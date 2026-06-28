Tự học giúp nam sinh Hà Nội trúng tuyển 3 trường chuyên

Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên của Hà Nội năm nay, Đặng Ngọc Anh, học sinh lớp 9B0, Trường Liên cấp Ngôi Sao Hà Nội xuất sắc trúng tuyển vào hệ chuyên Anh của 3 trường THPT chuyên hàng đầu, gồm: THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam với mức điểm 42,35; Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) với mức điểm 33,95 và Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội với mức điểm 24,6.

Ngoài “hattrick” trường chuyên, Ngọc Anh cũng trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường top đầu của Hà Nội là Trường THPT Kim Liên.

Đỗ cùng lúc 4 nguyện vọng, Ngọc Anh khá bối rối khi chọn trường. Cuối cùng, em quyết định theo học lớp chuyên Anh của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Đặng Ngọc Anh trúng tuyển 4 nguyện vọng vào trường chuyên và không chuyên trong mùa thi năm nay.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là trong suốt những năm học THCS, Ngọc Anh không theo học thêm tiếng Anh ở bất kỳ trung tâm nào. Ngoài chương trình học trên lớp, các chuyên đề thầy cô giáo giao, phần lớn thời gian em tiếp xúc với tiếng Anh thông qua những sở thích rất gần gũi của lứa tuổi học trò như: đọc sách, đọc truyện, xem và tìm hiểu sâu về Pokemon, thi thoảng giải trí bằng việc chơi game, theo dõi các kênh YouTuber nước ngoài về bóng đá...

Đặc biệt, Ngọc Anh có sở thích đọc truyện tranh bằng tiếng Anh từ nhỏ, nhờ đó vốn từ của em được cải thiện, bồi đắp đáng kể theo thời gian.

Trải nghiệm đáng giá qua những chuyến xê dịch

Mẹ của Ngọc Anh, chị Bùi Phương Hoa cho biết, con trai là người tự lập kế hoạch học tập và đặt ra nguyên tắc thực hiện. Con tự học bài, hoàn thành tất cả bài tập thầy cô giao một cách chỉn chu trước khi làm việc khác.

Ngoài kiến thức sách vở, Ngọc Anh cũng được rèn luyện, trải nghiệm ngôn ngữ, kiến thức thực tế thông qua những chuyến du lịch cùng gia đình đến nhiều quốc gia khác nhau.

Sinh ra trong một gia đình ưa xê dịch, Ngọc Anh được cùng mẹ đi nhiều chuyến xuyên Việt bằng xe ô tô khắp các tỉnh, thành trên toàn quốc. Đặc biệt, em đã có mặt tại nhiều thành phố của nhiều quốc gia trên thế giới như: Singapore, Malaysia, Hồng Kông, Anh, Hi Lạp, Thuỵ Sỹ, Hàn Quốc, Đức, Ý...

Ngọc Anh chụp cùng bố ở làng Pienza ở Ý năm 2023.

Chị Hoa chia sẻ, các chuyến đi của gia đình đều theo hình thức tự đi thuê xe, đặt vé máy bay, khách sạn. Khi đến các nước, Ngọc Anh cũng được trải nghiệm việc tự vào siêu thị, tìm đường, hoặc mua vé tàu, vé máy bay nối chuyến...

Nhờ đó, nam sinh được cha mẹ rèn thói quen chủ động tự giác trong mọi tình huống, đặc biệt linh hoạt trong giao tiếp và ứng xử bằng ngôn ngữ tiếng Anh với người bản địa.

Năm 2017, khi mới chưa đầy 6 tuổi, Ngọc Anh đã có một trải nghiệm khiến cả gia đình không bao giờ quên.

Trong chuyến du lịch tại Anh, cả gia đình di chuyển bằng tàu điện đến một thành phố khác. Khi tàu dừng tại ga Peterborough, bố mẹ phát hiện mình chuẩn bị xuống nhầm hướng nên quyết định không rời tàu. Tuy nhiên, giữa lúc dòng người đổ xuống đông đúc, Ngọc Anh bị lạc xuống tàu.

Khoảnh khắc nhận ra con bị bỏ lại, bố mẹ gần như hoảng loạn. Họ lập tức tính toán lộ trình, xuống ở ga kế tiếp rồi bắt chuyến tàu ngược trở lại ga Peterborough để tìm con. Trong khi bị lạc nhưng Ngọc Anh không hoảng sợ mà tìm một chiếc ghế đối diện cửa tàu nơi mình vừa xuống và ngồi yên ở đó suốt 40 phút để chờ bố mẹ quay lại đón.

Cũng theo chị Hoa, việc tiếp xúc với tiếng Anh gần như mỗi ngày giúp con trai hình thành phản xạ ngôn ngữ một cách tự nhiên như nói tiếng Việt.

Thi chứng chỉ ngoại ngữ IELTS với Ngọc Anh cũng rất tình cờ. Đó là lần thấy anh trai đăng ký thi để nộp xét miễn học tiếng Anh tại trường đại học, Ngọc Anh thấy vậy cũng đăng ký thi cùng cho vui. Kết quả, khiến cả gia đình bất ngờ khi con đạt 8.0 IELTS trong lần thi đầu tiên của hè năm học lớp 8 dù chưa từng theo học một khóa luyện thi hay thử làm các bài tập luyện nào.

Không chỉ có kết quả nổi bật ở kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Ngọc Anh còn sở hữu bảng thành tích ấn tượng trong nhiều năm học.

Em từng giành Giải Ba cuộc thi Hippo English Language Olympiad vòng chung kết thế giới tổ chức tại Italy năm 2023, trở thành một trong những học sinh Việt Nam đầu tiên giành giải chính thức tại sân chơi quốc tế này.

Bên cạnh đó, nam sinh còn nhiều năm liên tiếp đạt giải cao ở các cuộc thi tiếng Anh trong nước như: Huy chương Vàng IOE cấp Quốc gia, Huy chương Vàng Olympic tiếng Anh FISO, nhiều năm giải Nhất Olympic tiếng Anh quận Thanh Xuân, Thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh quận Thanh Xuân năm học 2024 - 2025, cùng nhiều thành tích nổi bật khác từ bậc tiểu học đến THCS.

Theo gia đình, với con trai, việc học ngoại ngữ một cách nhẹ nhàng. Bí quyết không phải là học thật nhiều hay tham gia thật nhiều lớp học thêm, mà là giúp con duy trì niềm yêu thích với môn học.

Khi ngôn ngữ trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày, việc học sẽ nhẹ nhàng hơn và kiến thức cũng được tích lũy một cách tự nhiên.

Bước vào môi trường học tập mới tại Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Ngọc Anh cho biết sẽ tiếp tục trau dồi năng lực ngoại ngữ, đồng thời duy trì việc học đồng đều ở các môn. Đặc biệt, em sẽ tập trung vào các tổ hợp A01 và D01 nhằm xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc, phục vụ cho định hướng lựa chọn ngành nghề trong tương lai.