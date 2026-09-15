Thêm sự cố suất ăn bán trú: Phụ huynh Hà Nội phát hiện thịt gà bốc mùi, UBND phường nói gì?

Giật mình thực phẩm cung cấp suất ăn bán trú bốc mùi

Tối 14/9, trao đổi với PV Dân Việt, một phụ huynh có con học lớp 2 tại Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn, phường Yên Nghĩa, Hà Nội cho biết, sau sự việc xảy ra ngày 11/9, bữa ăn bán trú của học sinh hôm nay đã có những thay đổi.

Theo phụ huynh này, đơn vị cung cấp suất ăn cho trường hiện vẫn là đơn vị cũ. Tuy nhiên, đơn vị này đã phải thay đổi một số nhà cung cấp nguyên liệu.

Suất ăn trưa của học sinh Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn ngày 14/9. Ảnh: PHCC

Trong ngày 14/9, thực phẩm được đưa về trường để kiểm tra, giám sát ngay từ đầu trước khi đưa vào chế biến. Các món ăn, suất cơm cũng được chụp lại để phụ huynh theo dõi.

Sau khi theo dõi bữa ăn mới, phụ huynh mới tạm yên tâm và mong đơn vị cung cấp suất ăn tiếp tục duy trì như hiện tại.

Trước đó, sáng 11/9, Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn đi kiểm tra đột xuất bếp ăn bán trú của trường.

Theo phản ánh của phụ huynh, khoảng 5h sáng cùng ngày, xe chở thực phẩm đến trường. Trong quá trình kiểm tra, phụ huynh phát hiện nhiều miếng thịt gà dù có tem mác nhưng có dấu hiệu bất thường. Khi đưa thịt lên ngửi, phụ huynh cho rằng có mùi hôi.

Thịt gà bốc mùi tại Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn ngày 11/9. Ảnh: CMH

Ngoài thịt gà, phụ huynh còn phản ánh túi tôm có nhiều loại tôm được trộn lẫn, trong đó có cả tôm được cho là không còn tươi.

Trước những nghi vấn về chất lượng thực phẩm, đại diện nhà trường và phụ huynh đã không tiếp nhận số thực phẩm này, đồng thời yêu cầu đơn vị cung cấp thay thế để bảo đảm nguyên liệu phục vụ bữa ăn cho học sinh trong ngày.

UBND phường Yên Nghĩa nói gì?

Liên quan đến vụ việc trên, UBND phường Yên Nghĩa đã có kết quả giải quyết phản ánh của phụ huynh tại Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn.

Theo đó, qua kiểm tra hồ sơ, nguồn thực phẩm tôm và thịt gà cung cấp cho bếp ăn Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn ngày 11/9/2026 được thực hiện theo chuỗi cung ứng có hợp đồng giữa các đơn vị liên quan.

Cụ thể, đối với thực phẩm tôm, đơn vị cung cấp suất ăn là Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Group ký hợp đồng với Công ty TNHH Dejoy Việt Nam; Công ty TNHH Dejoy Việt Nam ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Ngự Thiện.

Đối với thực phẩm thịt gà, Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Group ký hợp đồng với Công ty TNHH Dejoy Việt Nam; Công ty TNHH Dejoy Việt Nam ký hợp đồng với Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Quốc Khánh Việt Nam.

Ngày 13/9 UBND phường đã tổ chức hội nghị làm việc với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn, một số thành viên Ban đại diện phụ huynh và đơn vị cung cấp suất ăn để xem xét vụ việc, nghe ý kiến của các bên và thống nhất các biện pháp xử lý, khắc phục.

Phụ huynh kiểm tra thực phẩm sáng 14/9. Ảnh: PHCC

UBND phường chỉ đạo đơn vị cung cấp suất ăn thực hiện chấm dứt hợp đồng với 2 đơn vị cung cấp tôm và thịt gà liên quan đến số thực phẩm chưa bảo đảm chất lượng; đồng thời lựa chọn nguồn cung thay thế bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, có đầy đủ hồ sơ, nguồn gốc và khả năng truy xuất theo quy định.

UBND phường cũng chỉ đạo hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai đầy đủ, nghiêm túc quy trình tổ chức bữa ăn bán trú và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú tại nhà trường; Rà soát, kiện toàn Ban quản lý bữa ăn bán trú và Tổ tự giám sát an toàn thực phẩm có sự tham gia của cha mẹ học sinh; phân công rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân trong toàn bộ quy trình.

Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Group phải chịu trách nhiệm về chất lượng, nguồn gốc, an toàn thực phẩm; bảo đảm đầy đủ hồ sơ truy xuất nguồn gốc và thay thế nguồn cung tôm, thịt gà theo kết luận của UBND phường. Công ty phải kiểm soát chặt chuỗi cung ứng, bảo đảm vệ sinh trong chế biến, phối hợp kiểm thực, lưu mẫu, vận chuyển suất ăn an toàn và chịu sự giám sát của nhà trường. Sau khi hoàn thiện các điều kiện cần thiết, phấn đấu nấu ăn tại phân hiệu I từ ngày 18/9/2026.