Ba trường chuyên hạ điểm, tuyển bổ sung lớp 10; trường "top" liệu có điều chỉnh?

Ba trường chuyên đồng loạt tuyển bổ sung, mở thêm cơ hội vào lớp 10

Chiều 26/6, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển bổ sung thí sinh vào một số lớp chuyên năm học 2026-2027. Theo mức điểm trúng tuyển bổ sung, nhà trường tuyển thêm học sinh vào các lớp chuyên Toán, chuyên Tin (thi bằng Toán), chuyên Tiếng Anh và chuyên Địa lý.

So với điểm trúng tuyển đợt 1, mức điểm ở các lớp này giảm từ 0,25 đến 0,75 điểm. Thí sinh trúng tuyển bổ sung làm thủ tục nhập học từ 8h đến 10h30 ngày 27/6 tại trường.

Trường THPT Chuyên Sư phạm, THPT Chuyên Ngoại ngữ và Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành đồng loạt tuyển bổ sung, mở thêm cơ hội vào lớp 10 cho thí sinh.

Trước đó, trong hai ngày 4-5/6, gần 7.500 thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm học 2026-2027, nhà trường tuyển sinh trên phạm vi cả nước với 70 chỉ tiêu cho mỗi khối chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Tiếng Anh và 35 chỉ tiêu đối với các lớp chuyên Địa lý, Sinh học.

Cùng ngày, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng công bố hạ điểm chuẩn ở hầu hết các khối chuyên so với mức công bố ngày 19/6, riêng khối chuyên Nhật giữ nguyên.

Điểm chuẩn được tính bằng tổng điểm các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và Ngoại ngữ chuyên (môn chuyên nhân hệ số 2). Nhà trường chỉ xét tuyển đối với thí sinh dự thi đầy đủ các bài thi, mỗi bài đều đạt trên 2 điểm và tổ chức nhập học đợt bổ sung trong sáng 26/6. Việc trường hạ điểm chuẩn mang lại niềm vui cho nhiều phụ huynh, học sinh bởi nhiều năm qua trường hầu như không điều chỉnh điểm chuẩn sau công bố. Năm nay, trường tuyển 630 học sinh, nhận hơn 5.100 hồ sơ đăng ký, tăng khoảng 1.700 hồ sơ so với năm trước.

Bên cạnh đó, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) cũng thông báo xét tuyển bổ sung lớp 10 năm học 2026-2027.

Nhà trường xét tuyển đối với các thí sinh đạt từ 22,25 điểm đến dưới 22,75 điểm. Trước đó, điểm chuẩn được công bố là 22,75 điểm, đồng nghĩa điểm chuẩn đợt bổ sung giảm 0,5 điểm.

Điểm xét tuyển được xác định bằng tổng điểm các bài thi tuyển sinh. Việc xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc xếp thí sinh từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu đã công bố.

Năm 2025: Trường "top" từng hạ điểm chuẩn, năm nay sẽ ra sao?

Sau đợt xác nhận nhập học đầu tiên, nhiều phụ huynh và học sinh Hà Nội đang chờ thông tin các trường THPT công lập có điều chỉnh điểm chuẩn hay không. Thực tế, trong ba năm gần đây, nhiều trường, kể cả trường tốp đầu, đều từng hạ điểm chuẩn để tuyển bổ sung.

Ngày 19/6, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2026-2027. Từ ngày 25/6, học sinh bắt đầu xác nhận nhập học đợt đầu tại các trường THPT chuyên và không chuyên.

Theo quy định, điểm xét tuyển vào lớp 10 Hà Nội được tính bằng tổng điểm ba môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cùng điểm ưu tiên và điểm khuyến khích (nếu có).

Một điểm đáng lưu ý là nếu học sinh đã xác nhận nhập học ở nguyện vọng 2 hoặc nguyện vọng 3, nhưng sau đó trường nguyện vọng 1 hạ điểm chuẩn và thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển hoặc được tăng điểm sau phúc khảo, các em được phép hủy xác nhận nhập học tại trường cũ để chuyển sang nhập học tại trường nguyện vọng 1.

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, khi hạ điểm chuẩn, trường được tuyển bổ sung đối với học sinh đăng ký nguyện vọng 1, 2 và 3 đủ điều kiện. Trong đó, học sinh đăng ký nguyện vọng 2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn bổ sung ít nhất 0,5 điểm; học sinh đăng ký nguyện vọng 3 phải cao hơn ít nhất 1 điểm.

Năm học 2025-2026, sau đợt xét tuyển bổ sung, Trường THPT Tùng Thiện là trường giảm điểm mạnh nhất, từ 20,5 điểm xuống còn 18,25 điểm, giảm 2,25 điểm. Trường THPT Xuân Khanh giảm 1 điểm, trong khi Trường THPT Yên Hòa – một trong những trường tốp đầu của Hà Nội – cũng hạ điểm chuẩn từ 25 xuống 24,5 điểm.

Ngoài ra, Trường THPT Minh Quang được tuyển sinh bổ sung trên phạm vi toàn thành phố đối với học sinh đủ điều kiện xét tuyển nhưng chưa trúng tuyển các nguyện vọng đã đăng ký và có điểm xét tuyển từ 12 điểm trở lên. Trường THPT Phúc Lợi cũng tuyển sinh bổ sung toàn thành phố đối với học sinh có điểm xét tuyển từ 16,5 điểm trở lên.

Việc các trường THPT công lập năm 2026 có điều chỉnh điểm chuẩn hay không sẽ được Sở GD&ĐT Hà Nội xem xét sau khi kết thúc thời gian xác nhận nhập học và các trường rà soát chỉ tiêu tuyển sinh thực tế.