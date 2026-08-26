5 học sinh được trường đại học trao học bổng toàn phần: Người IELTS "khủng", người nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Nữ sinh giành giải Ba học sinh giỏi Quốc gia, Huy chương Vàng Olympic, GPA 9.0

Chương trình Tìm kiếm Nhân tài kỷ nguyên số Việt Nam - Học bổng Nguyễn Văn Đạo của Trường Đại học FPT đã thu hút hàng nghìn học sinh lớp 12 trên cả nước tham gia. Trong số đó có nhiều gương mặt sở hữu thành tích học tập nổi bật, đồng thời nuôi dưỡng khát vọng chinh phục công nghệ, tạo ra giá trị cho cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Một trong những ứng viên gây ấn tượng là Lê Bảo Ngọc, học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (Kon Tum). Không chỉ nổi bật với Giải Ba Học sinh giỏi Quốc gia, Huy chương Vàng Olympic và GPA 9.0, Ngọc còn là cô gái luôn chủ động dấn thân trong học tập, rèn luyện kỹ năng và không ngừng khám phá bản thân để tìm ra con đường mình muốn theo đuổi.

Lớn lên ở Tây Nguyên, nơi cơ hội tiếp cận các sân chơi học thuật và hoạt động trải nghiệm còn nhiều hạn chế, Ngọc sớm hiểu rằng mình phải nỗ lực nhiều hơn để vươn tới những cơ hội lớn. Từng tin rằng "chỉ cần đủ giỏi, mình sẽ đủ hạnh phúc", nữ sinh đã quen với việc cố gắng nhiều hơn người khác để khẳng định bản thân.

Bước ngoặt đầu tiên là khi Ngọc trúng tuyển vào trường chuyên của tỉnh. Từ đó, cô bước vào hành trình chinh phục các kỳ thi với sự bền bỉ của một "chiến binh", miệt mài bên từng trang bản đồ, từng vùng đất, từng con số. Nhưng chính khi đạt được những dấu mốc ấy, Ngọc nhận ra "bản đồ" của mình vẫn còn thiếu những mảnh ghép về trải nghiệm, sự kết nối và tiếng nói của bản thân. Đó cũng là động lực để nữ sinh tiếp tục bước ra khỏi vùng an toàn và không ngừng hoàn thiện mình.

Lê Bảo Ngọc chọn nguyện vọng 1 là chuyên ngành Kinh doanh quốc tế. Ảnh: NVCC

Cô nàng tìm đến CLB Tranh biện với mong muốn thể hiện tiếng nói bản thân. Từ một cô gái chỉ quen với việc học, cô bước ra thử thách bản thân ở vị trí Trưởng ban Tài chính - Đối ngoại. Và đặc biệt, những chuyến đi thiện nguyện cùng CLB đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn cũng đọng lại trong Ngọc nhiều suy nghĩ: “Em thấy rằng ở nơi mình lớn lên vẫn còn rất nhiều bạn trẻ chưa từng có cơ hội để cất lên tiếng nói của mình. Và em muốn góp phần thay đổi điều đó. Em muốn bước ra khỏi giới hạn của bản thân để tạo ra giá trị thực tế, có ích cho những người xung quanh”.

Với những thành tích học tập ấn tượng và ước mơ quay trở lại quê hương để tạo ra giá trị cho cộng đồng đến từ Tây Nguyên đã chinh phục hội đồng tuyển sinh, mang về cho cô suất học bổng Tinh hoa mở lối. Cô đã chọn nguyện vọng 1 là chuyên ngành Kinh doanh quốc tế vì thích được tìm hiểu về môi trường kinh doanh và cách các doanh nghiệp kết nối với thị trường thế giới.

Nam sinh IELTS 8.5, giải Ba học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Anh hai năm liên tiếp

Nam sinh Phan Tuấn Minh (THPT Chuyên Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) thường tự nhận mình là một người kể chuyện thầm lặng phía sau những chuỗi sự kiện. Thay vì đứng dưới ánh đèn sân khấu, Tuấn Minh chọn sự kiên nhẫn trước màn hình máy tính vào lúc nửa đêm, tỉ mẩn điều chỉnh từng lớp hình ảnh và âm thanh cho đến khi câu chuyện đạt đến độ rung cảm nhất định. Sự trầm lặng này bắt nguồn từ thói quen quan sát thế giới xung quanh.

Năm 9 tuổi, Minh từng chứng kiến một sự kiện về môi trường tại quê hương và nhận thức sâu sắc về sức mạnh của truyền thông trong việc kết nối thông tin, lan tỏa giá trị và tạo ảnh hưởng đến cộng đồng. Tuấn Minh chia sẻ: “Em nhận ra truyền thông không chỉ đơn thuần là truyền tải thông tin mà là công cụ để tạo ra sự thay đổi xã hội. Từ khoảnh khắc đó, em quyết định sẽ không chỉ là người quan sát mà phải trở thành người làm chủ công cụ ấy”.

