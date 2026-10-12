Loạt đại học chạy đua tuyển giảng viên, lương đến 150 triệu đồng

Ở phía Nam, các trường thành viên Đại học Quốc gia TP HCM (VNUHCM) dẫn đầu về nhu cầu tuyển dụng.

Trong đó, trường Đại học Bách khoa chiêu mộ hơn 80 giảng viên cho gần 20 khoa, tập trung ở nhóm Khoa học dữ liệu, Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin (15 chỉ tiêu mỗi khoa). Đại học Kinh tế - Luật tuyển 34 giảng viên ở khoa Hệ thống thông tin, Quản trị kinh doanh, Luật kinh tế, Toán kinh tế, Kế toán,... đến hết năm nay.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa học Tự nhiên và Quốc tế đều có nhu cầu khoảng 10-17 nhân sự giảng dạy. Ngoài ra, trường Đại học Luật TP HCM, Tôn Đức Thắng, Ngân hàng TP HCM, và Tài chính - Marketing cũng liên tục mở nhiều đợt tuyển dụng với hàng trăm chỉ tiêu.

Ở phía Bắc, Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) mở đợt tuyển dụng quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thông qua đề án HUST-Talent với 300 chỉ tiêu từ nay đến năm 2030. Ba nhóm thuộc diện này là: giảng viên trẻ tài năng, tốt nghiệp tiến sĩ từ các trường top đầu thế giới hoặc có thành tích nghiên cứu xuất sắc; giáo sư, phó giáo sư, chuyên gia công nghệ đảm nhận vị trí trưởng phòng thí nghiệm, và chuyên gia, cố vấn cao cấp.

Trường Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tuyển 25 giảng viên tài năng, Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) đang chiêu mộ nhân sự cho hầu hết khoa, viện.

Tính từ đầu năm đến nay, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ngoại thương, Thương Mại, Công nghiệp Hà Nội, Xây dựng Hà Nội, Khoa học Sức khỏe, Công nghiệp TP HCM, Công thương TP HCM, Mở TP HCM, Sư phạm TP HCM, Sài Gòn,... đã thông báo tuyển hơn 400 giảng viên cơ hữu.

Hầu hết trường yêu cầu giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên, ưu tiên tốt nghiệp ở nước ngoài, có năng lực nghiên cứu, công bố quốc tế, dùng tiếng Anh thành thạo. Chỉ một số ít vị trí chấp nhận bằng thạc sĩ.

Mức đãi ngộ nổi bật ở một số trường (theo thông báo tuyển dụng):

Nhu cầu tuyển dụng của các trường sôi nổi hơn mọi năm, được cho là do nhu cầu nâng cao chất lượng và đáp ứng các quy định mới về chuẩn cơ sở giáo dục đại học.

Cụ thể, số lượng tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư là điều kiện cốt lõi để các trường được mở và duy trì ngành, chương trình đào tạo. Đặc biệt, quy định tỷ lệ sinh viên trên giảng viên là 40 áp dụng từ năm sau tính hệ số 1 cho đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, hệ số 0,75 với thạc sĩ. Điều này nghĩa là cứ có một giảng viên là tiến sĩ trở lên, trường được tuyển 40 sinh viên, còn với giảng viên thạc sĩ là 30.

Cả nước hiện có hơn 95.000 giảng viên tại 226 cơ sở giáo dục đại học. Tỷ lệ có trình độ tiến sĩ là 36,3% - cao nhất từ trước tới nay.

Một giờ học ở Đại học Kinh tế TP HCM. Ảnh: UEH