo sự đồng thuận giữa gia đình và nhà trường.

Đặc biệt, không nên tìm cách lách quy định bằng việc đổi tên “thu quỹ” thành “ủng hộ”. Pháp luật không chỉ nhìn vào tên gọi của khoản tiền mà còn phải xem xét bản chất giao dịch, cách thức vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền", Luật sư Cường nhấn mạnh.