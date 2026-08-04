Vì sao phải lọc ảo xét tuyển đại học tới 6 lần?

Quy trình lọc ảo được thực hiện ra sao?

Theo Bộ GD&ĐT, quy trình lọc ảo là việc sử dụng phần mềm xét tuyển để lọc bỏ những thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng cao hơn vào trường khác ra khỏi danh sách trúng tuyển dự kiến mà các trường gửi lên hệ thống. Điều này khắc phục tình trạng "thí sinh ảo" khi một người đồng thời đủ điều kiện trúng tuyển ở nhiều nơi, đảm bảo thí sinh chỉ trúng tuyển duy nhất một nguyện vọng ở ưu tiên cao nhất.

Trong suốt quá trình triển khai, tất cả thí sinh dù đăng ký xét tuyển theo phương thức nào cũng sẽ đăng ký trực tuyến lên cổng thông tin chung của Bộ GD&ĐT. Các nguyện vọng được xếp theo thứ tự từ một đến hết, trong đó nguyện vọng 1 là cao nhất.

Thí sinh tìm hiểu thông tin đăng ký xét tuyển tại một ngày tư vấn xét tuyển đại học năm 2026. (Ảnh H.B)

Sau khi kết thúc thời gian đăng ký, các trường tải dữ liệu thí sinh đăng ký vào trường mình từ phần mềm chung, tự chạy phần mềm xét tuyển riêng và cập nhật kết quả trúng tuyển dự kiến trở lại hệ thống của Bộ. Với các trường sử dụng nhiều phương thức hoặc tổ hợp để xét tuyển, phần mềm xét tuyển sẽ chạy tất cả phương thức và tổ hợp cho thí sinh theo đúng đề án tuyển sinh đã công bố.

Bộ GD&ĐT lưu ý hệ thống xử lý nguyện vọng chung chỉ làm nhiệm vụ lọc bỏ những thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng cao hơn, không có chức năng điều chỉnh số lượng xét tuyển hay điểm chuẩn do trường xác định. Hệ thống không xét tuyển thay cho các trường.

Lý do phải thực hiện tới 6 vòng lọc ảo

Nhiều phụ huynh và thí sinh băn khoăn lý do hệ thống không xử lý một lần mà phải lặp lại nhiều vòng. Nguyên nhân là do kết quả xét tuyển giữa các trường có sự liên thông.

Sau mỗi lần lọc, danh sách dự kiến trúng tuyển của từng trường sẽ thay đổi khi một số thí sinh chuyển sang nguyện vọng cao hơn ở trường khác. Các trường phải tiếp tục bổ sung những thí sinh kế tiếp vào danh sách dự kiến rồi cập nhật lên hệ thống để chạy vòng tiếp theo.

Do phụ thuộc vào chỉ tiêu, số lượng đăng ký và thứ tự nguyện vọng của thí sinh, mức điểm chuẩn dự kiến của một ngành có thể thay đổi sau mỗi vòng lọc. Quá trình lặp lại 6 lần cho đến khi danh sách ổn định.

Việc lọc ảo được thực hiện 6 lần bắt đầu từ ngày 4/8 đến 13h30 ngày 9/8. Đến 17h cùng ngày, các trường sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển chính thức lên hệ thống. Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo tuân thủ nghiêm ngặt quy định: danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức do hệ thống gửi lại sau lần xử lý cuối cùng vào ngày 10/8 là danh sách tuyệt đối không được điều chỉnh.

Trước 17h ngày 13/8, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn đợt 1. Bộ GD&ĐT lưu ý các trường không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học trước thời điểm này và không được kết thúc việc xác nhận nhập học trước 17h ngày 21/8.

Theo số liệu Bộ GD&ĐT công bố, năm nay có 1.241.914 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT; hơn 874.000 thí sinh đã nhập nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống với tổng số 7.180.860 nguyện vọng.

Như vậy, số thí sinh đăng ký xét tuyển chiếm hơn 70% số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT; bình quân mỗi thí sinh đăng ký khoảng 8,2 nguyện vọng. So với năm 2025, số thí sinh đăng ký xét tuyển tăng hơn 25.200 người, tương đương gần 3%.