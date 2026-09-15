Trường tiểu học ở Nghệ An lên tiếng về suất ăn bán trú 30.000 đồng gây xôn xao

Tối 14/9, trên một trang Facebook về TP Vinh, hình ảnh suất ăn bán trú dành cho học sinh tiểu học được đăng tải kèm câu hỏi liệu mức giá 30.000 đồng/suất có hợp lý gây chú ý của nhiều người. Một số phụ huynh trong các nhóm lớp cũng phản ánh món ăn nhạt, chưa ngon.

Bà Trần Thị Mận, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 (Nghệ An), xác nhận hình ảnh được chia sẻ là suất ăn trưa ngày 14/9 của trường.

Theo thực đơn nhà trường công khai với phụ huynh, bữa trưa ngày 14/9 gồm trứng đúc thịt hấp, chả cá sốt, bí xanh xào, canh rau ngót nấu thịt, cơm trắng và sữa TH.

Hình ảnh suất ăn bán trú 30.000 đồng được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của phụ huynh. Ảnh chụp màn hình.

Theo bà Mận, các món ăn trong khay cơ bản đúng với thực đơn. Tuy nhiên, suất ăn được chia sẻ không có hộp sữa. Đây cũng là ngày đầu tiên đơn vị cung cấp thực hiện chia suất ăn sẵn theo khay cho từng học sinh, thay vì để giáo viên chia như những ngày trước.

Qua kiểm tra, nhà trường xác định có sự khác nhau về kích thước phần trứng giữa một số suất. "Việc một suất ăn đến tay học sinh không đủ thành phần theo thực đơn là điều nhà trường phải chấn chỉnh, dù đây không phải tình trạng xảy ra ở toàn bộ các suất ăn", bà Mận nói.

Theo lãnh đạo Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, ngày 14/9 đơn vị cung cấp sử dụng 1.800 quả trứng cho 1.826 suất ăn. Nhà trường đã yêu cầu đơn vị cung cấp kiểm soát chặt hơn khâu chia suất, nhất là với những món phải chia thành từng phần, để hạn chế chênh lệch giữa các suất. Nếu phát hiện suất ăn không đạt chất lượng, không đúng thực đơn hoặc có dấu hiệu bất thường, trường có quyền yêu cầu đơn vị cung cấp thay thế ngay theo hợp đồng.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 cũng thừa nhận trách nhiệm trong tổ chức, kiểm tra và giám sát hoạt động bán trú. "Nhà trường không xem việc ký hợp đồng với đơn vị cung cấp là chuyển giao trách nhiệm quản lý bữa ăn cho doanh nghiệp. Việc kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe học sinh vẫn là trách nhiệm của nhà trường", bà Mận nói.

Từ năm học 2026-2027, Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 tổ chức bán trú bằng suất ăn do đơn vị bên ngoài cung cấp thay vì nấu ăn tại trường. Ảnh: Song Hoàng.

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 tổ chức đặt suất ăn bán trú từ đơn vị bên ngoài, thay cho việc tự nấu ăn tại trường như những năm trước.

Theo nhà trường, trước khi lựa chọn phương án này, trường rà soát điều kiện tổ chức bếp ăn tập thể, cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình chế biến, nhân lực và khả năng kiểm soát an toàn thực phẩm. Với quy mô phục vụ lớn, nhà trường cho rằng các điều kiện để tự tổ chức bếp ăn chưa đảm bảo.

Trên cơ sở hồ sơ năng lực và kết quả khảo sát, trường cùng đại diện cha mẹ học sinh thống nhất lựa chọn Công ty TNHH một thành viên Y.E.N, do đơn vị đáp ứng các tiêu chí về pháp lý, cơ sở vật chất và có vị trí gần trường, thuận lợi cho việc giao nhận, kiểm tra.

Theo hợp đồng, giá một suất ăn bán trú là 30.000 đồng. Đây là mức giá trọn gói, gồm nguyên liệu thực phẩm, chế biến, nhân công, vận chuyển, dụng cụ ăn uống nếu có, thuế giá trị gia tăng và các chi phí hợp pháp khác. Việc thanh toán căn cứ số suất ăn thực tế được hai bên xác nhận hằng ngày.

Năm học này, Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 có 1.785 học sinh đăng ký ăn bán trú. Ngoài ra, đơn vị cung cấp cũng chuẩn bị suất ăn trưa cho giáo viên trực bán trú tại trường.

Sau vụ việc, nhà trường cho biết sẽ tăng cường kiểm tra từ khâu tiếp nhận suất ăn, phân phối đến từng lớp và việc kiểm tra thành phần từng suất trước khi học sinh dùng bữa.