Liên tiếp các trường THPT chuyên hạ điểm chuẩn lớp 10

Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa thông báo hạ mức điểm trúng tuyển đợt bổ sung cho kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027. Quyết định này mang lại hy vọng lớn cho các thí sinh tham gia dự tuyển ở bốn khối chuyên gồm Toán, Tin học thi bằng môn Toán, Tiếng Anh và Địa lý.

Cụ thể, mức điểm chuẩn mới được áp dụng cho hệ chuyên Toán là 18 điểm, chuyên Tin học thi bằng môn Toán là 15.5 điểm và chuyên Tiếng Anh là 21.8 điểm. Ở khối chuyên Địa lý, nhà trường áp dụng mức điểm 15.5 điểm cho phương án 1 và 21.5 điểm cho phương án 2 kèm điều kiện thí sinh không vi phạm quy chế, điểm các môn chung và môn chuyên đều phải đạt từ 2 điểm trở lên.

Điểm chuẩn lớp 10 các hệ chuyên của Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm năm 2026 ở đợt bổ sung.

Theo thông báo của nhà trường, phụ huynh và học sinh trúng tuyển cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ gốc gồm học bạ, giấy khai sinh bản sao hoặc bản có công chứng, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình THCS và thông tin tài khoản tuyển sinh đối với học sinh tại Hà Nội. Thời gian tiếp nhận hồ sơ trực tiếp chỉ gói gọn trong khoảng từ 8h đến 10h30 sáng thứ Bảy ngày 27/6 tại văn phòng nhà trường.

Nhà trường lưu ý sẽ không gửi giấy triệu tập trực tiếp và không tiếp nhận các hồ sơ gửi qua đường bưu điện. Những trường hợp không đến làm thủ tục trước 11h cùng ngày sẽ bị hủy bỏ quyền lợi nhập học. Ngoài khoản kinh phí ban đầu 1.100.000 đồng cho các thủ tục hành chính và bảo hiểm, phụ huynh cần chuẩn bị thêm tiền đồng phục từ 2.850.000 đồng đến 2.890.000 đồng tùy theo giới tính của học sinh. Học sinh ở xa trên 30km sẽ được hỗ trợ đăng ký ký túc xá ngay trong ngày nộp hồ sơ trước khi chính thức tập trung tựu trường vào sáng ngày 24/7.

Trước đó, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã thông báo hạ điểm trúng tuyển cho nhiều khối chuyên ngoại ngữ.

Việc cả hai cơ sở giáo dục có uy tín bậc nhất đồng loạt hạ điểm chuẩn trong thời gian ngắn không chỉ giải tỏa áp lực cho nhiều gia đình mà còn biến cuộc đua giành vé vớt vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội trở nên sôi động và thu hút sự quan tâm từ phụ huynh, học sinh.