Nam sinh Phan Tuấn Minh, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. Ảnh: NVCC

Sau đó là một hành trình tự học kỷ luật của Tuấn Minh. Nam sinh dành hàng trăm giờ “cày” YouTube để làm chủ các công cụ photoshop, thiết kế, tự xây dựng nhân vật và kể những câu chuyện ngắn qua hình ảnh. Khi tích lũy đủ kiến thức, nam sinh quyết định mở rộng "phòng thí nghiệm sáng tạo" sang lĩnh vực âm thanh, tự học hòa âm, thiết kế âm thanh và sản xuất nhạc nền. Kênh YouTube cá nhân trở thành nơi nam sinh thử nghiệm sự giao thoa giữa kỹ thuật số và cảm xúc con người.

Việc đạt được mức điểm IELTS 8.5 ngay từ đầu lớp 10, giải Ba học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Anh hai năm liên tiếp (2024-2025 và 2025-2026); cùng với việc tự học tiếng Nhật không chỉ là minh chứng cho năng lực học thuật mà còn là công cụ giúp Minh tiếp cận với những nguồn tri thức và kỹ thuật sản xuất tiên tiến nhất trên thế giới.

Thế nhưng, điều khiến người khác nể phục ở Minh không chỉ là thành tích trên bảng vàng, mà là cách nam sinh chuyển hóa "vốn liếng" tri thức ấy thành những hành động tử tế hướng về cộng đồng: Dạy tiếng Việt cho các bạn sinh viên Lào cùng Câu lạc bộ Tình nguyện Quốc tế (Trường Đại học Hà Tĩnh); Dạy tiếng Anh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn qua dự án của Tổ chức Giáo dục Tình Nguyện WiFEC; Mang tiếng hát, tiếng đàn và sự ấm áp đến xoa dịu nỗi đau của các bệnh nhi, bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Hà Tĩnh trong chương trình thiện nguyện "Một bức tranh - Nhiều hy vọng".

Những nỗ lực của Tuấn Minh đã được ghi nhận bằng suất học bổng Tinh hoa mở lối trị giá 100% học phí toàn khóa và nhiều đặc quyền hấp dẫn khác. Đặt nguyện vọng 1 là chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện với mong muốn nâng tầm những kỹ năng tự học rời rạc thành một tư duy truyền thông chuyên nghiệp, có chiều sâu và sức ảnh hưởng.

Chàng học bá môn Toán với ước mơ đóng góp cho sự an toàn của kinh tế số

Từ khi còn rất nhỏ, Nghiêm Quang Bắc (Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc) đã bộc lộ rõ đam mê toán học. Càng lớn lên, nam sinh càng giải mã được vì sao mình lại say mê những con số như thế: “Toán học giúp em nhìn vấn đề một cách có cấu trúc, đi sâu vào bản chất và tìm ra lời giải tối ưu”. Thành tích trong môn toán của nam sinh cũng ngày càng được nối dài với hàng loạt huy chương, giải thưởng cấp Quốc gia: Giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia môn Toán, Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic học sinh - sinh viên, Huy chương Vàng Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ.

Nghiêm Quang Bắc, cựu học sinh Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc. Ảnh: NVCC

Nhưng với nam sinh, phía sau những giải thưởng còn ẩn chứa một quyết tâm theo đuổi lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là chuyên ngành trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu. Quang Bắc tin rằng đó chính là nơi tư duy logic được chuyển hóa thành những giá trị mang ý nghĩa với thực tiễn, đặc biệt là trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Câu chuyện đam mê toán học và những khát khao ứng dụng tri thức vào thực tiễn của Quang Bắc đã được ghi nhận bằng suất học bổng Tinh hoa mở lối. Chàng trai Vĩnh Phúc cũng không ngần ngại mà chọn nguyện vọng 1 là chuyên ngành An ninh mạng và An toàn số. Lựa chọn lĩnh vực này, nam sinh sẽ có thể đóng góp tri thức của mình nhằm giữ cho toàn bộ nền kinh tế số và xã hội hiện đại vận hành an toàn.

Nam sinh mong muốn tạo ra những sản phẩm AI hữu ích cho cộng đồng

Là gương mặt trưởng thành từ hệ thống giáo dục FPT, Đỗ Đức Quyết tiếp tục lựa chọn đến tiếp theo cho chặng đường đại học với định hướng theo đuổi chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu. Quyết cũng là một trong số những ứng viên xuất sắc giành được suất học bổng Tinh hoa mở lối.

“AI đang hiện diện ở hầu hết mọi lĩnh vực của cuộc sống. Em mong muốn trong tương lai có thể phát triển những mô hình AI thực sự hữu ích, giải quyết các vấn đề của cộng đồng thay vì chỉ chạy theo những xu hướng nhất thời”, Quyết chia sẻ về lý do lựa chọn ngành học.

Đức Quyết (phải) trong buổi lễ vinh danh tại trưởng THPT. Ảnh: NVCC

Bước vào môi trường đại học, Quyết kỳ vọng sẽ được học tập cùng những người trẻ có chung đam mê công nghệ, cùng xây dựng các dự án tạo ra tác động tích cực cho xã hội.

Sở hữu bảng vàng thành tích dày đặc ở các lĩnh vực lập trình, robotics, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp, Đỗ Đức Quyết là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ học sinh công nghệ trẻ. Nam sinh từng giành giải Nhì Cuộc thi Tin học trẻ toàn quốc, Giải Nhất Cuộc thi Tin học trẻ cấp khu vực, Giải Nhất HNUE - Sáng tạo Robotics 2025, Giải Tư Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật (ViSEF) cấp Quốc gia, cùng nhiều giải thưởng tại các sân chơi công nghệ uy tín như FIRST Tech Challenge (FTC), VSRC, FPT Open STEM Day hay RoboG. Không chỉ nổi bật ở năng lực kỹ thuật, Quyết còn ghi dấu ấn với Giải Nhất Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp dành cho học sinh THPT cấp tỉnh, Giải Nhì FPT BIZ Talent.

Ngoài dấu ấn tại các cuộc thi công nghệ, Quyết còn là tác giả công trình nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tái chế rác thải thành học liệu STEAM được đăng tải trên Tạp chí Giáo dục. Bên cạnh đó, nam sinh còn đảm nhận vai trò Đại sứ thương hiệu kiêm Giám đốc điều hành của thương hiệu giáo dục STEAM Stick’em tại Việt Nam, đồng thời tích cực tham gia hoạt động mentor, trọng tài và ban tổ chức các sự kiện STEM dành cho học sinh.

Từ Huân chương Lao động hạng Nhất đến đam mê ngành Truyền thông

Nữ sinh Nguyễn Thanh Vân (Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao Hà Nội) thu hút người đối diện bởi sự mạnh mẽ, quyết đoán của một vận động viên đội tuyển Wushu quốc gia Hà Nội. Từ năm lên 10, Thanh Vân đã quyết định sẽ ghi danh vào con đường thể thao - một con đường đầy rẫy những gian lao và khổ ải - nơi mà cuộc sống chỉ xoay quanh 3 việc “ăn, ngủ và tập”.

Và với nỗ lực bền bỉ, Thanh Vân đã “sưu tập” được một bảng vàng thành tích gồm những huân chương, huy chương ấn tượng: Huân chương Lao động hạng Nhất, Huy chương Vàng giải Thái Cực thế giới năm 2024, Huy chương Vàng giải Wushu trẻ Thế giới năm 2022, Huy chương Vàng giải vô địch Wushu Quốc gia năm 2025, Huy chương Bạc giải Thái cực Thế giới năm 2024, Huy chương Bạc giải trẻ Thế giới năm 2022.

Nữ sinh Nguyễn Thanh Vân, cựu học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao Hà Nội. Ảnh: NVCC

Sau hàng loạt những lần được vinh danh trên đấu trường võ thuật trong và ngoài nước, vào năm lớp 12, Thanh Vân bắt đầu có suy nghĩ muốn học truyền thông và học ngôn ngữ Anh. Dù mọi người xung quanh đều cho rằng chỉ khi cô đi theo con đường thể thao thì mới có thể thành công rực rỡ nhưng Thanh Vân lại có định nghĩa riêng: “Với em, rực rỡ chỉ là đi theo những gì mình muốn và tin vào những điều mình làm. Vì vậy, em cứ đi từng bước nhỏ, chậm mà chắc và dù biết sẽ có khó khăn, em vẫn tiếp tục học, trau dồi kiến thức, học thêm các kỹ năng mềm khác”.

Cuối cùng, nữ sinh cũng đạt được những thành tựu như tấm bằng IELTS 6.5 hay dấu mốc thấy mình mạnh dạn, tự tin nhất là khi dõng dạc đọc diễn văn trước toàn trường mà không hề run rẩy chút nào. Tinh thần dám nghĩ, dám làm, không từ bỏ và liên tục bứt phá giới hạn của bản thân của Thanh Vân đã chinh phục hoàn toàn hội đồng xét tuyển và mang về cho cô suất học bổng Tinh hoa mở lối. Học bổng là bước đệm vững chắc để Thanh Vân phát triển, tự tin lựa chọn chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện làm nguyện vọng 1.